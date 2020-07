Xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Vĩnh Yên luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; tăng cường công tác quản lý và đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị,đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên rà soát hồ sơ cán bộ trước khi thực hiện các bước trong công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kim Ly





Thành ủy Vĩnh Yên luôn coi trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, mọi chủ trương về công tác cán bộ đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất trong tập thể trước khi quyết định; việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ. Thành uỷ Vĩnh Yên đã ban hành quy định tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đảm bảo chi tiết, cụ thể gắn với từng vị trí công việc và kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý ở mỗi cấp.

Đồng thời phân cấp quản lý và tăng cường trách nhiệm cho các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ và đánh giá cán bộ được gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vì vậy, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, sát thực, đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ, Thành uỷ đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học thuộc thành phố, đảm bảo số lượng, cơ cấu, độ tuổi, tính kế thừa và phát triển.

Trong 5 năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã bổ nhiệm 24 đồng chí; bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 20 đồng chí; hiệp y với ngành dọc 29 đồng chí; giới thiệu ứng cử cấp cơ sở 59 đồng chí...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường thực tiễn để rèn luyện, nâng cao phẩm chất, kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố chú trọng.

Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã cử 3 đồng chí đi đào tạo trình độ thạc sĩ; cao cấp lý luận chính trị 18 đồng chí; hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị 3 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 240 đồng chí; sơ cấp lý luận chính trị 123 đồng chí; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 18 đồng chí; chuyên viên chính 16 đồng chí.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của thành phố có trình độ đại học và trên đại học; có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên; có kiến thức ngoại ngữ, tin học văn phòng và đều đã qua các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

Số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đào tạo sau đại học ngày càng tăng; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã có khả năng xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu cấp trên và thành phố đề ra; đảm bảo sự đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân, xử lý các tình huống khi thực thi công vụ có hiệu quả.

Xác định luân chuyển cán bộ là một hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt; mục tiêu luân chuyển để đào tạo cán bộ, rèn luyện năng lực thực tiễn, thể nghiệm tài năng, đức độ và uy tín của cán bộ với nhân dân, với tổ chức; thời gian luân chuyển là dịp tốt nhất để thử thách cán bộ, Thành uỷ Vĩnh Yên đã lựa chọn luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, ưu tiên cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực; kết hợp bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã thực hiện điều động, luân chuyển 26 đồng chí; toàn thành phố đã có 129 lượt cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm. Việc luân chuyển, điều động bố trí cán bộ đã kịp thời tăng cường cán bộ lãnh đạo, chủ chốt cho một số xã, phường và các phòng, ban, đơn vị của thành phố, góp phần tích cực giúp các đơn vị ổn định tổ chức, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tạo điều kiện cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Các đồng chí được luân chuyển, điều động cơ bản đã phát huy được năng lực, trí tuệ, tích lũy được kinh nghiệm trong thực tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất, tham mưu với cấp uỷ xây dựng các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu, đề xuất ý kiến giúp các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết của cấp trên và nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra.

Từ đó, góp phần từng bước đưa thành phố vượt qua những khó khăn, phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thúy Hường