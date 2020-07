Công an huyện Bình Xuyên học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Công an huyện Bình Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Xuyên nỗ lực cải cách thủ tục, giảm thời gian cấp căn cước công dân từ 20 ngày xuống còn 15 ngày. Ảnh: Khánh Linh



Xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong toàn đơn vị, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh và Huyện ủy Bình Xuyên, Công an huyện Bình Xuyên tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị theo chuyên đề từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Chỉ đạo các chi bộ đưa việc học tập và làm theo Bác là một trong những nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề. Phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở các chi bộ, cũng như theo dõi, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Công an huyện thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện các chuẩn mực nghề nghiệp, quán triệt cán bộ, chiến sĩ giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân. Đặt hòm thư tố giác, công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại lãnh đạo Công an huyện; định kỳ lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn để chấn chỉnh các hoạt động của lực lượng cho phù hợp.

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tổ chức phát động, ký cam kết nêu gương từ lãnh đạo đơn vị đến các đội trưởng đội nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Duy trì nghiêm túc việc giao ban ngày, giao ban tuần lãnh đạo chỉ huy để đánh giá tình hình, kết quả công tác cũng như chấn chỉnh các tồn tại hạn chế.

Đơn vị làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp, không để cán bộ, chiến sĩ sách nhiễu, phiền hà nhân dân.

Xác định rõ khâu đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Xây dựng các điển hình trong học tập và làm theo Bác như: Xây dựng phong cách người cảnh sát hình sự Bình Xuyên bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Đội cảnh sát giao thông nâng cao văn hóa ứng xử với người vi phạm giao thông…

Từ việc học tập và làm theo Bác, chất lượng các hoạt động của đơn vị ngày càng được nâng lên, trên cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng” về mất toàn xã hội; từng bước kiềm chế, giảm phạm pháp hình sự; giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm; không để hình thành các tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về tội phạm.

Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện Bình Xuyên đã mở 18 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; tiếp nhận gần 1.000 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý điều tra hơn 700 vụ án với hơn 1.100 bị can. Phát hiện, bắt giữ gần 400 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ chức bắt và vận động 24 đối tượng truy nã ra đầu thú; đưa gần 200 đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn; tổ chức gọi hỏi, răn đe gần 8.000 lượt các loại đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội.

Các lĩnh vực về an ninh chính trị; an toàn phòng cháy chữa cháy; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…đều có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Bình Xuyên khẳng định: Qua quá trình triển khai, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành.

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã xây dựng được kế hoạch cá nhân cho việc học tập, làm theo Bác, từ đó nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trước tập thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước các công việc, lĩnh vực được giao phụ trách, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ.

Nguyễn Khánh