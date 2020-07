Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo; chủ động bảo đảm vững chắc an ninh - trật tự vì Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh

Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp tác động đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, song, Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Công tác bảo đảm an ninh chính trị đã thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Đặc biệt, trong việc giải quyết tình hình phức tạp có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao, không để kéo dài, phát sinh thành "điểm nóng". Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt 10 đề án, ban hành hơn 600 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp công tác công an thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; đáng chú ý đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thu hồi đất tại 31 dự án. An ninh trật tự các doanh nghiệp ở khu, cụm công nghiệp được đảm bảo tốt, không để xảy ra đình công, lãn công, biểu tình, đập phá tài sản, tạo môi trường an toàn để các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc được phát hiện sớm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao, giảm rõ rệt những bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh được bảo vệ an toàn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; các hoạt động của năm APEC 2017; các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được duy trì thường xuyên, chặt chẽ; tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng, nhất là công an và quân đội được nâng cao. Tham gia tích cực, đạt kết quả xuất sắc các cuộc diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh khu vực phòng thủ; phòng chống lụt bão, khắc phục sự cố hồ đập; phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã sớm tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp có tính cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia có hiệu quả việc khoanh vùng, dập dịch, được Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai 23 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; hàng chục đợt rà soát, khảo sát tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, không để tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành gây bức xúc, không để hình thành, tồn tại tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu xã hội đen.

Công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, chỉ để xảy ra 2.470 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 395 vụ = 13,8% so với nhiệm kỳ trước), lực lượng Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 2.145 vụ (đạt 86,8%, vượt 11,8% so với chỉ tiêu đề ra), trong đó điều tra làm rõ 92/92 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra).

Bắt, vận động đầu thú 355 đối tượng truy nã. Lập hồ sơ, đưa 149 đối tượng vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; 652 lượt đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở chữa bệnh của tỉnh. Đã khởi tố 570 vụ án về cờ bạc, 79 vụ về mại dâm; 109 vụ án kinh tế, tham nhũng. Chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Tăng cường công tác quản lý về vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú và hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các cơ sở hỗ trợ tài chính, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện có hiệu quả 19 đợt cao điểm và các kế hoạch chuyên đề; tập trung xử lý vi phạm xe ô tô chở khách, xe chở quá tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, triển khai quyết liệt phòng, chống đua xe trái phép.

Đặc biệt đã triển khai Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông tại khu du lịch trong các dịp lễ, hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo du khách ghi nhận, đánh giá cao. Trong 5 năm 2015-2020, tai nạn giao thông đường bộ giảm 152 vụ = 40,8%, số người chết giảm 119 người = 40,3%, số bị thương giảm 39 người = 16,5%.

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, không để xảy ra cháy lớn. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; bảo đảm an toàn Trại tạm giam và Nhà tạm giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo xây dựng mới 154 mô hình, trong đó có 132 mô hình “4 an toàn” về an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học. Toàn tỉnh hiện có 264 địa bàn xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì, củng cố hoạt động của 180 tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; 14 ban bảo vệ dân phố; 23 cụm liên kết về an ninh, trật tự vùng giáp ranh; 10.600 tổ liên gia tự quản.

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Phát động phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ được bố trí, sắp xếp, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác. Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác tổ chức cán bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đã tổ chức sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh vào Công an tỉnh; thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; sáp nhập, hợp nhất, giải thể một số phòng thuộc Công an tỉnh; tổ chức lại các đơn vị cấp đội thuộc các phòng, Công an tỉnh đã tinh gọn được 13 đơn vị cấp phòng, 56 đơn vị cấp đội.

Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay đã điều động, bố trí 503 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 120 xã, thị trấn (đạt 100%).

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh, trong 5 năm đã bồi dưỡng, kết nạp 430 quần chúng vào Đảng. Công tác đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng thực hiện khách quan, nghiêm túc, công bằng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã bám sát các yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, góp phần tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 25 lượt tổ chức cơ sở Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phát hiện, hướng dẫn tổ chức Đảng cơ sở xét, kỷ luật 27 đảng viên vi phạm. Kiểm tra 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát 18 lượt tổ chức cơ sở Đảng; giám sát thường xuyên 37 lượt chi bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; trong nhiệm kỳ không có cán bộ chiến sĩ bị xử lý kỷ luật vì tham nhũng.

Phương thức lãnh đạo, chỉ huy được đổi mới. Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành; Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu. Trong đó, cấp ủy các cấp gương mẫu, trách nhiệm trong mọi hoạt động; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

Đáng chú ý, đã có những biện pháp thiết thực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng tiêu chí thi đua gồm 10 nội dung “năm tăng”, “năm giảm”; hàng tháng chọn lựa 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để tuyên dương tại lễ chào cờ nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường học tập, giao lưu; thực hiện tốt công tác xã hội tình nghĩa, củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác hậu cần - kỹ thuật được quan tâm lãnh đạo và đổi mới với phương châm từ "phục vụ" sang "chủ động đảm bảo". Trong nhiệm kỳ đã triển khai xây dựng mới 15 dự án, trong đó hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà làm việc 9 tầng Công an tỉnh, 3 cơ sở làm việc Công an các huyện, thành phố; cải tạo nâng cấp 10 cơ sở làm việc Công an huyện, xã, phường, thị trấn…

Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm và hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt công tác chuyên môn. Các mô hình, phong trào quần chúng được củng cố, tổ chức thực hiện có chất lượng, trọng tâm là phong trào Thanh niên, Phụ nữ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc; tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm công trình, phần việc được đoàn viên, hội viên đăng ký, trong đó, nhiều công trình phần việc phục vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả thiết thực, điển hình là Câu lạc bộ "Chiến binh không gian mạng” phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Việc bồi dưỡng, tạo nguồn quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm.

Trong nhiệm kỳ đã có hàng nghìn lượt đoàn viên, hội viên được quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, có hơn 60 đồng chí được bổ nhiệm chỉ huy cấp đội, 7 đoàn viên, hội viên được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và hơn 20 đoàn viên, hội viên tham gia cấp ủy các cấp (trong đó có 15 nữ).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác, trong đó, một số chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Bình quân hàng năm có trên 82% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh có 1 năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 2 năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 2 năm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Uy tín chính trị của Công an tỉnh được nâng cao, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trưởng thành, vững vàng, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới./.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh