Du lịch Johannesburg – thành phố lớn nhất của Nam Phi

Nam Phi là quốc gia giàu có, phát triển nhất Châu Phi và cũng là điểm đến không thể bỏ qua trong những tour du lịch Châu Phi. Nói đến Nam Phi có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến Cape Town bởi đây chính là thủ đô của Nam Phi. Tuy nhiên, bạn có biết rằng thành phố lớn nhất, phát triển nhất của Nam Phi là thành phố nào không? Đó chính là thành phố Johannesburg. Không chỉ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế cả Châu Phi, Johannesburg còn là một thành phố du lịch tuyệt vời. Nếu bạn cũng đang có ý định khám phá Johannesburg trong thời gian tới thì đừng quên đọc những kinh nghiệm du lịch Johannesburg mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết này nhé.

Johannesburg là một thành phố du lịch tuyệt vời. Ảnh: britannica





Giới thiệu đôi nét về thành phố Johannesburg

Johannesburg là một thành phố nằm ở tỉnh Gauteng của nam Phi. Johannesburg cũng là thành phố lớn nhất, giàu có nhất của Nam Phi, là thành phố giàu có thứ 4 của Châu Phi và được xem như là thành phố vàng của Châu Phi. Johannesburg có diện tích khoảng hơn 3300 km2 với dân số khoảng gần 8 triệu người. Nền kinh tế của Johannesburg chiếm khoảng 10 % GDP của toàn Châu Phi.

Không chỉ có những con số ấn tượng về kinh tế, Johannesburg còn đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch tuyệt vời. Bạn chắc chắn sẽ có một chuyến đi khó quên trong cuộc đời khi đến với thành phố Johannesburg.

Johannesburg cũng là thành phố lớn nhất của Nam Phi. Ảnh: growthwheel





Những kinh nghiệm du lịch Johannesburg mà bạn nên biết

Nên đi du lịch Johannesburg vào thời điểm nào trong năm?

Johannesburg chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu cao nguyên cận nhiệt đới. Đặc trưng của kiểu khí hậu này là rất nắng nóng. Tuy nhiên, do nằm ở độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển nên thời tiết tại Johannesburg so với các thành phố khác của Châu Phi mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Mùa hè tại đây thường diễn ra từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Nhiệt độ trung bình nằm trong khoảng từ 25 – 30 độ C, hiếm khi vượt quá 35 độ C. Theo kinh nghiệm du lịch Johannesburg, thời điểm lý tưởng nhất để đến đây là vào mùa xuân, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm.

Cách di chuyển đến thành phố Johannesburg

Hiện nay, cách duy nhất để bạn có thể đi du lịch Johannesburg từ Việt Nam đó là đi bằng máy bay. Sân bay OR Tambo tại thành phố Johannesburg hiện đang là thành phố lớn nhất của Châu Phi. Tại hai sân bay lớn của Việt Nam là Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) cũng có khá nhiều hãng hàng không đang khai thác đường bay từ Việt Nam đến Johannesburg như: Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Emirates Airlines,…

Khách sạn tại Johannesburg

Theo kinh nghiệm du lịch Johannesburg, dưới đây là danh sách một số khách sạn tốt, giá rẻ tại Johannesburg mà bạn có thể tham khảo trong chuyến đi sắp tới:

Melville Manor Guest House

Địa chỉ: 80 2nd Avenue, Melville, 2092 Johannesburg, Nam Phi.

Margaret’s Place

Địa chỉ: 47 Nottingham Road, Kensington, 2094 Johannesburg, Nam Phi.

Moonflower Cottages

Địa chỉ: 12 Yaron Avenue, Victory Park, Randburg, 2195 Johannesburg, Nam Phi.

Villa Schreiner Guest House

Địa chỉ: 2 Saffier Street, Jukskei Park, Randburg, 2165 Johannesburg, Nam Phi

Agterplaas Guesthouse

Địa chỉ: 66 Sixth Avenue, Melville, 2092 Johannesburg, Nam Phi.

Garden Court Sandton City

Địa chỉ: Corner of Maude and West Streets, Sandton, Sandton, 2146 Johannesburg, Nam Phi.

Đi chơi đâu tại Johannesburg?

Đồi Hiến Pháp

Đồi Hiến Pháp được xem là một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất của thành phố Johannesburg nói riêng và đất nước Nam Phi nói chung. Trước đây ngọn đồi này từng là một nhà tù khét tiếng. Nó được chia thành những khu vực khác nhau gồm: khu pháo đài cổ trước đây là nhà tù giam giữ những người da trắng, khu Number Four Jail chuyên giam giữ những người không phải người da trắng, khu Women’ Jail chuyên giam giữ phụ nữ .

Đến tham quan đồi Hiến Pháp, bạn cũng sẽ có cơ hội được tìm hiểu về quá trình chuyển đổi thành một quốc gia dân chủ của Nam Phi. Hiện nay, ngọn đồi này còn là nơi đặt trụ sở của tòa án hiến pháp Nam Phi.

Bảo tàng Apartheid

Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Johannesburg bạn không nên bỏ qua đó chính là bảo tàng Apartheid. Tại đây bạn sẽ có cơ hội được xem rất nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc cách mạng giành độc lập của người Nam Phi. Bảo tàng có rất nhiều căn phòng khác nhau. Mỗi căn phòng lại trưng bày những hiện vật về những chủ đề khác nhau để du khách có thể thuận lợi tham quan.

Khu phố Maboneng

Maboneng là một khu phố sầm uất, nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu tại thành phố Johannesburg. Nơi đây tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, quán cà phê với cách trang trí độc đáo. Bạn có thể thuê một chiếc xe đạp để khám phá khu phố này. Hoặc ngồi tại một quán bar nào đó, thưởng thức một ly rượu gin cũng là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời đấy.

Cradle of Humankind là một địa điểm nhất định phải ghé qua trong một chuyến du lịch Johannesburg. Nơi đây sở hữu những hang động, núi đá và rừng rậm với cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, ngoạn mục. Không chỉ vậy, Cradle of Humankind còn có một khu giải trí với rất nhiều trò chơi thú vị và hấp dẫn.

Thị trấn Soweto

Có một địa điểm vô cùng thú vị mà bạn nhất định phải ghé thăm tại Johannesburg đó chính là thị trấn Soweto. Đến đây bạn sẽ có cơ hội được tham quan ngôi nhà nơi Nelson Mandela từng sinh sống. Ngày nay, ngôi nhà đã trở thành một viện bảo tàng nổi tiếng tại thành phố Johannesburg. Hay bạn cũng có thể đến khám phá Orlando Towers. Đây là một nhà máy điện đã ngừng hoạt động và được trang trí thành một công trình kiến trúc vô cùng thú vị.

Khổng Oai (theo dulichvietnam.com.vn)