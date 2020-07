Chèo thuyền nhặt rác làm sạch dòng sông di sản

Nhiều bạn trẻ ở TP Huế đã thành lập các nhóm, câu lạc bộ trải nghiệm chèo thuyền SUP và nhặt rác làm sạch môi trường nước sông Hương. Ban đầu, từ gần 30 bạn trẻ tham gia thì hiện đã lên hàng trăm người, trong đó có những người đã đứng tuổi.

Hai mẹ con cùng trải nghiệm chèo SUP nhặt rác cho sông Hương sạch đẹp





Phong trào “làm đẹp” cho sông Hương là một trong những hành động nổi bật của chương trình Ngày Chủ nhật xanh mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hơn một năm qua. Cứ vào những ngày cuối tuần, Hội SUP Huế của anh Nguyễn Đình Anh Khoa thành lập lại tập trung ở bến thuyền Dã Viên để xuất phát cho “hành trình” trải nghiệm nhặt rác trên sông Hương. Chèo SUP (chèo thuyền ván đứng) là môn thể thao khá mới mẻ đối với người dân xứ Huế, nhưng đã có khá nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia. Trước khi xuất phát, các thành viên của Hội SUP Huế đã tự trang bị thêm các túi đựng rác, kẹt nhặt rác cho mình. Mỗi thuyền xuôi theo nhiều hướng khác nhau: về Đập Đá, Cồn Hến, bến thuyền Tòa Khâm, hay ngược lên phía chùa Thiên Mụ, bến Nghinh Lương Đình, cồn Dã Viên... và len lỏi vào gần ven bờ sông để nhặt những rác thải còn “mắc kẹt” lại. Cuối buổi, nhiều thuyền “thu hoạch” được cả bao rác to.

Anh Võ Ngọc Thạnh, một bạn trẻ đang làm việc tại thành phố Huế chia sẻ, “cảm giác vừa tham gia môn thể thao mới lạ với chèo SUP, vừa trải nghiệm nhặt rác trên chính dòng sông của quê hương mình thật thú vị. Tôi hy vọng rằng, phong trào này ngày càng có nhiều người tham gia, bởi bảo vệ môi trường nước cũng chính là bảo vệ nguồn sống cho chính chúng ta”. Đầu năm 2019 khi mới thành lập, Hội SUP Huế chỉ có chưa đầy 30 thành viên tham gia, nhưng hơn 1 năm qua, con số đã lên đến hơn 1.200 người, trong đó hơn 100 người tham gia đều đặn các hoạt động nhặt rác làm sạch môi trường sông Hương. Không chỉ dừng lại ở các bạn thanh niên, “tour” trải nghiệm thú vị này còn có nhiều người đứng tuổi, những em học sinh cấp 2, cấp 3 đăng ký tham gia.

Các bạn trẻ chèo SUP nhặt rác trên sông Hương vào dịp cuối tuần





Anh Nguyễn Đình Anh Khoa, người thành lập Hội SUP Huế cho biết, “ban đầu thành lập Hội SUP Huế, chúng tôi chỉ nghĩ để các thành viên cùng tham gia trải nghiệm môn thể thao mới mẻ này trên dòng sông Hương thơ mộng. Cũng vào dịp đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh, và Chủ tịch tỉnh gửi thông điệp “Nhặt một cọng rác bạn sẽ làm cho Huế đẹp hơn”... Tôi nghĩ rằng, nhặt rác trên bờ thì rất nhiều cá nhân, tổ chức đồng hành, nhưng nhặt rác trên sông Hương thì chẳng có mấy ai. Và Hội SUP của chúng tôi phát động chương trình trải nghiệm chèo ván đứng nhặt rác cho dòng sông di sản này”.

Từ phát động đó, Hội SUP Huế đã duy trì và hoạt động đều đặn, vừa làm sạch đẹp sông Hương, vừa nâng cao ý thức của xã hội trong bảo vệ môi trường. Câu chuyện của Hội SUP không chỉ dừng lại ở nhặt rác trên dòng Hương mà còn thường xuyên tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, không xả rác xuống sông đến các chủ thuyền rồng du lịch, đến các bạn trẻ thường check-in cầu đi bộ ven bờ Nam sông Hương. Chính nhờ thế, tình trạng các thuyền ra giữa sông để thả vàng mã xuống nước cũng giảm hẳn; nhiều bạn trẻ đi trên cầu đi bộ cũng ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi quy định.

“Hành trình” trải nghiệm chèo SUP và nhặt rác trên dòng Hương cũng thu hút nhiều khách du lịch là các bạn trẻ khắp các tỉnh thành; các cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố; và cả các tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn...

