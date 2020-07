Sôi nổi các hoạt động chào mừng 75 năm Ngày truyền thống CAND

Hưởng ứng sự kiện Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), Công an tỉnh triển khai nhiều hoạt động với hình thức, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan khác trên địa bàn tham gia.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc, công an các huyện, thành phố đẩy mạnh thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn lực lượng đẩy mạnh tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị truyền thống, tọa đàm tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam; những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

Công an tỉnh phối hợp tham gia hội trại “Tiếp bước lửa anh hùng” cùng hơn 42 đơn vị công an các tỉnh, thành phố tham dự tại Khu di tích Nha công an Trung ương (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Dự kiến giữa tháng 8/2020, Công an tỉnh sẽ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và trao giải cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Song song với đó, tuổi trẻ lực lượng công an tỉnh phối hợp với các Huyện, Thành Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, tri ân người có công, gia đình cách mạng như: Nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông nông thôn; tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; xây dựng các công trình thanh niên CAND vì cộng đồng và phòng, chống tội phạm trong cơ quan, đơn vị…

Các hoạt động hưởng ứng trên đã làm nổi bật quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam trong 75 năm qua. Thông qua đó, nâng cao nhận thức chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, luôn tự trau dồi kiến thức, tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì nhân dân phục vụ, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng.

