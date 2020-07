Lực lượng công an xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, Công an tỉnh đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, toàn lực lượng tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; phát động các công trình thanh niên bảo vệ môi trường; thực hiện chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các công trình công cộng; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường… Những hành động trên có ý nghĩa tích cực, góp phần xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh ra quân tổng vệ sinh khuôn viên đơn vị, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.





Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Công an tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Gần 2 năm nay, trong tất cả các cuộc họp của đơn vị đã sử dụng chai đựng nước thủy tinh thay thế các chai nhựa dùng một lần.

Để hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần trong toàn ngành, ban lãnh đạo Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc. Đến nay, tất cả các cuộc họp, hội nghị không chỉ ở cấp tỉnh mà tại các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố và công an cấp xã trên địa bàn đều sử dụng chai thủy tinh đựng nước thay thế chai nhựa dùng một lần.

Trung bình mỗi tháng, Công an tỉnh có hàng chục cuộc họp được diễn ra, việc sử dụng chai thủy tinh đựng nước sẽ tiết kiệm chi phí chi thường xuyên của đơn vị, thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác bảo vệ môi trường…

Với vai trò nòng cốt, xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường do các cấp, các ngành phát động.

Đại úy Đỗ Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ các văn bản quy phạm pháp luật, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, biển, đảo Việt Nam… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, tài nguyên biển đảo, đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và việc làm cụ thể.

Điển hình, vào cuối giờ chiều thứ 6 hàng tuần, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đều dành thời gian để vệ sinh môi trường tại trụ sở đơn vị, nơi sinh hoạt, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải... được công dân, cơ quan, doanh nghiệp đến làm việc, liên hệ công tác đánh giá cao về ý thức và trách nhiệm xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Hàng tháng, các chi đoàn trực thuộc Công an tỉnh phát động ra quân chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng tham gia. Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, lực lượng công an tỉnh đã treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường và công an các huyện, thành phố trên địa bàn chủ động đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh học. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và giải quyết triệt để nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, quý hiếm trái phép; đấu tranh với tội phạm và các hành vi sử dụng kích điện, đánh bắt thủy sản trái quy định; ngăn chặn, đấu tranh kịp thời có hiệu quả với hành vi xả thải chất thải, nước thải ra môi trường …

Với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi của lực lượng công an tỉnh góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng cùng hành động, chung tay bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: Kim Hiền