Tìm về di sản của Thạch Lam

Tiếp tục tìm về những danh tác xưa của Việt Nam, tủ sách Văn chương & Mỹ thuật của Đông A vừa giới thiệu đến độc giả ấn phẩm Gió đầu mùa & Hà Nội băm sáu phố phường của nhà văn Thạch Lam.



Cuốn sách là sự kết hợp khéo léo giữa những trang viết từ gần một thế kỷ trước, với những minh họa mới của họa sĩ Đào Hải Phong.

Trong ấn phẩm này, phần văn bản của tập truyện ngắn Gió đầu mùa được thực hiện theo bản in lần đầu năm 1937 của NXB Đời Nay, với lời tựa do nhà văn Khái Hưng viết. Còn phần văn bản của tùy bút Hà Nội băm sáu phố phường được thực hiện theo bản in đầu tiên năm 1943 của NXB Đời Nay, cũng do Khái Hưng viết lời tựa.

Phương Hoa (Theo sggp.org.vn)