Họa sĩ Đào Hải Phong vẽ minh họa cho sách của nhà văn Thạch Lam

Nhà xuất bản Văn học và Công ty sách Đông A vừa tái bản ấn phẩm “Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường” của nhà văn Thạch Lam. Đây cũng là ấn phẩm thuộc tủ sách Văn chương và Mỹ thuật của Đông A. Đặc biệt, nhân dịp ra sách, tại Đông A Gallery tổ chức trưng bày bộ tranh gốc do họa sĩ Đào Hải Phong vẽ minh họa cho ấn phẩm đặc biệt này.



Nằm trong tủ sách Văn chương và Mỹ thuật của Đông A, Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường là ấn phẩm mới nhất ra mắt bạn đọc. Cuốn sách là sự kết hợp khéo léo giữa những trang viết từ gần một thế kỷ trước của Thạch Lam, với những minh họa mới của họa sĩ Đào Hải Phong.

Ấn phẩm này một lần nữa giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm ở chặng đầu và cuối sự nghiệp sáng tác tài hoa mà ngắn ngủi của Thạch Lam: tập truyện ngắn Gió đầu mùa và tùy bút Hà Nội băm sáu phố phường.

Trong ấn phẩm này, phần văn bản của tập truyện ngắn Gió đầu mùa được thực hiện theo bản in lần đầu năm 1937 của Nhà xuất bản Đời Nay, với Lời tựa do nhà văn Khái Hưng viết. Còn phần văn bản của tùy bút Hà Nội băm sáu phố phường được thực hiện theo bản in đầu tiên năm 1943 của Nhà xuất bản Đời Nay, cũng do Khái Hưng viết Lời tựa.

Tương tự các ấn phẩm khác trong tủ sách Văn chương và Mỹ thuật, Đông A luôn cố gắng sử dụng văn bản từ bản in đầu tiên, hoặc bản in sớm nhất có thể tiếp cận được, với mong muốn đem lại chút cảm xúc kết nối giữa người đọc với những sáng tác của thế hệ trước mà nay khoảng cách thời gian đã trở nên quá xa vời.

Minh họa Gió đầu mùa và Hà Nội băm sáu phố phường do họa sĩ Đào Hải Phong thực hiện. Đây là một bộ tranh hoàn toàn mới, được họa sĩ vẽ riêng cho tác phẩm này. Các bức vẽ trong bộ minh họa đem đến cho người xem điểm nhìn mới về những vết dấu cũ xưa nơi văn chương Thạch Lam. Hà Nội hiện ra trong tranh Đào Hải Phong vừa quen thuộc vừa mới lạ, kiêu hãnh thâm trầm nhưng cũng đầy sinh khí.

Họa sĩ Đào Hải Phong

Bộ minh họa đầy ấn tượng của họa sĩ Đào Hải Phong được trưng bày tại Đông A Gallery (Nhà sách Cá Chép, 115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 25 đến hết 31/7. Kết thúc thời gian trưng bày, vào ngày 31/7, bộ tranh gốc này sẽ được đưa ra đấu giá online tại fanpage Đông A Gallery. Đây sẽ là cơ hội để các nhà sưu tầm sở hữu những bức vẽ mang đậm dấu ấn Đào Hải Phong.

Phương Hoa (theo nhandan.vn)