Khám phá cuộc đời và thời đại của nghệ sĩ dương cầm Fryderyk Chopin

Như một sự tiếp nối, sau khi phát hành thành công hai tựa sách về hai nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới là Mozart và Beethoven, mới đây, Tủ sách âm nhạc của Omega+ vừa bổ sung thêm tác phẩm tiểu sử về nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan - Fryderyk Chopin, với tên gọi Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại (Omega Plus và NXB Dân Trí) của Giáo sư Alan Walker.



"Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại" là kết quả trên mười năm nghiên cứu của Giáo sư Alan Walker về cuộc đời và âm nhạc Chopin

Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại (tựa gốc: Fryderyk Chopin: A Life and Times) được xem là cuốn tiểu sử toàn diện nhất về nhà soạn nhạc người Ba Lan vĩ đại cho đến hiện nay, và cũng có thể coi là một cuốn tiểu sử hiệu đính, nhằm xóa tan nhiều huyền thoại và truyền thuyết vẫn tiếp tục bao quanh Chopin.

Cuốn sách là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đầy kịch tính của nhà soạn nhạc; tập trung đặc biệt là thời thơ ấu và tuổi trẻ của Chopin ở Ba Lan với những phát hiện học thuật mới nhất được đưa vào một cách phù hợp, cũng như cuộc sống lãng mạn của Chopin với George Sand - người mà ông đã sống cùng trong chín năm.

Tác phẩm đã giành được những giải thưởng quan trọng như: Cuốn sách nhạc cổ điển của năm 2018 do tờ The Sunday Times (Vương quốc Anh) bình chọn; một trong những Sách hay nhất năm 2018 do tờ The Economist bình chọn.

Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại có độ dày hơn 800 trang, là kết quả trên mười năm nghiên cứu của Alan Walker thông qua nhiều chuyến đi thực địa đến những vùng đất Chopin đã sinh sống như Ba Lan, Pháp, đến Majorca, Vương quốc Anh và từ kho lưu trữ lớn các nguồn tài liệu tham khảo ở Warsaw, Paris, London, New York và Washington DC.

Những chuyến đi này đã hỗ trợ ông rất nhiều trong việc viết các chương đầu tiên về năm tháng hình thành nên con người của Chopin tại Warszawa. Alan Walker gọi việc này là “viết tiểu sử theo phong cách địa lý”.

Fryderyk Chopin nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ âm nhạc lãng mạn "với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng" (Rosen). Ông sinh ngày 1-3-1810 tại nơi được bao quanh bởi một công viên tự nhiên rộng lớn tại bờ sông Utrata ở Żelazowa Wola gần Sochaczew, Ba Lan. Địa điểm này hiện nay là một bảo tàng về nhà soạn nhạc, một chi nhánh của Bảo tàng Fryderyk Chopin ở Warsaw.

Ông là con thứ hai trong gia đình gồm 4 chị em (một chị và hai em gái). Nền tảng gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến Chopin. Cuốn sách góp phần cho thấy gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng tính cách, phẩm chất cũng như tài năng của Chopin, và chi phối rất nhiều đến cuộc đời sau này của nhà soạn nhạc.

