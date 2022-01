Nguyễn Quang Dũng làm phim 'Đất rừng phương Nam'

"Đất rừng phương Nam" - phiên bản điện ảnh do Quang Dũng đạo diễn - dự kiến ra mắt trong năm nay.



Đạo diễn Quang Dũng cho biết êkíp nắm bản quyền làm phim từ 5 năm trước song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện sản xuất. Hiện anh tự tin có thể thực hiện tác phẩm đúng tinh thần nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé An. Trong hành trình tìm cha, cùng người bạn tên Cò, An có cơ duyên gặp những người dân Nam Bộ hào sảng, chất phác, giàu lòng nghĩa hiệp. Quang Dũng nói: "Tôi kỳ vọng đây là dự án điện ảnh làm sống lại ký ức của hàng triệu khán giả".

Êkíp giữ lại tên phim giống như tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình năm. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam năm 1997 - cho biết do hoàn cảnh thiếu thốn, lúc ấy êkíp buộc "liệu cơm gắp mắm", bỏ bớt yếu tố "rừng" để giảm chi phí sản xuất.

Hiện êkíp lên kế hoạch casting ba diễn viên đóng An, Cò, Xinh. Quang Dũng đặt tiêu chí phải tuyển được người đóng An - vai chính - mới khởi quay dự án. Êkíp tuyển diễn viên ở ba vòng: trực tuyến, trực tiếp và tập huấn. Sau hai vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, ban tổ chức chọn ra ba người ở mỗi vai vào vòng tập huấn. Các ứng viên được học kỹ năng diễn xuất, huấn luyện thể lực để chọn ra gương mặt phù hợp nhất cho vai diễn.

Nhạc sĩ Đức Trí làm giám đốc âm nhạc, Diệp Thế Vinh đảm nhận đạo diễn hình ảnh, đạo diễn Vinh Sơn làm cố vấn sản xuất cho dự án. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, kể về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Hoàn cảnh đưa đẩy họ trở thành những nông dân khởi nghĩa. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển với nhiều thế hệ khán giả. Bài ca đất phương Nam - nhạc phim do Lư Nhất Vũ sáng tác, Tô Thanh Phương trình bày - in đậm trong lòng công chúng. Từ bộ phim, nhiều diễn viên như Hùng Thuận - vai An, Phùng Ngọc - vai Cò, Lê Quang - vai Võ Tòng... được yêu mến.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là con trai nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Anh tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999, chạm ngõ phim ảnh khi làm phó đạo diễn cho phim Vũ khúc con cò. Thập niên 2000, anh được biết đến với loạt phim giải trí như Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ... Nhiều phim của anh đoạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng...