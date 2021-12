Tác phẩm thú vị của những đứa trẻ lai Việt - Pháp

Những năm gần đây, tác giả Quyên Gavoye (hiện đang sống tại Pháp) tham gia vào đời sống văn chương trong nước bằng những truyện ngắn và tản văn gây được chú ý. Mới đây, cùng lúc chị ra mắt 2 tác phẩm dành cho thiếu nhi: Emma Thảm Họa và Biệt đội thám tử, đều do NXB Kim Đồng ấn hành.



Cậu bé An trong tập truyện Biệt đội thám tử được bạn bè cùng lớp gọi là An Le Petit bởi cậu là dân châu Á duy nhất, có dáng người nhỏ con, lại lách chách. An có 2 người bạn thân cùng lớp là Lucas tóc hung và Justine tóc vàng, cả ba đều có ước mơ trở thành thám tử. An cùng 2 người bạn lần lượt tham gia vào 4 vụ án diễn ra ở trường học và khu phố. Qua đó, độc giả nhỏ tuổi có cơ hội được tham gia vào những câu chuyện hấp dẫn, thậm chí cười ra nước mắt.