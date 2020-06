Sách 'Khi bố còn thơ' kể chuyện cha dạy con

Quyển "Khi bố còn thơ" của Alexander Raskin như chuyến tàu đưa cha mẹ trở về tuổi nhỏ, đồng hành con trẻ qua các câu chuyện đời thường.



Bìa sách "Khi bố còn thơ". Sách do Y Khương, Đỗ Tư Nghĩa dịch. Ảnh: Phanbook





Tác phẩm thiếu nhi kinh điển của nhà văn Nga, ra mắt bản tiếng Việt hồi tháng 5, ghi lại những câu chuyện ông kể cho con gái khi bé mất ngủ vì sốt, cảm cúm. Tác giả mong con hiểu "sống tham lam, ích kỷ không phải là điều tốt đẹp" và kể lại cách ứng xử, trải nghiệm của bản thân khi là một đứa con nít trước nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống.

Cũng giống nhiều ông bố, bà mẹ, tác giả từng là đứa con nghịch ngợm, đi trễ, nói dối, muốn làm người bán kem chỉ vì mơ khi lớn lên được ăn kem thỏa thích. Cậu nhóc ấy có biệt danh "Nhà thơ", làm chủ bút báo tường với tài làm thơ gieo vần, nhưng lại "mít ướt" vì bị bạn gái trêu ghẹo hay xấu hổ bập bẹ trong giờ học tiếng Đức. Cách người bố học quý trọng thức ăn, yêu thương động vật và tôn trọng sự sẻ chia được lồng ghép qua các tình huống đời thường, giúp tác phẩm mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng. 36 mẩu truyện là sợi dây nối liền tuổi thơ của bố mẹ với con cái, giúp mỗi thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn.

Nhà văn Alexander Raskin. Ảnh: GENi.com





Alexander Raskin (1914-1971), nhà văn, biên kịch người Nga. Khi bố còn thơ xuất bản lần đầu tiên 1961, do họa sĩ Lev Tokmakov minh họa. Tác phẩm được dịch sang tiếng Anh với tên When Daddy was a little boy và tái bản nhiều lần.

Phương Hoa (Theo vnexpress.net)