Loạt phim 'Chuyến tàu băng giá' hút khán giả

Series "Snowpiercer" (Chuyến tàu băng giá) đứng nhì trong danh sách xem nhiều ở Netflix Việt Nam ngày 28/5.



Loạt phim do Josh Friedman và Graeme Manson sáng tạo, gồm mười tập, trong đó hai tập đầu phát trên Netflix ngày 25/5. Ngày 28/5, Snowpiercer đứng thứ hai về lượt xem trên nền tảng trực tuyến này ở Việt Nam, chỉ sau The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt).

Kịch bản series được phát triển từ phim truyện cùng tên của đạo diễn Bong Joon Ho lẫn truyện tranh Le Transperceneige (nguyên bản văn học của phim điện ảnh). Bong Joon Ho cũng là một trong các giám đốc sản xuất và đồng biên kịch series.

Trong series, thế giới bị băng tuyết bao phủ, khiến đa phần nhân loại thiệt mạng. Những người còn sống sinh hoạt trên một chuyến tàu khổng lồ chạy quanh địa cầu. Xung đột giai cấp nảy sinh, trong đó những người ở đầu tàu giữ địa vị cao hơn nhóm phía sau. Ở tập đầu, nhân vật Andre Layton (Daveed Diggs) - một cựu điều tra viên - được mời phá giải một án mạng.

Ở Âu Mỹ, Snowpiercer cũng được báo giới quan tâm khi ra mắt do độ nổi tiếng của bản điện ảnh. Trang Independent đánh giá cao các tình tiết thâm thúy, bối cảnh và trí tưởng tượng của ê-kíp. Chicago Sun Times khen diễn xuất của Diggs trong vai nhân vật chính - người âm thầm tổ chức cuộc nổi loạn trên tàu. Los Angeles Times khen thiết kế bên trong tàu với những nhà hàng, quầy bar và vườn. Tuy nhiên, Indiewire nói chất lượng series chưa xứng tầm bản điện ảnh của Bong, về mặt hình ảnh lẫn câu chuyện. Trên Rotten Tomatoes, 63% giới phê bình đánh giá tích cực loạt phim.

Phim Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế trong top 10 tác phẩm được xem nhiều ở Netflix Việt Nam ngày 28/5, với The King: Eternal Monarch, Hospital Playlist, Mystic Pop-up Bar, Reply 1988, What's Wrong with Secretary Kim và Crash Landing on You. Series History 101 bất ngờ đứng thứ năm - vị trí cao đối với một phim tài liệu. Loạt phim ra mắt từ ngày 22/5, gồm 10 tập, bóc tách một số khía cạnh trong lịch sử như vũ khí hạt nhân, công nghệ di truyền, dầu mỏ ở Trung Đông.