Cuộc đua trực tuyến: Hướng đến chất lượng và trải nghiệm

Trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục tăng tốc khi liên tục cập nhật các nội dung mới, hấp dẫn nhằm thu hút người xem.



Làm dày kho nội dung

Trung tuần tháng 5, Skyline Media và Netflix thông báo hợp tác mở rộng kho nội dung phim Việt trên nền tảng trực tuyến lớn nhất hiện nay. 13 bộ phim từng được công chiếu tại rạp lần lượt ra mắt từ ngày 8-5 đến 19-6 sẽ phục vụ riêng cho thị trường Việt Nam.

Ông Raphael Phang, phụ trách nội dung khu vực Đông Nam Á của Netflix, cho biết: “Chúng tôi muốn tiếp tục thực hiện cam kết mở rộng thêm kho phim bản địa trên dịch vụ của mình. Những nội dung được phát sóng lần này góp phần phản ánh sự đa dạng của nền điện ảnh Việt với nhiều thể loại phong phú được khán giả yêu thích như: lãng mạn hài hước, kinh dị và hành động”.

Giữa tháng 5, cùng với việc đổi tên từ Fim+ thành Galaxy Play, nền tảng trực tuyến này cũng giới thiệu series kinh dị gây chú ý Thiên linh cái: Chuyện chưa kể. Đây là phiên bản đầy đủ hơn so với phiên bản điện ảnh từng ra mắt năm 2019 nhưng còn gây nhiều tiếc nuối.

Trước đó, Galaxy Play cũng thu hút người xem với nhiều phim Việt hấp dẫn, được phát hành độc quyền, trong đó có những bộ phim doanh thu trăm tỷ như: Mắt biếc, Cua lại vợ bầu… Theo giới thiệu, nền tảng này hiện cũng có hơn 5.000 phim Hollywood bom tấn và phim châu Á; hơn 8.000 giờ phim bộ tuyển chọn và 500 giờ phim thiếu nhi.

Không chịu kém cạnh, dịch vụ xem phim theo yêu cầu Danet cũng mới ra mắt 2 nội dung. Cuối tháng 4, nhận thấy “nhu cầu giải trí tại nhà có xu hướng gia tăng mạnh”, đơn vị này đã nhận được cái gật đầu của Disney để đưa bom tấn hoạt hình Onward - Truy tìm phép thuật giới thiệu với khán giả Việt dưới dạng thuê phim qua 2 phiên bản lồng tiếng và phụ đề với giá 29.000 đồng, xem không giới hạn trong vòng 48 giờ. Cuối tháng 5, bộ phim Cha và con và… của đạo diễn Phan Đăng Di sau 5 năm chu du các liên hoan phim cũng như được trình chiếu tại một số quốc gia đã chính thức ra mắt khán giả trong nước.

Cũng cuối tháng 5, ứng dụng giải trí POPS cũng giới thiệu đến khán giả series phim mới: Bánh bèo hữu dụng với sự tham gia của Thanh Hoa (người đảm nhận vai Thanh sói trong Hai Phượng), MC Trác Thúy Miêu, Lê Chi Na… Nền tảng này cũng liên tục cập nhật các nội dung mới, đa dạng như: series phim kinh điển Thám tử lừng danh Conan, Dọc đường ẩm thực, Amazing Việt Nam, Thư viện ký ức, Hỏi xiên đáp xẹo…

Cơ hội hợp tác quốc tế

Ông Phan Đỗ Trí Dũng, CEO Galaxy Play, chia sẻ: “Thiên linh cái: Chuyện chưa kể là bộ phim khởi động cho dự án phát hành phim bộ độc quyền của Galaxy Play. Thay vì là một bản điện ảnh, chúng tôi đã chuyển thể thành một bộ phim nhiều tập để có thêm thời gian, kể chi tiết cho khán giả về thủ đoạn của tên giết người hàng loạt, về tình tiết của câu chuyện kinh dị có thật này”.

Theo ông Trí Dũng, xu hướng thực hiện những phim bộ độc quyền đã và đang được nhiều nền tảng trực tuyến tại Việt Nam thực hiện nhằm thu hút khán giả. Trong quá khứ, Danet từng sản xuất 2 dự án Hậu duệ Mặt Trời và Glee phiên bản Việt. Mới đây, POPS cũng giới thiệu 2 series độc quyền là Phượng Khấu và Tháng năm dữ dội cùng nhiều nội dung khác sản xuất cho ứng dụng này. Những động thái đó cho thấy, các đơn vị rất ý thức trong việc nâng chất để vừa giữ chân vừa thu hút khán giả mới.

Ngoài chất lượng, việc nâng cao trải nghiệm của khán giả là điều đặc biệt được chú ý. Danet giới thiệu bộ phim Truy tìm phép thuật với hình thức cho thuê phim trực tuyến, vốn đã phát triển rất mạnh ở các nước trên thế giới và bắt đầu được giới thiệu về Việt Nam trong thời gian gần đây, là một ví dụ.

Thực hiện trình chiếu trực tiếp với hình thức bán vé như tại rạp chiếu là cách đưa tác phẩm đến với khán giả hấp dẫn, tươi mới hơn. Đặc biệt khi đây là dự án vừa ra rạp không lâu sẽ càng kích thích nhu cầu giải trí của khán giả. Cũng liên quan đến trải nghiệm khán giả, nền tảng Galaxy Play có danh mục phim 4K lớn nhất và âm thanh nổi Dolby 5.1 - bước tiến về công nghệ so với các đối thủ.

Đứng ở góc độ nhà sản xuất, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết, lý do anh quyết định đưa bộ phim Cha và con và… lên nền tảng Danet là do “cảm thấy vui và an tâm vì khán giả sẽ được xem phim với chất lượng tốt nhất, chứ không phải xem các bản chiếu không chính thức, không bản quyền”. Yếu tố bản quyền và chất lượng hình ảnh các bộ phim, do đó được các đơn vị đặc biệt lưu tâm.

Nói như bà Trịnh Lê Minh Hằng, Tổng giám đốc Skyline Media: “Khi phim Việt Nam được xếp vào cùng kho phim với những phim chất lượng tốt của các quốc gia khác và lọt vào top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix, chúng tôi tin rằng, điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của chất lượng phim Việt. Nó cũng tạo nền tảng quan trọng cho nhiều cơ hội hợp tác quốc tế về phát hành và sản xuất nội dung Việt trên Netflix cũng như trên những nền tảng tương tự khác trong tương lai không xa”.

(Theo sggp.org.vn, ngày 28/5/2020)