Giật mình với bộ phim Mỹ 13 năm trước cảnh báo về đại dịch

Nhiều khán giả liên tưởng giữa thực tại và những gì Hollywood đã đưa vào phim 'I Am Legend" (Tôi là huyền thoại) ra rạp năm 2007.





Cả thế giới đang oằn mình chống lại sự lan tràn của đại dịch toàn cầu mang tên Covid-19 khiến cuộc sống của hơn 3 tỷ người bị cô lập. Chưa bao giờ người ta thấy cảnh "đóng băng" ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới như vậy khi tất cả đóng cửa, người người được kêu gọi ở yên trong nhà để tránh lây lan dịch bệnh.

Đây là thực trạng của năm 2020 nhưng với Hollywood, những hình ảnh này đã được đề cập đến ở rất nhiều bộ phim đề tài hậu tận thế, mà gần nhất chính là bộ phim "I Am Legend" công chiếu năm 2007, lấy bối cảnh thành phố New York thời dịch bệnh.

Trong phim, Will Smith vào vai TS. Robert Neville. Sự xuất hiện của dịch bệnh lạ đã cướp đi mạng sống của tất cả cư dân trên trái đất, biến New York hoa lệ thành thành phố ma với cỏ hoang mọc đến tận quảng trường Thời đại. Robert Neville không hiểu vì phép màu nào đó mà anh sống sót trong dịch bệnh, nói cách khác anh là người bất tử duy nhất.

Ngày ngày Robert Neville cùng với con chó của mình lang thang khắp nơi trong thành phố hoang không bóng người, đi săn trong thành phố và nói chuyện với những ma nơ canh. Anh đối diện với nỗi sợ hãi lan tràn mà không cách nào thoát ra, trong khi dịch bệnh biến con người thành kẻ ăn thịt máu lạnh.

Nhiều người rợn gáy khi nhận thấy I Am Legend phản ánh khá đúng thực trạng hiện tại. "Cách đây vài năm khi xem bộ phim I Am Legend, tôi cứ bị ám ảnh mãi cảnh thành phố hoang tàn vì đại dịch. Người đàn ông duy nhất chưa bị nhiễm bệnh lang thang trên đường phố không một bóng người, trò chuyện với người gỗ ở cửa hàng quần áo, ngang qua rạp chiếu phim có những áp phích bạc màu và mẻ bỏng ngô nổ dở dang...

Sự tuyệt vọng, kiên cường, chịu đựng và hy vọng cùng hoà trộn trên gương mặt anh ấy. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay, thật kinh ngạc, cứ như bối cảnh của 1 bộ phim trước giờ cơn bão ập tới", chị Thùy Vân, một người làm lâu năm trong lĩnh vực phát hành phim chia sẻ về bộ phim I Am Legend.

Thực ra bộ phim viễn tưởng 'I Am Legend' được làm dựa trên tiểu thuyết cùng tên phát hành từ năm 1954 của Richard Matheson. Hãng Warner Bros. bắt đầu phát triển dự án phim này từ năm 1994 và từng mời rất nhiều đạo diễn, diễn viên tham gia. Tuy nhiên do vướng mắc ở kịch bản nên tới năm 2006 nó mới được bấm máy tại New York. Khi đó hãng này đã chi tới 5 triệu USD (tương đương 120 tỷ đồng) chỉ để quay cảnh phim ở cầu Brooklyn.

Ngay khi ra mắt, đề tài hấp dẫn của phim cộng với tên tuổi của Will Smith đã giúp I Am Legend đạt doanh thu cao nhất Bắc Mỹ ở tuần mở màn vào dịp gần Giáng sinh năm 2007 và sau đó thu về tổng cộng 585 triệu USD trên toàn cầu. Tác phẩm cũng được giới phê bình đáng giá cao và nhận định bám sát tiểu thuyết.

Khi I Am Legend ra mắt nhiều người nghĩ đó chỉ là câu chuyện viễn tưởng trên phim nhưng thời điểm này nó khiến nhiều người giật mình. Hình ảnh TP. New York xa hoa biến thành nơi đổ nát, đường phố không bóng người trong cơn đại dịch và ánh mắt sợ hãi của nhân vật của Robert Neville khi đi trên đường phố ma hay ẩn nấp trong chiếc bồn tắm trong nhà... khiến nhiều người xem bị ám ảnh. Thời điểm Covid-19 đang lan tràn, những chuyện phản ánh trên phim I Am Legend khiến người xem dễ liên tưởng.

Giữa đại dịch Covid-19, khi được nhắc lại về tính 'dự báo' của bộ phim, Will Smith nói thời điểm đóng phim anh đã tìm hiểu rất nhiều để vào vai nhà virus học Robert Neville. Nam diễn viên cho biết việc đọc nhiều nghiên cứu khoa học khi đó giúp anh có tâm lý vững vàng trước đại dịch hiện tại.

Will Smith nói: "Sự hiểu biết cơ bản về virus cũng như các mầm bệnh giúp tôi thay đổi cách nhìn thế giới và cuộc sống của chính mình. Có những khái niệm cơ bản mà mọi người không hiểu". Tuy nhiên Will Smith bày tỏ sự quan ngại rằng nền hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Mỹ sẽ ''vỡ trận'' nếu mọi người không thực hiện tốt việc cách ly xã hội như cách để làm giảm tốc sự lan tràn của virus corona.

Dương Chung (Theo vietnamnet.vn ngày 31/3/2020)