Những phim nổi bật về dịch bệnh

"Contagion", "The Flu" hút người xem trở lại sau nhiều năm, còn series mới "Pandemic" cảnh báo nguy hiểm của dịch giữa bối cảnh Covid-19.



Pandemic: How to Prevent an Outbreak (2020)

Khi dịch bệnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) bắt đầu gây chú ý, Netflix tung series Pandemic: How to Prevent an Outbreak. Ra mắt hồi tháng 1, loạt phim tài liệu được nhiều báo Âu Mỹ như Guardian, New York Post khen ngợi. Series mở đầu với giả định nhân loại phải đối phó một virus mới. Dù khả năng y tế ở nhiều nước đã được cải thiện, bệnh dịch vẫn là mối nguy lớn, nhất là khi con người thời nay có thể di chuyển dễ dàng đến nhiều nơi.

Trong sáu tập phim, các chuyên gia nhiều lần nhắc lại tính tất yếu của bệnh dịch mới, như lời bác sĩ Dennis Carroll: "Khi bàn về dịch cúm mới, vấn đề không phải liệu nó có xảy ra không. Mà là khi nào?". Series khắc họa cách chuyên gia y tế chuẩn bị phương án ngăn chặn, đồng thời cảnh báo sự nguy hiểm của dịch bệnh. Một phần khác bàn về những yếu tố khiến dịch có thể lan nhanh, từ việc người dân du lịch dễ dàng đến điểm yếu trong hệ thống y tế, chăn nuôi.

Trên trang cá nhân, nhà báo, bác sĩ Sheri Fink - một trong các giám đốc sản xuất của series - nói tác phẩm được làm từ trước Covid-19, nhằm cung cấp kiến thức cho mọi người. "Series ra đời do một số người đã thấy cách hệ thống (chống dịch) được thử nghiệm trên quy mô nhỏ và biết điểm yếu của nó", bà nói.

Cargo (2017)

Tài tử Martin Freeman hóa thân Andy - một người đàn ông cùng vợ con sống ở Australia giữa thế giới đã bị virus tàn phá. Gia đình anh đang sống khá yên ổn, đến khi Andy phải ra ngoài tìm nhu yếu phẩm và gặp một cô gái đang bị thương. Cargo không khai thác sâu về chuyện bệnh dịch bùng phát nhưng tập trung vào cách sinh tồn giữa hoàn cảnh nguy hiểm. 88% giới phê bình đánh giá cao phim trên Rotten Tomatoes.

93 Days (2016)

Virus Ebola nhiều lần được đưa lên màn ảnh, trong đó phim 93 Days dựa trên một câu chuyện có thật ở Nigeria. Ở thành phố Lagos (Nigeria) năm 1994, virus xuất hiện, khiến 21 triệu dân nơi đây đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu dịch bùng phát, tình hình trở nên nguy hiểm do hạ tầng y tế ở đây còn kém. Bác sĩ Adadevoh (Bimbo Akintola đóng) quyết tâm cách ly "bệnh nhân số 0" (người đầu tiên nhiễm) tên Patrick Sawyer, bất chấp áp lực chính trị đòi thả người này. Adadevoh sau đó được khen ngợi do nỗ lực chặn dịch nhưng mất cùng năm do nhiễm chính virus Ebola.

Train to Busan (2016)

Trong tác phẩm Hàn Quốc nổi tiếng, một virus khiến con người trở nên mất trí và hung ác. Giữa hoàn cảnh đó, Seok-woo (Gong Yoo) phải đưa con gái Su-an (Kim Su-an) đến thành phố Busan. Phim gây sốt phòng vé nhiều nước với doanh thu toàn cầu 90 triệu USD. Ngoài yếu tố hành động, Train to Busan thể hiện cách đại dịch làm lộ ra những vết nứt trong quan hệ giữa người với người, trong đó một số kẻ sẵn sàng làm điều bất nhân để giữ mạng mình. Sự hoảng loạn của xã hội trước thảm kịch xảy đến nhanh chóng cũng được khắc họa.

World War Z (2013)

Có kinh phí gần 200 triệu USD, World War Z có nhiều cảnh mô tả dịch bệnh ở quy mô lớn, tiêu biểu là trích đoạn nhóm nhiễm cố vượt qua tường chắn. Tác phẩm kể về đại dịch zombie ở cấp độ toàn cầu, khiến nhân loại điêu đứng. Chuyên gia điều tra Gerry Lane (Brad Pitt đóng) phải đến nhiều nơi để tìm cách chống dịch.

Max Brooks - tác giả cuốn World War Z: An Oral History of the Zombie War (nguyên tác văn học của phim) - lấy cảm hứng một phần từ dịch SARS năm 2002. Bên cạnh đó, dịch bệnh hư cấu cũng có nét tương đồng với Covid-19, bắt nguồn từ Trung Quốc, lan sang các nước lân cận do con người đi lại, trước khi đến các châu lục khác và gây chú ý toàn cầu.

The Flu (2013)

Tác phẩm Hàn Quốc được nhiều người tìm kiếm từ tháng 1 - lúc Covid-19 chưa lan rộng ở nước này. Trên Hancinema và các website phim lớn tại Hàn, lượng truy cập The Flu tăng cao. Phim khai thác chân thực cảnh lây lan và hậu quả khủng khiếp của cúm gia cầm H5N1 ở ngoại ô Seoul. Trong container chở một nhóm dân nhập cư bất hợp pháp đến Hàn Quốc, có một người nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Chiếc xe gặp nạn ở ngoại ô Bundang (Seoul), khiến virus phát tán qua đường hô hấp.

Phim mô tả sức lây lan mạnh của dịch cúm, như khi một bác sĩ có thể lây cho các bệnh nhân ông đang chữa. Ngoài khắc họa bệnh dịch, tác phẩm còn chỉ trích cách hành xử cực đoan của một số thành viên chính phủ, đẩy không ít người dân vào chỗ chết.

(Theo vietnamnet.vn, ngày 13/3/2020)