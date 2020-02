"Tầng lớp Itaewon" dẫn đầu Top phim trên Netflix

Phim về kẻ thất học thành ông chủ đế chế ẩm thực - "Tầng lớp Itaewon" - đứng đầu danh sách top 10 tác phẩm người Việt xem nhiều trên Netflix.

Ngày 25/2, Netflix ra mắt tính năng "Top 10 tại Việt Nam hôm nay". Bảng xếp hạng giúp khán giả biết được nội dung nào thịnh hành trên hệ thống phát hành trực tuyến này. Sau hai ngày, Tầng lớp Itaewon (Itaewon class) của đạo diễn Kim Sung Yoon giữ vững vị trí số một.

Giao diện Netflix thể hiện tính năng xếp hạng Top 10 phim được khán giả Việt tìm xem nhiều nhất.

Itaewon Class (16 tập) phát sóng từ ngày 31/1 trên đài cáp jTBC (Hàn Quốc) và Netflix, đến tập 8. Phim có rating cao thứ hai lịch sử đài jTBC. Theo Naver, khán giả châu Á nhận xét phim đáng xem nhất của truyền hình Hàn hiện nay. Tác phẩm không tô hồng cuộc sống hay khai thác tình yêu ủy mị mà kể cuộc đời chông gai của nhóm thanh niên bị cho là bất hảo, quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng như: Park Seo Joon, Kim Da Mi, Ryu Kyung Soo, Lee Joo Young...

Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt lHạ cánh nơi anh (Crash landing on you) của đôi sao Hàn đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin và Chào mẹ, Tạm biệt (Hi by Mama) có Kim Ta Hee đóng chính. Ngoài ra, bộ phim Mỹ Giáo dục giới tính (Sex education) dành cho giới teen cũng vào Top 10.

Bảng xếp hạng được chấm dựa trên số lượt xem (view), mỗi lượt tương đương hai phút, được tính cho các phim điện ảnh, phim tài liệu, TV show. Trước đây, Netflix chỉ công bố bảng xếp hạng những nội dung được xem nhiều nhất theo từng năm. Trang TechSpot nhận định hãng phát hành trực tuyến này có bước tiến mới khi cập nhật tính năng xếp hạng Top 10 nội dung được xem hàng ngày ở mỗi quốc gia, giúp khán giả tiết kiệm thời gian hơn.