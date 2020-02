Một tuổi trẻ khát khao được yêu thương và ngập tràn nỗi đau trong “Giữa hai chúng ta“

Giữa hai chúng ta (I love Books và NXB Thế giới) của Sally Rooney là câu chuyện đầy mê hoặc về tình yêu, tình bạn cùng những mối quan hệ phức tạp của giới trẻ. Tuổi trẻ không chỉ là những khát khao được yêu thương, được chia sẻ, được thấu hiểu, mà còn là nỗi cô đơn, sự trống rỗng, lạc lõng xâm chiếm tâm trí và trái tim mỗi người.



Vừa ra mắt, "Giữa hai chúng ta" lập tức tạo nên cơn sốt trong giới văn học, được đề cử giải Man Booker 2018 và lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của The New York Times



Connell và Marianne lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Ireland. Ở trường, trong khi, Connell cực kỳ nổi tiếng, là thành viên của đội bóng đá và được yêu thích, thì Marianne chỉ là một người khác biệt, cô độc, chìm trong thế giới của riêng mình.

Hai con người gặp nhau từ những ngày còn trẻ, chia sẻ những bí mật thầm kín nhất, sẵn sàng trải lòng và thể hiện con người thật của chính mình khi đứng trước người kia. Cuối cùng, vì sự khác biệt giai cấp cùng cái tôi cá nhân quá lớn, cả hai đều tìm mọi cách tránh né những cảm xúc dữ dội trong lòng.

Một năm sau, Connell và Marianne cùng lên học tại Trinity College ở Dublin. Khi Marianne đã tìm thấy niềm hạnh phúc, sự tự tin của mình trong môi trường mới, thì ngược lại, Connell thu mình lại và đứng bên lề mọi cuộc chơi.

Trong suốt những năm đại học, Marianne và Connell vẫn gặp gỡ, hẹn hò với những người khác. Nhưng tận sâu bên trong, họ nhận ra rằng sẽ không bao giờ có được cảm giác gần gũi, được thấu hiểu, được chia sẻ như khi ở bên cạnh người kia. Liệu cuối cùng, cả hai có tìm thấy nhau hay lạc mất nhau giữa cuộc đời này?

Giữa hai chúng ta là gì? Là mối tình đẹp, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Là những lời chưa nói khiến chúng ta lạc mất nhau trong một khoảnh khắc. Là mong muốn được yêu thương, nhưng cũng sợ hãi việc bị người kia soi tỏ sự tổn thương bên trong mình.

Đây được coi là một tác phẩm đầy xuất sắc đại diện cho ý nghĩa của tuổi trẻ và tình yêu thời nay. Đặc biệt, cuốn sách đã đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối của tuổi trẻ ngày nay như nỗi hoang mang về giá trị của bản thân, trầm cảm, bạo lực học đường hay sự lạm dụng trong các mối quan hệ.

Bằng sự nhạy cảm và sắc bén, Sally Rooney đã viết một cuốn tiểu thuyết với chiều sâu, sự tinh tế, sâu sắc và cả sự đau lòng lay động tâm can, đảm bảo sẽ làm mê đắm bất cứ người đọc nào. Một cuốn sách sẽ đánh thức nhiều xúc cảm đẹp đẽ mà chúng ta dường như đã lãng quên từ lâu.

Xuất bản lần đầu vào năm 2018, Giữa hai chúng ta đã tạo nên cơn sốt trong giới văn học khi đã bán hơn 1 triệu bản tại Vương quốc Anh và đã đạt nhiều thành tích văn chương đáng kể, đặc biệt là tác phẩm đã được đề cử giải Man Booker 2018, lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của The New York Times. Bên cạnh đó, bộ phim chuyển thể từ cuốn sách này sẽ được lên sóng vào cuối mùa xuân này.

Sally Rooney (sinh năm 1991), là tác giả trẻ người Ireland. Tác phẩm của cô đã sớm xuất hiện trên các chuyên trang như The New Yorker, New York Times, Granta and The London Review of Books. Cô là người chiến thắng giải nhà văn trẻ của năm trên tờ Sunday Times (2017). Ngoài sáng tác thơ, truyện ngắn, cô có 2 tiểu thuyết tiêu biểu là: Conversations with Friends, Normal People.