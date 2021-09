Cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu người trên toàn thế giới

'Đắc nhân tâm' của tác giả Dale Carnegie là cuốn sách hiếm hoi thuộc dòng self-help (giúp ích bản thân) ăn khách nhất thế giới. Vậy cuốn sách này nói về điều gì mà tại sao lại được nhiều người yêu thích như vậy?



'Đắc nhân tâm' là một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Việt Nam

Đắc nhân tâm (How to Win Friends and Influence People), hay nghệ thuật thu phục lòng người là một trong những tựa sách quen thuộc nhất thế giới với vô số lần tái bản, và được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

Cuốn sách giúp người đọc có cái nhìn chính xác về khái niệm đắc nhân tâm. Nó không chỉ là nghệ thuật thu phục lòng người mà còn chỉ ra cách để người đọc nhận ra điểm đúng - sai trong cách cư xử của mình, sống thật với bản thân và biết cách làm cho những người xung quanh yêu mến mình. Một khi đã hiểu thấu được lòng người, quan tâm đến những người xung quanh, bất kể đó là người thân quen hay xa lạ, cấp trên hay cấp dưới của mình, thì người ta cũng dễ dàng khơi gợi những tiềm năng ở người khác, từ đó giúp ích cho chính bản thân mình.

Cuốn sách được chia làm 4 phần, mỗi một phần là một bài học cũng như bí quyết riêng.

Ở phần 1, Dale Carnegie chia sẻ kinh nghiệm cũng như những lưu ý quan trọng trong việc ứng xử hàng ngày như: Không phê bình, lên án hoặc phàn nàn ai; khen ngợi chân thành và khơi dậy niềm ham muốn ở người khác.

Phần 2, tác giả đưa ra 6 cách giao tiếp quan trọng để được mọi người yêu quý. Đó là quan tâm đến người khác một cách chân thành; mỉm cười; đối với mỗi người thanh âm ngọt ngào và quan trọng nhất chính là tên của họ; biết lắng nghe, động viên người khác nói về bản thân họ; đề cập đến chủ đề đối phương quan tâm, yêu thích và khiến người khác cảm thấy quan trọng một cách chân thành.

Phần 3 liên quan đến cách thuyết phục người khác nghe theo suy nghĩ của mình. Đây là phần hữu ích nhất của cuốn sách khi tác giả đưa ra vô số ví dụ thực tế và từ đó tổng kết thành 12 nguyên tắc cho người đọc. Đó là tránh tranh luận; tôn trọng ý kiến của người khác; nhận lỗi một cách nhanh chóng và chân thành khi mình sai; khởi đầu một cách thân thiện; làm cho người khác nói câu: "Có, đồng ý" ngay tức thì; để đối phương nói chuyện nhiều hơn; để người khác cảm thấy họ chính là người đưa ra ý kiến đầu tiên; cố gắng xem xét sự việc một cách chân thật từ quan điểm của người khác; cảm thông với những ý kiến và khát vọng của người khác; thỉnh cầu những động cơ cao đẹp hơn; thể hiện ý tưởng một cách thú vị và chấp nhận thách thức.

Và cuối cùng, Dale Carnegie dành riêng phần 4 cho những người làm lãnh đạo tham khảo. Nói đúng hơn đây là thuật lãnh đạo, thu phục lòng người và thay đổi suy nghĩ và hành động của người khác mà tránh xung đột. Ở phần này, những bài học được đưa ra là: bắt đầu bằng lời khen và đánh giá chân thành; đề cập đến những sai lầm của người khác một cách gián tiếp; nói về những khuyết điểm của mình trước khi phê bình người khác; đặt câu hỏi thay vì ra mệnh lệnh trực tiếp; biết giữ thể diện cho người khác; chân thành khi công nhận và hào phóng trong lời khen; tạo cho người khác danh tiếng tốt; tạo cơ hội cho người khác sửa chữa khuyết điểm và cuối cùng là làm cho người khác vui sướng khi họ làm điều gì đó theo gợi ý của mình.

Những câu nói ấn tượng trong 'Đắc nhân tâm'

- Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn.

- Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự.

- Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là ở cách suy nghĩ của bạn.

- Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra phép màu. Phép màu ấy không chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính bạn.

- Trong các cuộc tranh biện không ai thắng hết. Vì nếu bạn thua, thì là thua rồi. Còn nếu bạn thắng, bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Kẻ nào bắt buộc nghe ai, luôn luôn vẫn giữ ý sai của mình.

- Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi.

- Thay vì lên án ai, chúng ta hãy cố hiểu họ.

- Thấu hiểu cũng có nghĩa là tha thứ.

- Xúc phạm người khác không làm thay đổi được họ nên đừng bao giờ làm như vậy.

- Với những người bạn gặp, hãy cư xử với họ một cách chân thành và thân thiện.

- Không phải những gì bạn sở hữu hay địa vị của bạn, hoặc nơi bạn ở, việc bạn làm quyết định bạn hạnh phúc hay đau khổ. Suy nghĩ của bạn quyết định mọi việc.

- Lắng nghe trong cuộc sống gia đình quan trọng chẳng kém gì trong kinh doanh.

- Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy nghĩ đến mối quan tâm của đối phương và mang lại lợi ích cho cả hai phía.

- Hãy luôn làm cho người khác cảm thấy quan trọng.

Phương Hoa (Theo vietnamnet.vn)