Sách giới thiệu hơn 300 bài báo của Nguyễn Hiến Lê

Bộ "Nguyễn Hiến Lê - tác phẩm đăng báo", gồm 320 bài viết của học giả, bàn luận về văn hóa, giáo dục và tình bạn trong làng văn.



Sách do Nguyễn Tuấn Bình biên soạn, gồm hai cuốn với các mục: giới thiệu sơ lược về con người và sự nghiệp Nguyễn Hiến Lê, toàn cảnh báo chí miền Nam trước 1975, các tác phẩm đăng báo của ông. Các bài báo là loạt tiểu phẩm, tùy bút, hồi ký thể hiện tâm tư, tình cảm của ông về mọi mặt đời sống.

Theo đại diện nhà xuất bản, điểm nổi bật trên các trang viết của Nguyễn Hiến Lê là tính suy tư về thời cuộc. Các vấn đề cuộc sống ông đặt ra luôn kịp thời, sát với tình hình thực tế. Đề tài nào ông cũng phân tích có chứng lý, nêu bật nguyên nhân và lđề xuất giải pháp cụ thể. Từ đó, người đọc có thêm góc nhìn về đời sống miền Nam trước 1975, hiểu thêm tâm tư người cầm bút về thực trạng đất nước.

Trong sách, ông tự nhận chỉ bỏ ra một phần mười thời giờ để viết báo, nhưng đặt trọn tâm tư vào công việc, coi trọng việc biên khảo, dịch thuật nên dành được nhiều cảm tình của độc giả và bạn văn. "Danh của tôi nhờ đó tăng lên (...) và một số nhà văn tư tưởng và chủ trương hoàn toàn khác tôi, cả một vài nhạc sĩ, họa sĩ nữa cũng làm quen với tôi, tặng tôi tác phẩm, không kể nhiều nhà giáo quý tôi, nhiều sinh viên trọng tôi như thầy học", ông viết.

Nguyễn Hiến Lê (1912-1984), là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập. Ông đã sáng tác, biên soạn và dịch thuật nhiều cuốn sách thuộc các lĩnh vực như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...

Nhắc tới sách dịch của Nguyễn Hiến Lê, độc giả thường nhớ đến hai tác phẩm Quẳng gánh lo đi và vui sống và Đắc nhân tâm của Dale Carnegie. Ra mắt năm 1951, Đắc Nhân Tâm nhanh chóng gây chú ý và trở thành hiện tượng làng sách khi liên tục được tái bản. Tên Đắc nhân tâm cũng là phong cách dịch sáng tạo của Nguyễn Hiến Lê theo tên gốc tiếng Anh How to win friends and influence people.

(Theo vnexpress.net)