Phim Sitcom Mỹ phải chăng đã chết?

Phim sitcom hay còn gọi là hài kịch tình huống – là một thể loại vô cùng quen thuộc và giống như bữa ăn hàng ngày với người Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bóng dáng thể loại sitcom ngày càng ít đi và chất lượng ngày một kém, nguyên nhân là vì sao?



Số lượng đều nhưng chỉ toàn cái cũ “bôi ra”



Thời gian từ khoảng năm 2016 – 2020, số lượng phim sitcom Mỹ vẫn ra đều đặn nhưng đáng buồn thay, chỉ toàn những cái tên đình đám từ đời thủa nào bị “bôi ra”.

Trên trang web Ranker.com, với 10 phim sitcom hay nhất do người xem Mỹ bình chọn năm 2019 thì có hơn nửa trong số đó là những phim kéo dài từ rất nhiều năm về trước. Chẳng hạn như đứng đầu là series điều tra hài hước Brooklyn Nine-Nine có tập đầu tiên từ năm 2013, đứng thứ ba là series The Big Bang Theory kéo dài hơn 12 năm vẫn chưa kết thúc hay đứng thứ 4 là Modern Family cũng từ năm 2009. Người ta không thấy được một cái tên phim nào đó có tuổi đời non trẻ hay nói đúng hơn, các nhà sản xuất phim sitcom hiện tại không “đủ trình” để có thể làm ra được một tác phẩm đánh bại được các tượng đài kể trên.

Năm 2018, Netflix nhận thấy khán giả của họ quá yêu mến bộ phim kinh điển Friend (1994 – 2004) nên họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để giữ lại bộ phim trên kênh trực tuyến của mình, bất chấp Warner Media đòi thu phim về bằng được. Từ đó đến nay, người ta ước tính Netflix đã phải chi ra hơn 300 triệu USD đễ Friend có thể chiếu trên kênh của họ mỗi một năm. Với số tiền 300 triệu đó, Netflix hoàn toàn có thể sản xuất ra 1 phim điện ảnh hay 2 đến 3 series phim sitcom mới.

Dài, dai thì sẽ thành “dại”!

Với số lượng hàng trăm tập trong mỗi series, phim sitcom có thể khiến người xem cảm thấy hứng thú lúc đầu nhưng càng về sau, việc kéo dài một cách vô tội vạ chắc chắn sẽ gây ra cảm giác nhàm chán, kém hấp dẫn. Khán giả thì bất đắc dĩ phải chửi bởi vì một cái kết hụt hẫng, không thỏa mãn việc họ đã dành cả thanh xuân để coi bộ phim đó.

Lấy ví dụ tiêu biểu như series How I met your mother (Khi bố gặp mẹ) do CBS sản xuất. Tập đầu tiên phát sóng vào năm 2005, khi ông bố Ted kể lại cho hai con của mình nghe, rằng ông đã gặp mẹ của chúng như thế nào. Trải qua 8 năm dài đằng đẵng, How I met your mother cũng kết thúc vào năm 2014, dù người mẹ đó đã xuất hiện nhưng rốt cuộc chỉ diễn cảnh tình cảm với Ted khoảng 2 tập cuối, sau đó cô ấy chết vì bệnh nan y. Kết phim Ted đến với người từng là bạn gái cũ của mình.

Với sức ảnh hưởng qua 8 năm của How I met your mother, một làn sóng phản đối dữ dội tràn lan khắp nước Mỹ, thậm chí là nhiều nước châu Á. Fan hâm mộ How I met your mother yêu cầu biên kịch nhanh chóng viết lại một cái kết khác, nếu không đừng hỏi tại sao nhà ông ta “sáng nhất” thị trấn. Việc How I met your mother thất bại trong phần cuối cùng đã phần nào báo hiệu cho một tương lai “mù mịt” của dòng phim sitcom.

Trên diễn đàn Quora, một khán giả có tên là Nick Hodgson đưa ra quan điểm riêng của mình: “Sitcom hay bất cứ thể loại nào sẽ không bao giờ xuất sắc nếu có một người viết kịch bản dở. Kể từ thời hoàng kim của những cái tên như Friend, The Simpsons, Cheers… các trò đùa cứ thể lặp đi lặp một cách nhàm chán, đôi khi tôi còn không hiểu mình đang xem cái gì và chỉ muốn nó kết thúc nhanh chóng. Dù vậy, cái nào cũng có thời kỳ của nó, sẽ có ngày bạn hay con cháu bạn cũng sẽ đặt ra câu hỏi, phim chiếu rạp hay phim truyền hình thông thường đã ‘chết’ hay chưa?”.

Nickname Diwakar Ghoshal đồng ý với ý trên và cũng bổ sung thêm: “Đôi khi thể loại sitcom nêu ra được những vấn đề trong xã hội nhưng vì những trò đùa đôi khi bị làm quá hay trở nên thô thiển quá mức, những thông điệp đó lại bị làm hỏng. Tôi cũng nghĩ rằng vì Friend quá thành công nên rất nhiều các series cố tình mô phỏng hay bắt chước nó. Tôi hoàn toàn có thể kể tên ra những series mà tôi có thể gọi là Friend 2 hay Friend 3”.

Khó bắt kịp xu hướng

Thời đại thay đổi chóng mặt càng khiến cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả ngày một cao hơn. Ngày xưa muốn xem phim bom tấn, kỹ xảo hàng trăm triệu USD, chúng ta chắc chắn phải vác mình đi tới rạp nhưng giờ coi kìa, kinh phí sản xuất một tập phim truyền hình hoàn toàn có thể ngang bằng một bộ phim thông thường.

Chính vì thế chúng ta có những series như The walking dead, hay Game of Thrones hoành tráng như thế, tội gì phải dành thời gian xem một tác phẩm sitcom có khung hình chật hẹp, tình huống gây cười nhạt thếch và lỗi thời? À không, nói vậy thì hơi quá, phim sitcom vẫn còn nhiều chức năng khác, nó hoàn toàn có thể là phương tiện để học ngoại ngữ vì giúp người xem hòa mình vào trong những tình huống giao tiếp thực tế. Vậy thì tội gì, chỉ cần lục lại những tác phẩm kinh điển ngày trước như Friend là xong!

Vậy phim sitcom Mỹ liệu đã “chết” chưa? Và nó sẽ sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Thật khó trả lời cho câu hỏi này nhưng nhìn một cách tổng thể, sitcom từ lâu ở Mỹ không chỉ là một thể loại phim thông thường mà nó còn trở thành một nét văn hóa lâu đời, mà đã là nét văn hóa thực sự không thể nào bị mai một ngay được.

Bằng chứng là rất nhiều thể loại phim khác vẫn dùng sitcom như một cảm hứng để thể hiện ý đồ tác phẩm. Lấy ví dụ không đâu xa, gần đây chính là loạt phim siêu anh hùng WandaVision của Marvel. Để có thể trêu đùa và kich thích tò mò khán giả, Marvel biến các siêu anh hùng vốn luôn được tung hoành trên màn ảnh rộng ngày trước thì nay lại quay về với khung hình 4:3 đặc trưng của sitcom – điều này vừa tạo ra cảm giác thú vị lại mang tính bất ngờ chưa từng thấy.

Còn vào thời đại này, nếu một nhà sản xuất nghĩ tới việc làm ra một bộ phim sicom đặc sắc. Điều đầu tiên, người đó phải biết gạt bỏ đi những giá trị chuẩn mực cũ và tìm ra nét đặc sắc mới, nhấn mạnh vào hài hước, đùa cợt nhưng không làm mất đi thông điệp vốn có, như thế sitcom mới có thể tồn tại mà không bị đem “cất” vào viện bảo tàng!

