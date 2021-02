Anthony Hopkins thắng giải Phim độc lập Anh 2021, BIFA, hạng mục Nam chính xuất sắc với phim "The Father".

Diễn viên 83 tuổi đóng vai Anthony, một người cha chống chọi với chứng mất trí nhớ, khiến ông gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc với con gái (Olivia Colman đóng). Phim có ít nhân vật, nên phần lớn thời lượng, Anthony Hopkins chủ yếu tương tác với Colman.

Trên Twitter, Anthony Hopkins hân hoan khi giành chiến thắng. Ông nói: "Việc nhận giải thưởng là điểm sáng trong sự nghiệp của tôi. Tôi cảm ơn đạo diễn Forian Zeller, vì sự sáng suốt của anh đã giúp tôi có vai diễn để đời. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã luôn bên tôi trong suốt nhiều năm qua. Xin gửi tình yêu đến các bạn!"

Diễn xuất của Hopkins từng được nhiều nhà phê bình khen ngợi, khi phim tham gia LHP Sundance, Toronto... Cây viết Benjamin Lee của Guardian nói tim anh như thắt nghẹn trước vai của ông. David Ehrlich của IndieWire ấn tượng với nhân vật, nói: "Hình ảnh người cha do Anthony Hopkins thể hiện có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu ngoài đời thực. Mỗi khi ông tỏ ra giận dữ với cô con gái, người xem chỉ cảm thấy buồn, vì thấu hiểu nỗi đau của nhân vật. Diễn viên người Anh đã mang đến màn trình diễn tuyệt vời".

Hôm 20/1, nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt Sự im lặng của bầy cừu (tên tiếng Anh: Silence of the Lambs), bạn diễn Jodie Foster khen ngợi lối biến hóa xuất thần của Anthony Hopkins trong The Father, khi cả hai đang trò chuyện trực tuyến. Cô nói vai ông mang đầy sự ám ảnh, cũng là vai thứ hai của Anthony Hopkins mà Foster tâm đắc nhất, sau Hannibal Lecter.

Trong khuôn khổ giải, phim của đạo diễn Florian Zeller còn chiến thắng ở hai hạng mục Kịch bản xuất sắc và Dựng phim xuất sắc. Sau BIFA, The Father nhận bốn đề cử từ giải Quả Cầu Vàng lần thứ 78 - sẽ công bố kết quả ngày 28/2.

Giải BIFA được thành lập từ năm 1998 bởi các thành viên của LHP Raindance, với tiêu chí chọn những tựa phim độc lập hấp dẫn nhất từ nền điện ảnh nước Anh. Năm nay, ngoài The Father, giải có hai ứng viên sáng giá khác là Rocks - Sarah Gavron đạo diễn và His House - Remi Weekes đạo diễn, khi hai phim chiến thắng hầu hết hạng mục.

Anthony Hopkins là diễn viên gốc Welsh, sinh năm 1937. Ông được đánh giá là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất tại Hollywood. Ở tuổi 83, Anthony Hopkins tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Nếu người xem "đóng đinh" Hopkins trong vai phản diện, ông lại càng muốn đóng nhân vật tử tế, qua các vai thần Odin trong loạt phim Thor, vua Lear trong phim King Lear của đạo diễn Richard Eyre, hay Giáo hoàng Benedict XVI trong The Two Popes. Vai người cha lú lẫn trong phim The Father được Variety dự đoán nhiều cơ hội đem về tượng vàng Oscar 2021 cho ông.

(Theo Vnexpress.net, ngày 25/2/2021)