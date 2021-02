Quả Cầu Vàng lần đầu đề cử ba nữ đạo diễn

Regina King gây chú ý với phim chính kịch One Night in Miami - xoay quanh cuộc gặp gỡ giả định của bốn vĩ nhân người da màu Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown, và Sam Cooke. Cây viết Owen Gleiberman của Variety nói: "Phim ngợi ca tinh thần người da màu, đầy tính châm biếm sâu cay".

Quả Cầu Vàng từng có năm nữ đạo diễn được đề cử: Barbra Streisand với Yentl (1984), Jane Campion với The Piano (1994), Sofia Coppola với Lost in Translation (2004), Kathryn Bigelow với The Hurt Locker (2010) và Zero Dark Thirty (2013), Ava DuVernay với Selma (2015). Barbra Streisand là người duy nhất thắng giải.