Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở lại với biểu tượng “con chim xanh” trong tác phẩm mới

Với mong muốn hướng nhân vật cũng như bạn đọc của mình đến những điều tốt đẹp, có một cuộc sống hạnh phúc; nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa có cuộc tái xuất bằng tác phẩm mới, trong đó sử dụng lại biểu tượng “con chim xanh” qua tác phẩm Con chim xanh biếc bay về do NXB Trẻ ấn hành.



Sáng 10-11, tại Hội trường NXB Trẻ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa có buổi ra mắt tác phẩm mới Con chim xanh biếc bay về với báo giới, trước khi tác phẩm chính thức ra mắt độc giả trên toàn quốc vào ngày mai.

Khác với những tác phẩm được ra mắt trong thời gian gần đây, thường lấy làng Đo Đo làm bối cảnh chính; lần này với Con chim xanh biếc bay về, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở lại với bối cảnh Sài Gòn - TPHCM. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, dễ cũng đến 20 năm kể từ các truyện như Còn chút gì để nhớ, Phòng trọ ba người, Kính vạn hoa… ông mới lựa chọn Sài Gòn - TPHCM làm bối cảnh cho tác phẩm của mình. Và đây cũng giống như một cách Nguyễn Nhật Ánh tri ân, đền đáp ân tình với thành phố, nơi ông có gần 40 năm gắn bó.

Tác phẩm "Con chim xanh biếc bay về" với hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm sẽ được chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 11-11





Các nhân vật chính trong tác phẩm cũng trưởng thành so với các tác phẩm trước đây, với những câu chuyện mưu sinh lập nghiệp lắm gian nan thử thách và đầy hoài bão. Họ có thể là những sinh viên vừa ra trường hoặc sắp ra trường, làm nhân viên trong các công ty, là ông chủ bắt đầu khởi nghiệp… Dù vậy, tình yêu vẫn thắp lên tưng bừng trong cuộc sống bộn bề khiến câu chuyện giống như một cuốn phim “trinh thám tình yêu”.

Trong lần tái xuất này, Con chim xanh biếc bay về được in với số lượng 150 ngàn bản (trong đó có 130 ngàn bìa mềm và 20 ngàn bìa cứng đặc biệt chỉ in một lần). Sách có kèm bộ postcard gồm 6 thẻ làm quà tặng - in kèm các bài thơ/câu thơ có trong tác phẩm. Đây là tác phẩm thứ 46 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại NXB Trẻ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho những người yêu mến tác phẩm của mình





Đặc biệt, vốn xuất thân là nhà thơ, nên trong tác phẩm mới này, độc giả sẽ gặp lại những đoạn thơ vừa trữ tình vừa hài hước của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chẳng hạn như:

Ta đi về phía không nhau

Tự nhiên ôm một nỗi đau nhói lòng

Mới hay thương mến vô cùng

Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều.

Hay:

Có người ngủ suốt mùa đông

Tỉnh ra không biết có chồng hay chưa.

Có người ngủ suốt mùa mưa

Tỉnh ra mới biết hiện chưa có gì.

Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những đoạn thơ được trích trong tác phẩm một phần được lấy từ những bài thơ cũ, có sự kết nối và phù hợp với từng chương truyện cũng như tâm lý của nhân vật. Ngoài ra, trong quá trình sáng tác Con chim xanh biếc bay về, ông cũng phải “ứng tác” thêm vì không phải những bài thơ cũ nào cũng phù hợp.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Giữa thơ và văn, nói đúng hơn là tâm hồn Nguyễn Nhật Ánh không có gì khác biệt, luôn có sự nhất quán. Đó là những cảm xúc, sự rung động, mối quan tâm mà thơ hay văn xuôi cũng luôn có sự tương đồng”.

Người minh họa cho tác phẩm lần này vẫn là họa sĩ Đỗ Hoàng Tường nhưng cách minh họa có sự khác lạ hơn so với những cuốn trước





Về biểu tượng “con chim xanh” trong nhan đề của tác phẩm, theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hiểu theo nghĩa thông thường lâu nay, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật, đây là biểu tượng của hạnh phúc. Biểu tượng này bắt nguồn từ tác phẩm Con chim xanh của nhà văn người Bỉ Maurice Maeterlinck.

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh sử dụng biểu tượng “con chim xanh” trong tác phẩm của mình mà trước đó, trong một số tác phẩm như Mắt biếc, như một ẩn dụ của khát khao về một cuộc sống hạnh phúc, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tác phẩm sẽ được phát hành chính thức vào ngày mai, 11-11 tại các cửa hàng, hệ thống phát hành sách trên toàn quốc. Khác với những lần ra mắt trước đây, do tình hình của dịch Covid-19 nên năm nay NXB Trẻ chưa có kế hoạch cụ thể tổ chức những chương trình giao lưu ký tặng sách tại TPHCM và Hà Nội. Thay vào đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ký sẵn 5.000 bản để bạn đọc khắp mọi miền đất nước có thể mua được sách có chữ ký của ông.

Theo đó, 100 bạn đọc đến sớm nhất sẽ được ưu tiên sở hữu tác phẩm có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong ngày phát hành toàn quốc 11-11 tại các điểm cầu như TPHCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng…

Đặc biệt, nhằm chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung, nơi vừa trải qua bão lũ và đang phải khắc phục những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ trích 1.000 đồng với mỗi cuốn sách bán được để trao tặng cho các bạn nhỏ tại vùng bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Quảng Nam - quê nhà của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

(Theo sggp.org.vn)