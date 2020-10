"Phận Liễu" - tiểu thuyết về tội phạm vùng biên - thắng giải A cuộc thi sáng tác "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".



Phận Liễu của Đại úy, nhà văn Chu Thanh Hương viết về một sơn nữ trở thành bà trùm buôn lậu khét tiếng vùng biên với biệt danh Liễu Tiền Tấn. Tác phẩm khắc họa cuộc chiến cam go chống buôn lậu, khi tội phạm là nữ, có vỏ bọc tinh vi và quyền uy. Bên cạnh đó, tác giả cắt nghĩa số phận con người bị đưa đẩy theo con đường xấu, trong góc khuất nội tâm vẫn có tình yêu, tình bạn - khi được khơi dậy sẽ giúp họ thức tỉnh lương tri.

Hai tác phẩm thắng giải A hạng mục Tiểu thuyết, mỗi giải 50 triệu đồng. Ảnh: Nhà xuất bản Công an Nhân dân.





Chu Thanh Hương lần thứ ba tham gia cuộc thi, trước đó từng thắng giải A với tác phẩm Hoa bay - đề tài buôn bán phụ nữ, giải C với Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn - viết về nạn cướp bóc trên địa bàn Lạng Sơn từ thập niên 1990 tới nay. Chị sinh năm 1986, là người dân tộc Tày, công tác tại Phòng PX03, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Rễ người của Đoàn Hữu Nam - đồng giải A hạng mục Tiểu thuyết - viết về một trưởng bản người Mông vô ý đánh chết người, sợ bị trả thù và ngồi tù nên vào rừng sống chui nhủi. Trên hành trình chạy trốn, nhân vật tìm cách để sinh tồn đồng thời bị ám ảnh quá khứ, khao khát được trở lại làm người bình thường. Anh quyết tâm ra khỏi rừng, dù có phải chịu tội hay chết dưới những phong tục người Mông.

Nhiều tác phẩm thắng giải B, C khai thác các dạng thức khác nhau của tội phạm truyền thống và phi truyền thống trong đời sống hiện đại. Giáp mặt của Đại tá, nhà văn Phạm Thanh Khương - giải B hạng mục Tiểu thuyết - viết về ba ngày lực lượng phòng chống tội phạm ma túy triển khai đánh án, dựa trên chuyên án có thật ở Lóng Luông, Sơn La năm 2018. Tác phẩm khắc họa sự bền chí, dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ, vai trò của tư lệnh lực lượng công an và quan điểm đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đảo bạo bệnh - tác phẩm trinh thám của tác giả trẻ Đức Anh - kể cái chết của bà cụ trên một hòn đảo, giữa bối cảnh dịch bệnh Phantom-X lan truyền. Bệnh dịch làm mọi người xao lãng vụ án, trong khi chiến sĩ Thanh Đức quyết tâm lật lại hiện trường, tìm gặp những người hàng xóm để tìm ra manh mối.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo - nhận định: "Nhiều vụ án quan trọng đã được văn chương hóa, vượt qua phạm vi vụ án để nói về số phận con người, với cốt truyện hấp dẫn, thể hiện những mảng sáng - tối của thời cuộc".

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống (2017 - 2020) do Bộ Công An và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, trao giải chiều 28/10 tại Hà Nội. Trung tướng, nhà văn Hữu Ước khởi xướng cuộc thi từ năm 1999, đến nay trải qua bốn lần tổ chức.

Nhiều chuyên án, vụ án nổi tiếng, kinh điển của lực lượng Công an Nhân dân được các nhà văn khai thác, sáng tạo thành tác phẩm như: Chuyên án chống phỉ và phản động ở Hà Giang năm 1959 ở tác phẩm Bên kia cổng trời của Ngôn Vĩnh, chuyên án CM12 trong tác phẩm Đêm yên tĩnh của Hữu Mai, Cổ cồn trắng của nhà văn Như Phong viết về những vụ án kinh tế điển hình...