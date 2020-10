Thu Trang đưa "Chị mười ba" phần 2 ra rạp vào tháng 12

Trong khi vẫn đang gây sốt ngoài rạp chiếu với vai 'nhà thơ' Trang trong 'Tiệc trăng máu' thì Thu Trang đã kịp công bố ngày cho 'Chị mười ba' ra rạp.

Thu Trang là một trong những ngôi sao góp mặt trong bộ phim đang gây sốt phòng vé Tiệc trăng máu. Có thể nói vai diễn do nữ diễn viên đảm nhiệm là vai diễn thú vị và được yêu thích nhất phim, cũng là vai diễn mang dấu ấn trong sự nghiệp của Thu Trang. Từng diễn nhiều vai hài, bi đủ thể loại nhưng với vai Thu Quỳnh, Thu Trang đã thật sự lột xác, không còn chút dáng dấp nào của "Hoa hậu hài" trong quá khứ.

"Nhà thơ" Thu Trang quay ngoắt làm chị đại trong "Chị mười ba"

Trong lúc Tiệc trăng máu vẫn đang càn quét rạp chiếu thì Thu Trang đã nhanh chóng thông báo ngày chiếu mới của Chị mười ba: 3 ngày sinh tử do cô đóng chính và sản xuất. Khán giả không còn thấy dáng dấp của bà nội trợ kiêm nhà thơ Thu Quỳnh trong Tiệc trăng máu mà sẽ là một chị đại siêu ngầu của thế giới ngầm trong Chị mười ba do Thu Trang đảm nhiệm. Điều này dễ dàng nhận thấy trong đoạn clip Thu Quỳnh đối thơ với Chị mười ba cực hài hước do nữ diễn viên mới đăng tải trên trang cá nhân.

Chị mười ba ban đầu là một web drama được trình chiếu trên YouTube. Sau khi kết thúc, loạt phim đã đạt được thành công lớn đồng thời mở ra cả một vũ trụ phim “giang hồ”. Phiên bản điện ảnh của Chị mười ba khi công chiếu đã thu về đến 62 tỷ đồng, thu hút hơn 600 nghìn khán giả đến rạp khiến ê kíp của Thu Trang quyết định thực hiện phần 2. Chị mười ba: 3 ngày sinh tử chính thức ra mắt từ 18/12.

