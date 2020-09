Sứ mệnh đặc biệt của Liên hoan phim Venice 2020

Quyết định tổ chức sự kiện thường niên trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp đã cho thấy nỗ lực của ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Venice 2020. Sự kiện điện ảnh đình đám năm nay còn đặc biệt làm hài lòng các nhà làm phim nữ.

Chủ tịch ban giám khảo, nữ diễn viên Cate Blanchett và Giám đốc LHP Alberto Barbera.

Cuộc đua vẫn hấp dẫn

Hơn 6 tháng từ khi ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu gặp vô vàn khó khăn do đại dịch Covid-19, một sự kiện tầm cỡ như Venice mới được tổ chức. LHP Venice 2020 chính thức khai mạc từ ngày 2-9. Tác phẩm được chọn trình chiếu mở màn tại đêm khai mạc là Lacci (đạo diễn Daniele Luchetti), đánh dấu lần đầu tiên sau 11 năm mới có một phim của nước chủ nhà được chọn chiếu khai mạc. Chủ tịch ban giám khảo hạng mục chính là nữ diễn viên Cate Blanchet, trong khi Chủ tịch hạng mục Horizons là đạo diễn Claire Denis.

Không thể đình đám như những năm trước, thảm đỏ sự kiện năm nay vắng bóng nhiều ngôi sao. Những Tilda Swinton, Cate Blanchett, Lotte Verbeek, Amira Casar, Stacy Martin, Taylor Hill… đã xuất hiện trên thảm đỏ với khoảng cách an toàn, diện những trang phục của các nhà mốt danh tiếng và có thêm những chiếc khẩu trang. Một tờ báo danh tiếng quốc tế đã có ví von đầy thú vị: LHP Venice năm nay có thêm những chiếc khẩu trang nhưng lại vắng bóng các “bom tấn”.

Năm nay, Venice trình chiếu 60 phim đến từ 50 quốc gia trong các hạng mục tranh giải chính thức (năm 2019 là 80 phim). Như thường lệ, hạng mục quan trọng nhất Sư tử vàng có sự tham gia của 18 bộ phim. Điện ảnh nước chủ nhà năm nay có 4 phim tranh giải, là những tác phẩm khá nổi bật gồm: The Macaluso Sisters (đạo diễn Emma Dante), Miss Marx (Susanna Nicchiarelli), Notturno (Gianfranco Rosi) và Padrenostro (Claudio Noce).

Bên cạnh đó là các ứng viên rất mạnh khác đến từ khắp nơi trên thế giới: Pieces of a Woman (Kornel Mundruczo), The World to Come (Mona Fastvold).

Tác phẩm được kỳ vọng nhất tại LHP năm nay là Nomadland được thực hiện bởi đạo diễn sinh ra tại Trung Quốc Chloe Zhao, có sự tham gia của ngôi sao Frances McDormand sẽ được trình chiếu đồng thời tại LHP Venice và LHP Toronto trong ngày 11-9. Venice 2020 cũng được mong đợi sẽ chào đón các nhà làm phim như Gia Coppola đến từ Mỹ sẽ giới thiệu tác phẩm Mainstream trong hạng mục Horizons hay Regina King với phim đầu tay trong vai trò đạo diễn One Night in Miami hạng mục không tranh giải. Một số phim nổi bật sẽ được trình chiếu tại sự kiện năm nay: Crazy, Not Insane (Alex Gibney), Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams (Luca Guadagnino), City Hall (Frederick Wiseman)…

Trước khi công bố các giải thưởng chính thức, LHP Venice 2020 đã vinh danh giải thưởng thành tựu trọn đời cho nữ diễn viên Tilda Swinton và nhà làm phim nữ người Hồng Công Ann Hui (Hứa An Hoa).

Một LHP khác biệt

Năm 2019, trong buổi công chiếu đêm khai mạc với bộ phim The Truth (Hirokazu Kore-eda), khán giả đã lấp đầy khán phòng. Nhưng năm nay, các buổi chiếu khá thưa vắng và khán giả được đề nghị giữ khoảng cách an toàn. Ngay cả buổi chiếu khai mạc với tác phẩm Lacci thì tỷ lệ lấp đầy khán phòng không quá 50%. Hầu hết người tham dự được kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở đeo khẩu trang trong suốt thời gian chiếu phim.

Ông Cicutto Roberto Cicutto, Chủ tịch La Biennale di Venezia, nhà tổ chức sự kiện, cho biết, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những tình huống xấu và thực hiện mọi việc theo cách an toàn nhất để bảo vệ mọi người. Một số khách mời chưa quen với việc đeo khẩu trang khi xem phim, đã có trải nghiệm lần đầu tiên đáng nhớ tại Venice. Một trong những điều nổi bật nhất tại Venice năm nay là có đến 44% phim của các đạo diễn nữ xuất hiện trong hạng mục tranh giải Sư tử vàng.

Giám đốc LHP Alberto Barbera từng đề cập trong quá khứ về “những phần trăm đáng xấu hổ” và cho biết các phim được lựa chọn năm nay “chỉ dựa trên tiêu chí chất lượng” chứ không phải là kết quả mang tính hình thức trong cuộc tranh cãi về sự bình đẳng giới. Tính từ năm 2017 đến 2019, trong số 62 phim chỉ có 4 phim do nữ giới làm đạo diễn cạnh tranh Sư tử vàng.

Năm nay, có 8/18 phim tranh giải Sư tử vàng của các nữ đạo diễn gồm: Nomadland (Chloé Zhao), The World to ComeI (Mona Fastvold), And Tomorrow the Entire World (Julia von Heinz), Miss Marx (Susanna Nicchiarelli), Lovers (Nicole Garcia), The Macaluso Sisters (Emma Dante), Never Gonna Snow Again (Małgorzata Szumowska và Michał Englert) và Quo Vadis, Aida? (Jasmila Žbanić).

Theo đánh giá chung, các phim của nữ đạo diễn năm nay đều khá hợp thời và mang tính toàn cầu. “Đây là tỷ lệ phần trăm chưa từng có. Chúng tôi hy vọng sẽ tăng thêm phần tốt đẹp cho một nền điện ảnh trong tương lai, không có bất kỳ định kiến và phân biệt đối xử nào”, ông Barbera nói.

Melissa Silverstein, người sáng lập Women and Hollywood, nhấn mạnh, một LHP lớn như Venice sẽ tạo nền tảng quan trọng. Sự khởi đầu này là điều tuyệt vời nhưng có thể nó chỉ là sự may rủi và bà mong những hoạt động này sẽ mang tính nhất quán. Theo bà, nó cần phải trở thành xu hướng.

Theo sggp.org.vn, ngày 11/9/2020