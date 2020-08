Tín hiệu vui từ làng giải trí thế giới

Bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, làng giải trí thế giới đang học cách sống chung và thích nghi. Trong bối cảnh nhiều bộ phim, liên hoan phim bị hủy hoặc hoãn, các sự kiện âm nhạc đình trệ vẫn còn những điểm sáng hy vọng.

Kỷ lục trong âm nhạc

Không quá lời khi nói rằng, Taylor Swift và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS là 2 cái tên nổi bật nhất thời gian này. Ra mắt ngày 21-8, sau 4 ngày MV Dynamite của nhóm nhạc BTS hiện đã cán mốc hơn 190 triệu lượt xem trên YouTube.

Trước đó, người phát ngôn của nền tảng video này cũng xác nhận MV thiết lập kỷ lục cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ, nhanh nhất mọi thời đại. Đây cũng là MV có lượng người xem trong buổi công chiếu ra mắt lớn nhất với 3 triệu lượt xem đồng thời.

Một tin vui khác cũng vừa được Big Hit Entertainment - công ty quản lý của BTS xác nhận, là nhóm sẽ thực hiện tour diễn Map of the Soul ON:E theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp vào tháng 10 tới đây.

Trong khi đó, không có những chiến dịch quảng bá đình đám như các sản phẩm âm nhạc trước đây, “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift đã cho ra mắt album phòng thu thứ 8 mang tên Folklore vào cuối tháng 7 và vẫn đang duy trì sức nóng trên thị trường.

Trong tuần đầu ra mắt tại Mỹ, album đã bán được 846.000 bản và bán thêm được 153.000 bản trong tuần thứ hai. Sang tuần thứ 3, album cán mốc 1 triệu bản - trở thành album nhanh nhất của năm 2020 đạt kỷ lục này. Đồng thời có 4 tuần liên tiếp đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. 16 ca khúc trong album đều ra mắt đồng thời trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và có 3 ca khúc nằm trong tốp 10.

Không giống như các album trước đây, Folklore không được hưởng lợi từ việc bán lẻ rộng rãi. Thay cho các phiên bản vật lý từ cửa hàng, album đã mang lại cho Taylor Swift 289,85 triệu lượt phát trực tuyến trong tuần đầu tiên, tương đương với khoảng 218.000 album vật lý được bán ra. Trên toàn cầu, album đã bán được 2 triệu bản trong tuần đầu tiên, trong đó riêng ngày đầu ra mắt con số này là 1,3 triệu bản. Album đạt vị trí số 1 tại: Australia, Canada, Bỉ, Ireland, New Zealand, Thụy Sĩ, Anh và một số quốc gia khác.

Hy vọng từ điện ảnh

Hàng loạt tác phẩm đình đám phải thay đổi kế hoạch phát hành, không quá lời khi nói rằng, bom tấn hơn 200 triệu USD của đạo diễn Christopher Nolan - TENET được coi là “thiên thần hộ mệnh” cho các rạp chiếu vào thời điểm này.

Theo đó, siêu phẩm của quái kiệt Hollywood bắt đầu ra rạp vào thứ tư ngày 26-8 tại: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Đan Mạch, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Hungary, Iceland, Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Latvia, Litva, Bồ Đào Nha, Serbia, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Vương quốc Anh.

TENET - Bộ phim được coi là “thần hộ mệnh” của các rạp chiếu vào thời điểm này.

Tiếp theo đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Australia, Áo, Bahrain, Canada, Cộng hòa Czech, Đức, Hy Lạp, Hồng Công, Israel, Lebanon, Malaysia, Trung Đông, New Zealand, Ba Lan, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ bắt đầu khởi chiếu TENET vào thứ năm, 27-8.

Thứ sáu ngày 28-8, TENET sẽ chính thức khởi chiếu tại Đông Phi, Ghana, Nigeria, Na Uy, Romania, Slovenia, Tây Ban Nha và Việt Nam. Tại Bắc Mỹ, phim được chiếu tại một số bang của nước Mỹ từ ngày 3-9.

Theo đánh giá trên trang Rotten Tomatoes, TENET nhận được 81% tích cực với điểm số 7.01/10. Điểm số bộ phim nhận được trên Metacritic là 70/100. Tại thị trường Hàn Quốc, vé bán sớm các rạp chiếu IMAX của bộ phim hiện đạt doanh thu 717.000 USD.

Nhà phát hành Warner Bros cũng đề nghị sẽ nhận được 63% doanh thu phòng vé từ tất cả các rạp chiếu để bù đắp vào kinh phí sản xuất khổng lồ. Mặc dù, tỷ lệ phân chia thông thường dao động 50-50 nhưng trong bối cảnh thị trường đang cần đòn bẩy như hiện nay, các chủ rạp không còn cách nào khác là đồng ý.

Ngoài TENET, khán giả ái mộ điện ảnh cũng đang kỳ vọng vào: The New Mutants (khởi chiếu 28-8); Kingsman (khởi chiếu 16-9); Wonder Woman 1984 (dự kiến ra mắt vào ngày 2-10)…

Trong bối cảnh mới chỉ có 1 phần các rạp chiếu phim được mở cửa, tại Israel vừa cho ra mắt rạp chiếu phim nổi, nơi các khán giả sẽ ngồi trên thuyền tại hồ công viên Yarkon ở thành phố Tel Aviv.

Rạp phim đặc biệt này cung cấp 70 thuyền và yêu cầu giữ khoảng cách 2m để đảm bảo an toàn. Hai bộ phim sẽ được trình chiếu vào mỗi buổi tối trong tuần cuối cùng của tháng 8. Theo ghi nhận, buổi chiếu đầu tiên có 200 khán giả.

Với các khán giả yêu điện ảnh, một tin vui khác đến từ LHP Berlin. Ban tổ chức LHP này vừa đưa ra thông báo bất chấp dịch Covid-19, sự kiện này vẫn diễn ra vào tháng 2 năm tới, dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 21-2-2021. Việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các du khách cũng được đặt ở mức cao nhất.

Trong thời gian diễn ra, European Film Market (EFM - Chợ phim châu Âu) - sự kiện kinh doanh trọng tâm của LHP và là một trong những chợ phim lớn nhất thế giới dự kiến được tổ chức kết hợp trực tuyến và tại chỗ.

Theo kế hoạch, cấu trúc LHP, chương trình chi tiết, số lượng phim được mời tham gia sẽ được xác định trong thời gian tới. LHP Berlin là sự kiện điện ảnh lớn, thường thu hút khoảng 480.000 nhà làm phim, ngôi sao điện ảnh và du khách đến tham gia. Trước đó, LHP Cannes thường được tổ chức vào tháng 5 đã phải hủy bỏ do dịch diễn biến phức tạp.

(Theo sggp.org.vn)