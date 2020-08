17 họa sĩ đương đại vẽ minh họa 'Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp'

Bản in lần này có 42 tác phẩm tiêu biểu do chính tác giả lựa chọn và sắp xếp theo thời gian sáng tác, từ Những ngọn gió Hua Tát cho đến Quan Âm chỉ lộ theo bản in Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp do Đông A phát hành trước đây.