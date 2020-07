Ngô Thanh Vân đóng hành động cạnh Charlize Theron

Ngô Thanh Vân thực hiện cảnh hành động khi vào vai chiến binh bất tử, đồng đội của nhân vật do Charlize Theron đóng trong "The Old Guard".

Ngô Thanh Vân vào vai Quỳnh, bạn chiến đấu đầu tiên của nhân vật chính Andy (Charlize Theron). Andy là chiến binh hơn nghìn năm tuổi, thủ lĩnh một nhóm lính bất tử bảo vệ thế giới khỏi các mối đe dọa. Với khả năng đặc biệt là có thể hồi sinh sau khi tử nạn cùng kỹ năng trận mạc dày dặn, họ trở thành những chiến binh đáng gờm.

Hai nhân vật Andy và Quỳnh chinh chiến bên nhau, trước khi bị kết án tử hình ở Anh vì bị cáo buộc là phù thủy. Andy thoát được còn Quỳnh bị nhốt trong một quan tài sắt và ném xuống biển. Cô xuất hiện khoảng ba phút trên 124 phút, để lại dấu ấn trong những cảnh hành động cạnh Theron.

Ngô Thanh Vân (trái) và Charlize Theron trong phim. Ảnh: Chụp màn hình.

Cô được kỳ vọng xuất hiện với vai trò lớn hơn ở phần tiếp theo. Trong cảnh cuối phim, nhân vật Booker (Matthias Schoenaerts) bị Andy loại khỏi nhóm, về nhà và thấy Quỳnh còn sống, thoát khỏi cảnh tù đày. Biên kịch Greg Rucka nói với Polygon: "Tôi nghĩ những gì Veronica làm với câu thoại duy nhất trong cảnh đó gây lạnh xương sống".

Đạo diễn Prince-Bythewood xác nhận với Digital Spy có kế hoạch cho ba phần phim The Old Guard. Trong bộ truyện tiếp theo - The Old Guard: Force Multiplied,nhân vật của Ngô Thanh Vân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề trong thời gian cầm tù, mang lòng căm hận đối với nhân loại.

Trong truyện gốc, nhân vật này là người Nhật Bản, có tên Noriko. Tuy nhiên, khi Ngô Thanh Vân nhận vai, cô đã yêu cầu nhân vật có tên Việt Nam. Greg Rucka - đồng tác giả truyện tranh The Old Guard, tác giả kịch bản phim - nói với Polygon: "Khi Veronica được chọn, cô ấy nói tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam. Đạo diễn sau đó đã liên lạc với tôi và nói: ‘Chúng ta có thể thay đổi điều này không’ và tôi hoàn toàn đồng ý. Noriko trở thành Quỳnh, Quỳnh giờ là người Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng điều đó".

Trước The Old Guard, Ngô Thanh Vân đã xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods... với nghệ danh Veronica.

