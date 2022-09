CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC: Thông báo về việc đóng điện vận hành Đường dây 110kV, TBA 110kV Tam Đảo và các xuất tuyến sau TBA 110kV Tam Đảo

Theo kế hoạch, ngày 18/9/2022, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp cùng các đơn vị liên quan đóng điện vận hành đường dây 110kV mạch kép 172 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 -171 trạm 110kV Tam Đảo; 171 trạm 110kV Thiện Kế - 172 trạm 110kV Thiện Kế và TBA 110kV Tam Đảo cùng các xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV Tam Đảo. Lưới điện 110kV, TBA 110kV Tam Đảo cùng các xuất tuyến trung áp của Dự án: Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đi qua địa phận các địa phương như sau:

- Đường dây 110kV mạch kép 172 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 -171 trạm 110kV Tam Đảo; 171 trạm 110kV Thiện Kế - 172 trạm 110kV Thiện Kế đi qua địa bàn: xã Trung Mỹ, xã Bá Hiến, thị trấn Gia Khánh - huyện Bình Xuyên và Xã Minh Quang, thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo.

- TBA 110kV Tam Đảo và các xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV Tam Đảo thuộc địa bàn thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo.

Toàn bộ lưới điện trước khi đóng điện vận hành được Sở Công thương Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cùng các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu. Lưới điện được bố trí hệ thống biển cảnh báo theo quy định.

Để đảm bảo an toàn điện và an ninh cho công trình, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kính đề nghị UBND huyện Bình Xuyên, UBND huyện Tam Đảo và UBND các xã, thị trấn nơi công trình điện đi qua tạo điều kiện thông báo trên phương tiện truyền thông (Đài phát thanh, truyền hình; Loa truyền thanh,...) đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân địa phương nơi công trình điện đi qua được biết Dự án: Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chính thức đóng điện vận hành từ 14h ngày 18/9/2022 công trình đã mang điện 110kV. Các tổ chức, cá nhân, nhân dân địa phương nghiêm có trách nhiệm đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26//02/2014 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi bổ sung số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính Phủ.

Trong quá trình vận hành, khai thác mọi bất thường liên quan đến Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo; các xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV nói trên, kính đề nghị Quý cơ quan thông báo cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc qua các đầu mối: Ông Lưu Quang Đạo - SĐT: 0963.404.668, Đội trưởng Đội quản lý lưới điện cao thế Vĩnh Phúc; Ông Hoàng Văn Vũ - SĐT: 0868.191.313 hoặc SĐT Trung tâm chăm sóc khách hàng: 1900.6769 để phối hợp, giải quyết kịp thời.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan để đảm bảo an toàn, an ninh công trình điện trên địa bàn./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Hưng