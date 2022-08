Honda Ôtô Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên tổ chức chương trình “Đào tạo Lái xe an toàn cho khách hàng Đại lý 1H99Ki”

Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, để giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng, Honda Ôtô Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên triển khai chương trình “Đào tạo lái xe an toàn cho khách hàng Đại lý 1H99Ki”.



Theo đó “Hướng dẫn sử dụng xe an toàn” là chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng sử dụng xe khi tham gia giao thông do các Hướng dẫn viên lái xe an toàn của Honda Việt Nam phối hợp cùng toàn bộ hệ thống đại lý Honda trên toàn quốc cùng triển khai phục vụ khách hàng trên cả nước.

Chương trình dự kiến sẽ được Honda Ôtô Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên tổ chức vào ngày 20/08/2022 tại Trung tâm Lái xe an toàn Honda Việt Nam (Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên). Nội dung chương trình gồm 2 phần lý thuyết và thực hành gồm: Kiến thức về các tính năng vận hành của các dòng xe Honda; cách xử lý một số tình huống khẩn cấp khi lưu thông trên đường; một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản, phán đoán các tình huống nguy hiểm khi tham gia lưu thông và luật giao thông hiện hành…

Phần thực hành các bài: Cảm nhận không gian xe, kỹ thuật phanh ABS, kỹ thuật ghép xe song song, kỹ thuật tiến lùi cọc tiêu thẳng.

Honda Ôtô Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên hy vọng chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn” sẽ giúp Quý khách hàng có thêm kiến thức về an toàn giao thông cũng như nâng cao kỹ năng lái xe, giúp đảm bảo an toàn trong khi tham gia lưu thông.

Để biết thêm thông tin và cách thức đăng ký tham dự, Quý khách hàng có thể tìm hiểu qua các kênh như sau: Đăng ký qua fanpage: https://www.facebook.com/hondaotovinhphucvinhyen/ hoặc chủ động đăng ký trực tiếp với chúng tôi qua hotline: 0917.919.505.