Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 28/6÷10/7/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:



1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện DCLF 477-7E25.7/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷11:30 ngày 28/6/2022 gồm các TBA: Chiếu sáng Tân Phong, Tân Phong 2, 5, 6, 7, 3, 9, Tiền Phong, Kính Thủy Ngân, THCS Nguyễn Duy Thì, Thanh Lãng 7, Làng Nghề Thanh Lãng, Lý Nhân, THCS Võ Thị Sáu, Cty Anh Quang.

Cắt điện DCLF 474-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷11:30 ngày 29/6/2022 gồm các TBA: Vienco, CQT Nông Trường Tam Đảo, Trại Lợn 3.

Cắt điện Đ/d 482E25.4 dự kiến mất điện từ 05:30÷17:30 ngày 02/7/2022 gồm các TBA: Bá Hiến 7, Cty Phát Đạt; HTX ĐL Cao Minh.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện Đ/d 476TCPY dự kiến mất điện từ 05:30÷17:30 ngày 01/7/2022 gồm các TBA: Chùa Cấm, Kim Xuyên 2, Nhà máy Nước PY, Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ 1, Tiên Non, Hoàng Tùng Anh, Kim Xuyên, Bơm Thanh Điềm, Hợp Tiến 1, Thủy Hiền, Trung Tâm Y Tế, Giếng G6+7, Giếng ĐP 10, Tân Lợi.

Cắt điện Đ/d 482E25.4 dự kiến mất điện từ 05:30÷17:30 ngày 02/7/2022 gồm các TBA: Nam Viêm 2, Nam Viêm 3, Nam Viêm 4, CQT Hiển Lễ, UB Xã Cao Minh, Cty Cao Su Sao Vàng, Z123, Đức Cung, Gò Già, Tác Nghiệp, Xuân Hòa 10, C- Chíp, Trung Đoàn 113, Xuân Hòa 1/35, Trường Cơ Điện, Xuân Hòa 14, Trường THPT Xuân Hòa, Xuân Hòa 12, KTX Đại Học Sư Phạm 2, Xuân Hòa 2, KTT Đại Học Sư Phạm 2, Nước Thải, Xuân Mỹ 3, công An Xuân Hòa, Xuân Hòa 3, Đồng Xuân 4, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 4, Đồng Xuân 1, Đại Phát, Đồng Xuân 3, Đồng Quỳ, Đồng Quỳ 3, An Phú.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Xuân Hòa 1/10 6:00 7:30 28/6 San tải 2 TBA UB Đồng Xuân 7:30 10:30 28/6 Đấu nối xuất tuyến mới vào tủ 400V 3 TBA Làng Mới 6:00 7:30 29/6 San tải 4 TBA Làng Mới 2 7:30 11:30 29/6 Đấu nối xuất tuyến mới vào tủ 400V 5 TBA Tiền Châu 6 6:00 8:00 30/6 Đấu nối tủ tụ bù 400V, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Thanh Vân 18 8:00 9:30 29/6 San tải 2 TBA Thanh Vân 6 9:00 10:30 29/6 San tải 3 TBA Đạo Tú 17 15:00 17:30 29/6 Thay móc treo CVX đường dây hạ thế 0,4Kv bị gãy 4 TBA Hướng Đạo 2 7:30 9:30 02/7 Thay khóa hãm CVX đường dây hạ thế 0,4Kv bị vỡ 5 TBA Hướng Đạo 2 9:30 11:00 02/7 Thay khóa hãm CVX đường dây hạ thế 0,4Kv bị vỡ 6 TBA Hướng Đạo 6 7:30 9:30 04/7 Thay khóa hãm CVX đường dây hạ thế 0,4Kv bị vỡ

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

Cắt điện DCLF 474-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷11:30 ngày 29/6/2022 gồm các TBA: KV TrườngBắn; Phòng Thủ; Minh Quang 5;6;8; yên Bình; Minh Quang 1 RE2.

Cắt điện đ/d 474E25.4 dự kiến mất điện từ 06:30÷14:00 ngày 01/7/2022 gồm các TBA: KV Tam Đảo núi.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 482E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷13:30 ngày 02/7/2022 gồm các TBA: Vị Trù; Vị Trù 2; Vị Thanh 1,2,3,4,5,6,7,8.

Cắt điện LBS 483-7E25.9/3 dự kiến mất điện từ 05:00÷09:30 ngày 10/7/2022 gồm các TBA: Băng Giáp YULI (180kVA); WISE PACIFIC APPAREL (1000kVA).

Cắt điện DCLF 471-7E4.3/33 dự kiến mất điện từ 09:00÷13:30 ngày 10/7/2022 gồm các TBA: Kho 405 T1,T2,T3,T4.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Xóm Yên 5:30 12:00 28/6 Kéo dây mới để cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng 2 TBA T2DC2 7:10 12:00 28/6 Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay AB tổng, bổ xung cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo 3 TBA Bảo Sơn 8 7:10 9:00 29/6 Thực hiện xử lý rỉ dầu tại chân sứ hạ thế MBA và bổ xung dầu 4 TBA Thanh Giã 8:40 10:30 29/6 Thực hiện thay kim báo dầu và bổ xung dầu MBA 5 TBA T3DC2 10:00 12:00 29/6 Thực hiện xử lý rỉ dầu tại nấc phân áp và bổ xung dầu 6 TBA Đôn Hậu 2 6:00 11:30 29/6 Tách lèo lộ 3 tại cột 3.12, đấu lèo san tải sang lộ 2 7 TBA T2DC1 7:10 11:30 30/6 Thực hiện Vệ sinh CN đầu cáp sang MBA khoang tủ số 3 RMU, xử lý TX cực cao, hạ thế MBA 8 TBA Cty TNHH EB Thanh Hóa 14:30 17:00 30/6 Thực hiện kiểm tra hệ thống đo đếm, thí nghiệm định kỳ CSV, đo tiếp địa trạm

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

Cắt điện Đ/d 476 E25.6 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 ngày 28/6/2022 gồm các TBA: Dịch đồng 1,2 Phú cường 1,2 -xã Đồng cương - Yên lạc.

Cắt điện đ/d 476 E25.6 dự kiến mất điện từ 05:00÷11:30 ngày 28/6/2022 gồm các TBA: Dịch đồng 1,2 Phú cường 1,2 -xã Đồng cương - Yên lạc.

Cắt điện đ/d 476 E25.6 dự kiến mất điện từ 05:00÷11:30 ngày 29/6/2022 gồm các TBA: Dịch đồng 1,2 Phú cường 1,2 - xã Đồng cương - Yên lạc.

Cắt điện Đ/d 372 E25.6 dự kiến mất điện từ 05:00÷10:00 ngày 29/6/2022 gồm các TBA: Cty CP CN Việt nam, Cty Đức thắng, Nhất Hoàng gia, Minh Phương, Dương Hoàng long, Cửu long, Hà lan, Hòa thủy, Gia bảo trường hải , Hải âu, Phú toàn, Hải âu, Phú long , Tân an dương, Tiến phát, Hồng Ngọc, Thành thái, khu cầu củi Tam dương – VP.

Cắt điện Đ/d 474 E25.6 dự kiến mất điện từ 06:00÷09:30 ngày 30/6/2022 gồm các TBA: Bệnh viện sản nhi Vĩnh phúc, Đồng lạc 2,3,4 Đồng văn 1 Cụm LN Đồng Văn- xã Đồng văn -Yên lạc.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 Trạm đo đếm 35/0,4kV Cụm LN Tề Lỗ 7:00 9:30 28/6 Thay đổi, nâng công suất TI đo đếm cao thế

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng