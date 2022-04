LỰA CHỌN CỘNG ĐỒNG VĂN MINH LÀ “MÓN QUÀ” BỐ MẸ TRẺ DÀNH CHO CON

Sinh con rồi mới sinh cha - cột mốc quan trọng nhất cuộc đời đặt lên vai các “cha mẹ tập sự” suy nghĩ nghiêm túc hơn về một nơi an cư lý tưởng để cho con tuổi thơ an lành. Không gian xanh mát trao cho con khoảnh khắc tự do khám phá, cộng đồng thân thiện cùng con lớn lên trong yên bình. Đó là những giá trị luôn được trân trọng lưu giữ tại VCI Tower.



Quần thể tiện nghi kết nối cộng đồng văn minh

Nhiều người trẻ với thu nhập ổn định trong hành trình dựng xây tổ ấm đã bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống khi chủ động lựa chọn những mô hình nhà ở phục vụ đa nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện, giải trí, thay vì chỉ ưu tiên nhà mặt đất như thế hệ trước. Từ quan điểm này, căn hộ nằm trong khu đô thị tích hợp dần trở thành lựa chọn đầu tiên của các gia đình trẻ, bắt đầu từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và đang trở thành xu hướng ở những vùng đô thị gần kề.

Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) là nơi chứng kiến rõ ràng nhất sự chuyển biến này. Những năm gần đây, việc ngày càng nhiều các doanh nghiệp FDI lựa chọn đầu tư vào Vĩnh Yên đã thúc đẩy làn sóng an cư của người trẻ tại địa phương và thu hút lao động từ các tỉnh lân cận, dẫn đến nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn. Chuẩn bị đón con đầu lòng, chị Trần Thanh Hiền, Quản lý tại Khu Công nghiệp Khai Quang chia sẻ, trăn trở lớn nhất của chị là chọn cho con một môi trường sống an lành, có không gian phát triển tinh thần và thể chất phù hợp với từng giai đoạn lớn lên của con. Sau khi đi khảo sát tất cả dự án tại Vĩnh Yên, chị Hiền quyết định mua căn hộ 02 phòng ngủ tại VCI Tower vì đây là tòa tháp căn hộ duy nhất nằm trong khuôn viên một khu đô thị hiện đại là VCI Mountain View nên cư dân tương lai được thừa hưởng toàn bộ quần thể tiện nghi mặt đất. “Điều đáng giá nhất là có trường mẫu giáo ngay trong khuôn viên nên tương lai có thể đưa đón con dễ dàng, an toàn. Yếu tố ấn tượng thứ hai là diện tích mảng xanh rất lớn, đan xen giữa các công trình sân chơi, công viên, vườn nghệ thuật, đường dạo bộ,... tạo thành không gian vui chơi, vận động trong lành cho các con.”

Khuôn viên xanh mát cho trẻ thoải mái vui chơi

Nếu tiện nghi nội khu phong phú là điều kiện cần, thì cộng đồng an ninh, lịch sự, dân trí cao mới là điều kiện đủ cho các bậc cha mẹ. Anh Vũ Ngọc Thanh, Trưởng phòng Nhân sự tại một doanh nghiệp Nhật Bản ở Vĩnh Yên chia sẻ: “Khi đến tham quan VCI Tower, tôi để ý các cô chú bảo vệ và nhân viên phục vụ rất thân thiện với con trẻ. Ngoài ra, vị trí này cũng gần với các khu công nghiệp lớn nên sau này sẽ đón nhiều chuyên gia cao cấp nước ngoài đến thuê ở, hình thành một môi trường đa văn hoá văn minh. Cộng đồng chan hòa, dân trí cao là yếu tố quan trọng nhất với tôi để nuôi dưỡng sự phát triển lành mạnh của con.”

Vị trí đắc địa của VCI Tower trước vòng xuyến ngã 6 - nút giao các tuyến đường huyết mạch đi tới các hạ tầng đô thị hàng đầu Vĩnh Yên

Chính sách bán hàng “may đo” cho gia đình trẻ



Hướng tới kiến tạo trải nghiệm sống tầm cao cho gia đình trẻ nên chủ đầu tư Being Invests không chỉ chăm chút về sản phẩm, mà còn đưa ra nhiều chính sách giá và chương trình ưu đãi thiết thực cho nhóm khách hàng này. Giá căn hộ bán ra ấn định ở mức 19 - 23 triệu đồng/m2 với các loại hình căn hộ tiêu chuẩn và Duplex Penthouse đẳng cấp. Mức giá này được đánh giá là vừa sức cho vợ chồng trẻ, chưa kể đến loạt chính sách hỗ trợ tầm cao:

● Đối với Duplex Penthouse: Chiết khấu lên đến 8% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ bằng vốn tự có; Chiết khấu 5% khi thanh toán theo tiến độ thông thường; Chiết khấu thêm 3% khi vay ngân hàng, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng. Ngoài ra, 5 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ sẽ được miễn hoàn toàn phí dịch vụ trong 2 năm đầu, nhận thêm gói “Không gian sáng tạo” trị giá 400 triệu đồng cho căn hộ dưới 220 m2, và gói 500 triệu đồng cho căn hộ từ 220 m2 trở lên.

● Đối với căn hộ tiêu chuẩn: Chiết khấu lên đến 6% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ bằng vốn tự có; Chiết khấu 4% khi thanh toán theo tiến độ thông thường; Chiết khấu thêm 2% khi vay ngân hàng, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng. Ngoài ra, 20 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ sẽ được miễn hoàn toàn phí dịch vụ trong 1 năm đầu, nhận thêm combo thiết bị điện tử gia dụng trị giá 30 triệu đồng cho căn 01 phòng ngủ và 50 triệu đồng cho căn 02 phòng ngủ.

Phòng khách căn hộ 02 phòng ngủ với phong cách tinh tế, hiện đại

Dự án VCI Tower đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho cư dân tương lai vào Quý II.2022. Điểm đặc biệt là khách hàng chỉ cần thanh toán 300 triệu đồng là được nhận nhà ngay để thi công nội thất, đưa giấc mơ sở hữu nơi an cư văn minh về gần trong tầm tay.

Khu đô thị nhà ở VCI Mountain View Km số 2, Quốc lộ 2B, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Website: https://www.vci-mountainview.com/ Đại lý phân phối chính thức: 1. Đất Xanh Miền Bắc - Hotline: 0917.26.30.30 2. CEN BSM Vĩnh Phúc - Hotline: 0982.83.22.56 3. Bất Động Sản AH Holdings - Hotline: 0346.66.61.68 4. Bất Động Sản Đại Phát - Hotline: 0211.24.66.868