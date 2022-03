Thông báo về việc tiết giảm phụ tải khu vực huyện - Bình Xuyên

Trạm 110kV Tam Đảo khởi công ngày 05/11/2019 với yêu cầu đóng điện trong năm 2020 nhằm đảm bảo cấp điện khu vực huyện Bình Xuyên, Tam Đảo và giảm tải cho tTrạm 110kV Thiện Kế nhưng đến nay chưa hoàn thành do vướng mắc GPMB (Ban QLDA Lưới điện có văn bản số 129/BDALĐ-QLCT2 ngày 12/1/2022 báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên vướng mắc GPMB của dự án) dẫn đến trạm 110kV Thiện Kế hiện đang cấp điện cho KCN Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên 2; toàn bộ phụ tải huyện Tam Đảo; một phần phụ tải sinh hoạt, dịch vụ huyện Bình Xuyên, TP Phúc Yên vận hành đầy, quá tải liên tục thời gian qua và tiếp tục phải vận hành quá tải tăng cao trong thời gian tới do sản xuất công nghiệp phục hồi, du lịch và dịch vụ mở cửa trở lại, phụ tải sinh hoạt tăng do thời tiết chuyển mùa. Việc vận hành đầy, quá tải thường xuyên máy biến áp 110kV có nguy cơ rất cao dẫn đến sự cố cháy máy biến áp sẽ gây gián đoạn cấp điện trên diện rộng trong thời gian xử lý sự cố từ 3-5 ngày.

Nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho tTrạm 110kV Thiện Kế khi phụ tải liên tục gia tăng, tránh nguy cơ cháy máy biến áp gây mất điện trên diện rộng trong thời gian dài, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc buộc phải tiết giảm luôn phiên phụ tải công nghiệp tại KCN Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên 2 và phụ tải sinh hoạt, dịch vụ khu vực huyện Tam Đảo, Bình Xuyên vào các thời điểm phụ tải tăng cao trong ngày (từ 10h-12h và từ 17h-21h). Khi thực hiện tiết giảm phụ tải, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ thông báo đến khách hàng sử dụng điện theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo và kính đề nghị Chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo, sớm tháo gỡ vướng mắc về GPMB để trạm 110kV Tam Đảo đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Hưng