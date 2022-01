Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 05/01÷15/01/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:



1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện đ/d 376E4.3 dự kiến mất điện từ 06:30÷10:00 ngày 05/01/2022 gồm các TBA: Hương Sơn 4, Hương Sơn 5, Hương Vị, Thiện Kế 8, HTX Minh Trang, Tân Hà 2, Gia Khánh 4.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện đ/d 476E25.1 dự kiến mất điện từ 07:00÷12:30 ngày 07/01/2022 gồm các TBA: Dốc Dinh 2, Ngân Hàng ĐT&PT PY, Ngân Hàng Đầu Tư, Lạc Việt, Công An Phúc Yên, Công An Phúc Yên 2, Chi Cục Thuế PY, Hùng Vương 1, K74-2, K74-3, Nguyệt Ánh.

Cắt điện đ/d 471TCXH dự kiến mất điện từ 07:00÷12:30 ngày 08/01/2022 gồm các TBA: Xuân Hòa 11, An Lập 5, An Lập 1, An Lập 6, An Lập 2, An Lập 4, Khu T80, An Lập 3, Đồng Đầm, Hồng Hạc B T1, Hồng Hạc B T2, Hồng Hạc B T3, Làng Mới, Đông Bắc Bộ, Triệu Hiền, Ngọc Thanh 1, Sân Golf T1, Sân Golf T2, Sân Golf T3, Thanh Xuân, Trang Trại 2, Thanh Cao, POLY TECH, Trang Trại Long Bính, Thanh Niên, CQT Ngọc Thanh, MT CN Xanh.

Cắt điện đd 481E25.1 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:00 ngày 08/01/2022 gồm các TBA: Xuân Phương 2, Phúc Thắng 7, Tín Hiệu Ga, Cty Giầy Đay T1, Cty Giầy Đay T2, Cty Giầy Da T4, Khu Xử Lý Nước T1+T2, Cơ Khí 2, Cty Giầy Da T3.

Cắt điện TBA Xuân Mai 5 dự kiến mất điện từ 08:00÷10:00 ngày 08/01/2022 nội dung Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA, VSCN TBA Xuân Mai 5 (Công trình mới đóng điện còn trong thời gian bảo hành).

Cắt điện TBA Hùng Vương 5 dự kiến mất điện từ 09:45÷11:45 ngày 08/01/2022 nội dung Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA, VSCN TBA Hùng Vương 5 (Công trình mới đóng điện còn trong thời gian bảo hành).

Cắt điện đ/d 481E25.1 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:00 ngày 08/01/2022 gồm các TBA: Xuân Phương 2, Phúc Thắng 7, Tín Hiệu Ga, Cty Giầy Đay T1, Cty Giầy Đay T2, Cty Giầy Da T4, Khu Xử Lý Nước T1+T2, Cơ Khí 2, Cty Giầy Da T3.

Cắt điện đ/d 473 TCPY dự kiến mất điện từ 07:00÷17:00 ngày 11/01/2022 gồm các TBA: Tự Dùng ĐL Phúc Yên, Dốc Dinh 3, Chiếu Sáng 7, Tiền Châu 7, Tùng Chi VINATOP, Tiền Châu 9, HTX Việt Trung, Phú Thứ, Hùng Vương 13, Hùng Vương 5, Cty XD TM Phúc Yên, Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6.

Cắt điện Đ/d 482E25.4 dự kiến mất điện từ 07:00÷12:30 ngày 15/01/2022 gồm các TBA: An Phú.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Tiền Châu 7 7:00 9:00 11/01 Thí nghiệm định kỳ và CBM, lấy mẫu dầu MBA 2 TBA Đại Phùng 2 15:30 17:30 11/01 Thí nghiệm định kỳ và CBM, lấy mẫu dầu MBA 3 TBA Đại Phùng 2 15:30 17:30 11/01 Thí nghiệm định kỳ và CBM, lấy mẫu dầu MBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Ngô Việt 8:00 9:30 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA 2 TBA Nguyễn Thị Đặt 9:30 11:00 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 3 TBA Việt Tiến 11:00 12:30 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 4 TBA Văn Ngọc 12:10 14:00 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 5 TBA Bê Tông Đạo Tú 13:30 16:00 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 6 TBA Son Hoàng Hà Anh 9:30 11:00 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 7 TBA Bê Tông Việt Nhật 8:00 9:30 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 8 TBA Trường Phát 15:30 17:00 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH) 9 TBA HT Com 11:00 12:30 08/01 Thí ngiệm định kỳ MBA , vệ sinh công nghiệp TBA.( Tri ân KH)

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện đ/d 471E25.5 dự kiến mất điện từ 06:30÷17:30 ngày 05/01/2022 gồm các TBA: Thổ Tang 8,11, 17, 13, Khu Chăn Nuôi Lũng Ngoại, Hòa Loan 2, 5, 4, NS Bồ Sao, Bồ Sao 1, Cao Đại 1, 11, 7, 6, Cty Nguyễn Viết Quang, Cty Phú Thịnh, Cao Đại 2, 4, Cty Quang Minh, Cao Đại 3, 8, 5, Cty Hồng Vân, Cty Đặng Quang Minh, Tân Cương 5, 1, 2, 3, 4, Phú Thịnh 1, 2, 3, 4, 6, 7, Thượng Trưng 7, 10.

Cắt điện Đ/d 474E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:00 ngày 06/01/2022 gồm các TBA: TTTM 3, Yên Lập 6, Ngĩa Hưng 1, 2, 5, 6, 8, Chấn Hưng 8, Hoàng Phú Nông, Yên Bình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Trần Văn Bảy, Phùng Văn Quyết.

Cắt điện đ/d 471E25.10 dự kiến mất điện từ 06:30÷17:30 ngày 08/01/2022 gồm các TBA: TT DN Vĩnh Tường, Bàn Than, Bàn Than 2, Đội Cấn, Đội Cấn 1, 2, Nhật Tân, Nhật Tân 2, Huyện Lỵ, NT Vũ Di, NT Vũ Di 3, Trung Tâm Vĩnh Tường, NS Vĩnh Tường, Kho Bạc, TT Hội Nghị VT, Truyền Thanh 3, 5, Yên Cát, Yên Cát 2, Vũ Xuân, Thủy Sản VP, Tứ Kỳ 1, 2, Vũ Di 4.

Cắt điện đ/d 471E25.10 dự kiến mất điện từ 06:30÷17:30 ngày 10/01/2022 gồm các TBA: Tứ Trưng 1, 2, 7, 8, 4, 9, NNT Vũ Di 2, CS Số 1 QL 2C, Tam Phúc 3, 2, 5, 1, 4 CSQL 2C cũ, Phú Đa 2, 5, PTTH Đội Cấn.

Cắt điện đ/d 478E25.10 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:30 ngày 12/01/2022 gồm các TBA: Tứ Trưng 3, 5, 6, Xám Dầu, Ngũ Kiên 4, 1, 6, 6, Phú Đa 1, 4, Liễu Trì, CS Cầu Vĩnh Thịnh, Bơm Liễu Trì, Vĩnh Thịnh 3, 10, An Lão 1, An Lão, Bơm Liễu Trì.

Cắt điện đ/d 475E25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷17:30 ngày 13/01/2022 gồm các TBA: Bình Dương 2, 5, 6, 7, Hạ Trì, Bình Dương 1, Phong Doanh 1, 2, PCCC, Bình Dương 4, KCN Tề Lỗ, CS số 3 QL 2C, Xứ Đồng Hóc Cá, Bơm Vân Xuân, Vân Xuân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yên Thịnh 1.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Đại Đồng 2 7:30 9:30 14/01 Thí nghiệm TI định kỳ, kiểm tra HTĐĐ, VSCN 2 TBA công ty Loan Thắng 9:30 11:30 14/01 Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian, VSCN 3 TBA công ty May Việt Thiên T2 11:15 13:00 14/01 Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian, VSCN 4 TBA Thổ Tang 2 13:30 15:30 14/01 TNĐK, Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian, VSCN

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng