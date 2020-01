Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 18/01÷23/01/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây trên địa bàn TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên, các huyện: Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương thời gian như sau:



1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 476, 482, 484 trạm 110 kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Bắt đầu Kết thúc Giờ, phút Ngày Giờ, phút Ngày 1 C.ty JINYOUNG 8:00 19/01 16:30 19/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 2 C.ty Đại Việt 7:30 20/01 17:30 20/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 3 Khai Quang 10 7:30 21/01 9:30 21/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 4 Vị Thanh 2,4 9:30 21/01 12:30 21/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 5 Lộ A,C Đống Đa 1 13:30 21/01 16:30 21/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 8h30 ngày 23/01/2020 gồm các TBA: Khai Quang 1+10, Vinh Thịnh 2, K405 1+2+3, C.ty Shin Woon, C.ty Phụ Trợ Việt, C.ty Wissepacipic Apparel, C.ty Hoàn Mỹ, C.ty Đại Việt, C.ty Trường Xuân, C.ty Phú Gia Nhựa, C.ty Đức Minh, C.ty Xốp Trung Nguyên.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 8h00 ÷ 9h00 ngày 23/01/2020 gồm các TBA: Khai quang 3+5+6+10, Gò RùaVinh Thịnh 6, C.ty Vina Korea 1+2, C.ty CN Chính xác Việt Nam 1+2+3+4+5+6, C.ty Nhựa Đạt Hòa 1+2, C.ty MTV Nhựa Hùng Phương, C.ty CN KYB VN 1+2, Tăng áp Khai Quang, C.ty cấp thoát nuớc VP, C.ty CP BOT Quốc lộ 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 476 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 8h00 ÷ 9h30 ngày 23/01/2020 gồm các TBA: C.ty Hirota Precsion, C.ty CN Diamond, C.ty MTV Thiện Mỹ VP, C.ty Partron Vina (An phát), C.ty Partron Vina, C.ty CN Amo Vina, C.ty BH Flex Vina, C.ty J-Tech Vina, C.ty Yên Bình, C.ty Jinyoung HNS Vina, C.ty ORCHEM Vina, C.ty Seoul Print Vina.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 9h00 ÷ 10h30 ngày 23/01/2020 gồm các TBA: C.ty Bảo Quân, C.ty Vina Tisue Linh An, C.ty HJC Vina, C.ty Partron Vina, C.ty CN chính xác VN1 trạm 8, C.ty Haesung, C.ty CN Sunhua, C.ty DenZen, C.ty Eunsun Vina, C.ty CN Thanh Phúc, C.ty BHFLEX.

-Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 478 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 8h30 ngày 23/01/2020 gồm các TBA: Vinh Thịnh 4, C.ty Midori Apparel VN, Ct.y CN Strong Way VP, C.ty Geo - Gear VP, C.ty Vina Kumyang, C.ty Jin Sung VN, C.ty The Pride STC Vina, C.ty HJC Vina (An phát), C.ty Công nghệ COSMOS, C.ty CN Haohsing, C.ty Mỹ phẩm Marado, C.ty CN Lâm Viễn VP, C.ty CP Prime Đại An, C.ty CN Toàn Hưng, C.ty Công nghệ Lavitec (SHV), C.ty Jahwa Vina, C.ty CP phát triển hạ tầng VP, C.ty kỹ thuật Okamoto VN, C.ty Sungjin Vina, C.ty Two-Keng Vina, C.ty Seyoung Electronics Vina (GSR Vina), C.ty Worlr Ps vina (CH FLEX cũ), C.ty Tech Win, C.ty BH Flex Vina, C.ty Micronics, C.ty DSP TECH Vina, C.ty DKT Vina, C.ty rèn dập VietSheng, C.ty CP PT hạ tầng(Bơm nc thải), C.ty HH CN Sunhua, C.ty cáp điện Cosmolink VN, C.ty Meisei VN, C.ty thiết bị điện tử THK VN.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 377, 378, 477 trạm 110 kV Phúc Yên mất điện cụ thể như sau:

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Bắt đầu Kết thúc Giờ, phút Ngày Giờ, phút Ngày 1 Hải Quan Vĩnh Phúc 8:00 19/01 12:30 19/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 2 C.ty Hà Anh 8:00 19/01 12:30 19/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 3 Trường PTTH Xuân Hòa 8:00 19/01 12:30 19/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 4 Làng Mới 7:30 21/01 12:30 21/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 5 Bệnh Viện K74 8:00 19/01 12:30 19/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h30 ngày 21/01/2020 gồm các trạm biến áp: An Lập 1+2+3+4+5, Làng Mới, CQT Ngọc Thanh, Ngọc Thanh 1, Chùa Quãng, C.ty Bê Tông Nhựa Nóng, C.ty Hóa Chất Long Long, C.ty Mạnh Lĩnh, Sáng Tác Đại Lải, Đại Lải 2+3, Nhà Nghỉ TW, Xuân Hòa 11, Đảo Ngọc 1+2, Tác Nghiệp, Chiếu Sáng Lê Duẩn 1, C.ty Nhật Hằng 1+2, Sân Golf 1+2+3, Đông Bắc Bộ, Thanh Xuân, Trang Trại 2, C.ty Thanh Cao, Thanh Niên, C.ty Poly Tech, Trang Trại Long Bính, C.ty Môi Trường Công Nghiệp Xanh, C.ty Triệu Hiền.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 13h30 ÷ 17h00 ngày 21/01/2020 gồm các TBA: Tân Bình 1+2, Đồng Trầm, Đồng Tâm, Trường Dân Tộc Nội Trú, Trang Trại Bãi Bằng, Hộ KD Lê Ngọc Hiếu, Đa Dạng Sinh Học, C.ty Bắc Ái, C.ty Trà Hoàng Long.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110 kV Thiện Kế mất điện cụ thể như sau:

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Bắt đầu Kết thúc Giờ, phút Ngày Giờ, phút Ngày 1 Bá Hiến 9 8:00 18/01 12:00 18/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 2 Nhân Lý 4 13:30 18/01 18:00 18/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 3 Cty Vi Ha 0:30 19/01 7:00 19/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 4 Xóm Trũng 8:00 23/01 9:00 23/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374, 471, 475 trạm 110 kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Bắt đầu Kết thúc Giờ, phút Ngày Giờ, phút Ngày 1 ThổTang1+2+3+4++9+10 6:30 20/01 8:30 20/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 2 Thổ Tang 5 9:00 20/01 11:30 20/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA 3 Yên Lập 2+3+7 9:00 20/01 11:30 20/01 Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374, 471, 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 6h30 ÷ 8h30 ngày 21/01/2020 gồm các TBA: Chấn Hưng 1+4, Vân Xuân 1+2+5, Phong Doanh 1, Yên Thịnh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 8h00 ÷ 11h00 ngày 18/01/2020 gồm các TBA: TT Thương Mại 3, Đông Dương, Hoàng Phú, Hạ Chuế, NN Kim Xá, Hoàng Thượng, Hoàng Phú Nông, Yên Lập 6, Nghĩa Hưng 1+2+5+6, Yên Bình 1+2+3+4, Cẩm Chiền, C.ty Gốm Thịnh Phát, C.ty Gốm Hoàng Thịnh, C.ty Hoàng Quý, C.ty Gạch Ngói Vĩnh Phúc.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 6h30 ÷ 8h30 ngày 20/01/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 1+2+4, TamPhúc 1+2+3+4+5, Chiếu Sáng 1 Tam Phúc, Trường THPT Đội Cấn, Phú Đa 2, TT Dạy Nghề Vĩnh Tường, Bàn Than, Huyện Ủy, Đội Cấn, Truyền Thanh 3, Chi Cục Thuế Vĩnh Tường, Kho Bạc Vĩnh Tường, Nhật Tân, NS TT Vĩnh Tường, Huyện Lỵ, Ngã Tư Vũ Di, Ngã Tư Vũ Di 3, Đội Cấn 1.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 6h30 ÷ 8h30 ngày 21/01/2020 gồm các TBA: Cty THHH BMC, Cty Hưng Hương, Viễn Thông Chấn Hưng, C.ty Thành Linh, Đại Đồng 2+11, Chấn Hưng 1+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 6h30 ÷ 8h30 ngày 21/01/2020 gồm các TBA: Khu vực xã Vân Xuân, Vĩnh Sơn 5, Lạc Trung, Bình Dương 1+2+3+4+5, Hạ Trì, Phong Doanh 1, Yên Thịnh 1, Bơm Vân Xuân, PCCC Vĩnh Tường, Chiếu Sáng Số 3 Bình Dương, Sứ Đồng Hóc Cá.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 478 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 9h00 ÷ 11h30 ngày 21/01/2020 gồm các TBA: Vân Giang, Vân Giang1, Vân Hà, Vân Hà 1.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 374 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 8h30 ngày 23/01/2020 gồm các TBA: C.ty Khánh Dư, C.ty gốm Đoàn Kết, C.ty Đức Thắng, C.ty Phú Toàn, C.ty Hà Lan, C.ty Hải Âu, C.ty Hoàng Long, C.ty Minh Phương, C.ty Nhất Hoàng Gia, C.ty Cửu Long, C.ty Hòa Thủy, C.ty Gia Bảo Trường Hải, C.ty Phú Long, C.ty Tiến Phát, C.ty Phú Toàn, C.ty Thép Việt Nga, C.ty Tân An Dương, C.ty Hồng Ngọc, C.ty Kính Vĩnh Phú.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 08h30 ngày 23/01/2020 gồm TBA: Tái định cư Hợp Thịnh.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng