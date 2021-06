Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khuyến cáo khách hàng: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2021

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nắng nóng xảy ra trên diện rộng từ ngày 30/5/2021 có thể kéo dài nhiều ngày tới, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 400C, có nơi trên 400C. Do đó, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến. Vì vậy để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng, mùa mưa bão năm 2021, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khuyến cáo Quý khách hàng sử dụng điện:



1. Khách hàng sử dụng điện là các cơ quan, công sở và người dân cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bình đun nước nóng…); Hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm (sáng từ 9h30-11h30 và tối từ 17h00-20h00); đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, để vừa bảo đảm tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

2. Đối với Quý khách hàng sử dụng điện tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nguy cơ xảy ra tình trạng quá tải các MBA 110kV vào các khung giờ cao điểm. Để tránh gây mất điện trên diện rộng do quá tải gây tác động nhảy máy cắt đầu nguồn từ các đường dây trung thế, đề nghị Quý khách hàng tiết giảm tối đa công suất sử dụng với các thiết bị chiếu sáng, làm mát và các phụ tải không cần thiết nhằm nâng cao khả năng truyền tải công suất và có dự phòng trong cấp điện an toàn, tin cậy, ổn định phục vụ khách hàng.

Vì lợi ích của gia đình, Doanh nghiệp và cộng đồng, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kính mong Quý khách hàng và nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2021.

Trân trọng./.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng