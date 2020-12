Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 22/12÷30/12/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:



1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Cắt đồng thời ĐD 376E4.3 và ĐD 375E4.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Cty HMDC, TBA CQT Xóm Phổ.

- Cắt sau DCLF475-7E25.7/1 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Cty Kumnamprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh), Cty Tân Phát, Cty MBM TBA Bơm Tiêu úng 310.

- Cắt sau lèo dây dẫn tại cột 18 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Đầm Phan.

- Cắt sau DCLF374-7E25.1/1 NR Kiền Sơn dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Kiền Sơn, Bơm Kiền Sơn.

- Cắt sau DCLF475-7E25.7/1 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Cty Kumnamprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh).

- Cắt sau lèo dây dẫn tại cột 4 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Cty Tân Phát, Cty MBM ,TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Tiêu úng 310, TBA Bơm Đầm Phan.

- Cắt sau DCL F475-7E25.7/1 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 24/12/2020 gồm các TBA: TTVH Thể Thao, Cty Jafa, TBA Tiên Hường 4, TBA CQT Đồng Sậu.

- Cắt sau lèo dây dẫn tại cột 4 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 24/12/2020 gồm các TBA: Cty Tân Phát, Cty MBM ,TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Tiêu úng 310, TBA Bơm Đầm Phan.

- Cắt sau DCLF474-7E25.7/62 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:30 và 14:00÷16:00 ngày 24/12/2020 gồm các TBA: Yên Lỗ, yên Lỗ 2, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Thu phí số 2, Giếng G3.

- Tách lèo dây dẫn NR Viện 8 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:00 ngày 24/12/2020 gồm các TBA: Viện 8.

- Cắt sau DCLF475-7E25.7/32 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: TTVH Thể Thao, Cty Jafa, TBA Tiên Hường 4, TBA CQT Đồng Sậu.

- Tách lèo 3 pha dây dẫn NR Tiên Hường 3 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: Tiên Hường 3.

- Tách lèo 3 pha dây dẫn NR Sơn lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: Cty Kumnaprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh), Cty Tân Phát, Cty MBM ,TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Tiêu úng 310, TBA Bơm Đầm Phan, TBA Vườn Xim.

- Cắt ĐD 472E25.4 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Cty CP TVXD ĐL Miền Bắc, TBA CS số 2, CQT Bá Hiến 6, GD Bá Thiện, GD Bá Thiện 1.

- Cắt ĐD sau DCLF474-7E25.4/94 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Gia Khánh 1, 5,6, Sơn Bỉ, Thanh Xuân 2, TCVK, TC Kỹ Thuật 2, Lưu Quang, Lưu Quang 2, 3, Trung Đoàn 834, TĐC đường 310 T1+T2, Cty Dũng Đạt.

- Cắt ĐD sau MC&DCL474-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Trung Mỹ 3, Trung Đoàn 9, Cty Đá Trung Màu, Cty An Duy, Cty Kiều Thi.

- Cắt đồng thời ĐD 472E25.4 và ĐD 473E25.4 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Cty CPTVXD ĐL Miền Bắc.

- Cắt đồng thời ĐD 471E25.4 và ĐD 473E25.4 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Cty CP TVXD ĐL Miền Bắc, Thiện Kế 3, TĐC Khu CN Bá Thiện 2.

- Cắt ĐD 476E25.4 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Cty CP ĐL Miền Bắc.

- Tách ĐD 172E25.7, thanh cái C11E25.4, ngăn lộ 171; 112;131E25.4 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Cty CPĐL Miền Bắc, Cty CPTVXD Điện Lực Miền Bắc.

- Cắt đồng thời ĐD 475E25.4 và ĐD 479E25.4 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Bá Hiến 8, CS Nguyễn Tất Thành, Cty CPDL Miền Bắc.

- Cắt ĐD 471E25.4 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: CQT Tân Hà, Bơm Z192, Cổ Độ , Cổ Độ 2, Hương Sơn 2, Thanh Xuân, Thanh Xuân 3, T600, X32, Đồng Mận, Gia Khánh 9, Kim Long , Cty Duy An, Cty Gỗ Roong Zin, Cty Thành Thái.

- Cắt ĐD 471E25.4 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Thiện Kế 3, TDC Khu CN Bá Thiện,TBA CQT Tân Hà, Bơm Z192, Cổ Độ , Cổ Độ 2, Hương Sơn 2, Thanh Xuân, Thanh Xuân 3, T600, X32, Đồng Mận, Gia Khánh 9, Kim Long, Cty Duy An, Cty Gỗ Roong Zin, Cty Thành Thái, Cty Duy Khanh, Cty Bê tông Phúc Thành, Cty Tuổi trẻ khai Quang, Cty KOVI, Thiện Kế 1, 2, 7, TĐC Thiện Kế, TBA TĐC Thang Long 1+2, KHu GĐ T500, Cty Chí Linh.

- Cắt ĐD 477E25.4 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: GD Bá Hiến 1, 2, Bá Hiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, Bưu Cụ Bá Hiến, Nước sạch Bá Hiến, Cấp 3 nguyễn Duy Thì, Tuổi trẻ Bình Nguyên.

- Cắt MC 471E25.7 và MC 473E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Cty CPĐL Miền Bắc.

- Cắt sau MC&DCL477-7E25.4/2 dự kiến mất điện từ 07:00÷17:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Vĩnh Đồng, Vĩnh Đồng REII, Ba Gò Đông Thành, Trung Màu, TĐC Đồng Củ, Đồng Giang, Đập Thanh Lanh, Trung Mỹ 1, 4, 5, 6, AV 05.

- Cắt đồng thời ĐD 374E25.7 và ĐD 377E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Cty Sản xuất thép việt Đức số 1, Ccty Kwang Seong, Cty Ống Thép Việt Đức.

- Tách dây dẫn NR Xóm Trại dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Cty HoZong, Xóm trại Xóm Trại 2.

- Cắt đồng thời ĐD 374E25.7 và ĐD 377E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Ngân Hàng Công Thương Bình Xuyên, TBA Thắng lợi, Thắng Lợi 2.

- Cắt đồng thời ĐD 374E25.7 và ĐD 377 E25.7 DCLF377-7 E25.7/18 dự kiến mất điện từ 15:00÷18:00 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Cty Sản xuất thép việt Đức số 1, Ccty Kwang Seong, Cty Ống Thép Việt Đức.

- Cắt đồng thời ĐD 374E25.1 và ĐD sau DCLF377-7E25.7/20 dự kiến mất điện từ 07:00÷17:30 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: CQT Đạo Đức, Cty Thịnh Cường, Cty Minh Dũng, Ngã 3 Kếu, Nước sạch số 2, Hưởng Lộc, Cty Nhị Hà, Cty Phú Điền, Cty Bmsevenr vi na, Cty Yun Wan, Cty Myrai, Cty Đồng Khánh, Cty Tâm Anh, Cty Ong Tam Đảo, Cty Thành Phát Cty Quế Lâm Phương Bắc, Cty Tùng Lâm, TBA Kiền Sơn, Bơm Kiền Sơn, Cty Ghoome, Cty Vĩnh Hưng, Cty BaoBì atlanlics, Cty Vạn Xuân.

- Cắt đồng thời ĐD 374E25.1 và ĐD sau DCLF377-7E25.7/18 dự kiến mất điện từ 13:00÷17:30 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: Cty Sản xuất thép Việt Đức số 2.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Ngày 1 TBA Hương Sơn 1 7:00 17:30 27/12 Thay MBA 320kVA-22/0,4kV hiện trạng bằng MBA 560kVA-22/0,4kV. Thay tủ 400V, Thay cáp cực MBA thí nghiệm MBA 2 TBA TC Kỹ Thuật 7:30 9:30 28/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp đầu cực hạ thế MBA 3 TBA Sơn Bỉ 9:30 11:30 28/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp đầu cực hạ thế MBA 4 TBA Trung đoàn 834 13:00 15:00 28/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp đầu cực hạ thế MBA, Lắp chụp CSV 5 TBA Gia Khánh 3 15:00 17:00 28/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp CSV 6 TBA Bơm Z192 7:30 17:30 29/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp CSV TBA Bơm Z192 7 TBA Hương Sơn 2 9:30 17:30 29/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp CSV TBA Hương Sơn 2 8 TBA Hiệp Hòa 1 13:00 17:30 29/12 Chỉnh trang 5S TBA, Lắp bổ xung chụp đầu cực hạ thế MBA

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Cắt sau MC&DCL477-7E25.3/62 dự kiến mất điện từ 06:00÷10:30 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Đá Đồng Găng 1, 2, 3, 4, Tam Đa 2, Thành Công, Trường Xuân, VIVAT VN.

- Cắt sau MC&DCL 477-7E25.3/62 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:30 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Đá Đồng Găng 1, 2, 3, 4, Tam Đa 2, Thành Công, Trường Xuân, VIVAT VN; Xã Quang Yên.

- Cắt ĐD 172E4.4-171E25.3 MBAT1 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Xã Sơn Đông, Triệu Đề, Đình Chu, Đồng Ích, Xuân Lôi, Tử Du, Bàn Giản, Văn Quán, Vân Trục, Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý; TBA Long Cương, Long Cương 2, Liên Hòa 1, 3, 7 Lợi Tín, Giầy LT, TBA CQT Xuân Hòa, Phú Chiền, Xuân Hòa 2, Đồng Quyền, Cấp 3 Triệu Thái, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 7, Xuân Hòa 5, Bắc Bình 5, Ba Làng(BB3), Bắc Bình 4, An Phú, Đá Quang Sơn, Đá Tân Trung 2, Đá Tân Trung 3, Đồng Xuân 2, Đồng Quyền 2, Trung Thu, Đèn đường, Bơm Tiêu Triệu Đề 1, 2, 3, Gạch Quang Minh, Thuế Lập Thạch, TBA Bưu Điện LT ,Công An, Đông Phú 2 - PA25LTU40119 (207 KH); TBA Đông Phú 3, Đồng Xuân, Huyện 1, 2, 3, , PCCC số 4, Thanh Xuân, Vĩnh Thịnh, Xuân Hòa 4,Xuân Hòa 8, Toàn bộ huyện Sông Lô.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Cắt điện ĐD sau DCLF478-7E25.1/13 dự kiến mất điện từ 07:00÷14:00 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Nagakawa, Thân Hà, Long Hải, Cty GS Việt Nam, Cty Tùng Chi, Cty Tùng Chi 2, CtyTùng Chi 3, Cty Vải Không Dệt, KTX HONDA, Chiếu Sáng T8, Đồng Sơn T7, Đồng Sơn T10, Cty Trang Đạt, Đồng Sơn T4, Đồng Sơn T1, Phúc Thắng 10, Phúc Thắng 5, Cty BOSHOKU, Xuân Phương, Phúc Thắng 7, Tín Hiệu Ga, Cty Giầy Đay T1, Cty Giầy Đay T2, Cty Giầy Da T4, Khu Xử Lý Nước T1+T2, Cơ Khí 2, Cty Giầy Da T1, Phúc Thắng 4, Xuân Bến, Cty Nhung Hồng, Phúc Thắng 11, Phúc Thắng 3, Xuân Mai 3.

- Cắt ĐD sau DCLF471-7TCPY/3 dự kiến mất điện từ 07:00÷15:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Chiếu Sáng Trần Phú T1, Khu Ga, In Nhãn, Tháp Miếu 1, UB Trưng Nhị, Tháp Miếu 2, Tháp Miếu 4, Chùa Cấm 2, Chùa Cấm, NM Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ 1, Tiên Non, CĐ Sư Phạm VP, CĐ Công Nghiệp 3, CĐ Kinh Tế Thủy Lợi, Tháp Miếu 3.

- Cắt ĐD 371E25.1 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:00 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: Nam Viêm 2, Nam Viêm 3, Nam Viêm 4, CQT Hiển Lễ, UB Cao Minh, Xuân Hòa 1, Trường CĐ Cơ Điện, Xuân Hòa 14, Trường PTTH Xuân Hòa, Xuân Hòa 12, Khu B Đại Học Sư Phạm 2, Xuân Hòa 2, Khu TT Đại Học Sư Phạm 2, Nước Thải, Xuân Mỹ 3, Công An Xuân Hòa, Xuân Hòa 3, Đồng Xuân 4, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 4, Đồng Xuân 1, Đại Phát, Đồng Xuân 3, Đồng Quỳ, Đồng Quỳ 2, XN 951, Xuân Hòa 10, Trung Đoàn 113; Cty Cao Su, Z123: 560kVA, Z123: 1000kVA, Đức Cung, Gò Già.

- Cắt ĐD 482E25.4 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: An Phú, Trang Trại Đầm Sen, Nam Viêm 5, Nam Viêm 6, Cty Hòa Nam T1, Xuân Hòa 13, Xuân Mỹ, KĐT Mơi Xuân Hòa T1, Đầm Láng T1, Đầm Láng T2, Tây Đức T1, Bãi Soi, Toán Hồng, Chiếu Sáng Trần Phú T2, UB Nam Viêm, Đại Phùng 2, Nam Viêm 7, Nam Viêm 1, Trường CĐ Công Nghiệp 3, Giếng G5, Giếng G2+5.

- Cắt ĐD 172E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Trầm 2, Trang Trại Bãi Bằng, DN Lê Ngọc Hiếu, Đồng Tràm 3, Đồng Tâm, Đa Dạng Sinh Học, Đồng Trầm, Bắc Ái, Chè Hoàng Long, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Chùa Quãng, Bê Tông Nhựa Nóng, Cty Hóa Chất Long Long, Cty Mạnh Lĩnh, Phượng Hoàng, Sáng Tác Đại Lải, Đải Lại 2, Đải Lải 3, Nhà Nghỉ TW, Đảo Ngọc T1, Đảo Ngọc T2, Tác Nghiệp, Chiếu Sáng Lê Duẩn T1, Nhật Hằng 1, Nhật Hằng 2, Xuân Hòa 11, An Lập 5, An Lập 1, An Lập 6, An Lập 2, An Lập 4, Khu T80, An Lập 3, Đồng Đầm, Hồng Hạc B T1, Hồng Hạc B T2, Hồng Hạc B T3, Làng Mới, Đông Bắc Bộ, Triệu Hiền, Ngọc Thanh 1, Sân Golf T1, Sân Golf T2, Sân Golf T3, Thanh Xuân, Trang Trại 2, Thanh Cao, POLY TECH, Trang Trại Long Bính, Thanh Niên, CQT Ngọc Thanh, MT CN Xanh, Xuân Hòa 7, Pin Xuân Hòa, Cty Xuân Hòa, Khu Quốc Phòng, Xuân Hòa 6, CĐ Việt Xô, HTX Xuân Hòa, Hiển Lễ 2, Hiển Lễ, Hồ Sinh Học, Xuân Hòa 8, Sư Phạm 2, Khu B ĐHSP 2, Xuân Hòa 5, Trung Tâm TNĐHSP 2, Tăng Áp, Xuân Hòa 1/10, Làng Quân Nhân, Xuân Hòa 9.

- Cắt ĐD sau MCKVSC&DCL 474-7TCXH/26 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Khu Quốc Phòng, Xuân Hòa 6, CĐ Việt Xô, HTX Xuân Hòa, Hiển Lễ 2, Hiển Lễ, Hồ Sinh Học, Xuân Hòa 8, Sư Phạm 2, Khu B ĐHSP 2, Xuân Hòa 5, Trung Tâm TNĐHSP 2, Tăng Áp, Xuân Hòa 1/10, Làng Quân Nhân, Xuân Hòa 9, Cty Hòa Nam T1, Xuân Hòa 13, Xuân Mỹ, KĐT Mơi Xuân Hòa T1.

- Cắt ĐD ĐD 471TCXH dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Chùa Quãng, Bê Tông Nhựa Nóng, Cty Hóa Chất Long Long, Cty Mạnh Lĩnh, Phượng Hoàng, Sáng Tác Đại Lải, Đải Lại 2, Đải Lải 3, Nhà Nghỉ TW, Đảo Ngọc T1, Đảo Ngọc T2, Tác Nghiệp, Chiếu Sáng Lê Duẩn T1, Nhật Hằng 1, Nhật Hằng 2, Xuân Hòa 11, An Lập 5, An Lập 1, An Lập 6, An Lập 2, An Lập 4, Khu T80, An Lập 3, Đồng Đầm, Hồng Hạc B T1, Hồng Hạc B T2, Hồng Hạc B T3, Làng Mới, Đông Bắc Bộ, Triệu Hiền, Ngọc Thanh 1, Sân Golf T1, Sân Golf T2, Sân Golf T3, Thanh Xuân, Trang Trại 2, Thanh Cao, POLY TECH, Trang Trại Long Bính, Thanh Niên, CQT Ngọc Thanh, MT CN Xanh.

- Cắt ĐD ĐD sau DCLF471-7TCXH/31 dự kiến mất điện từ 06:00÷21:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Đải Lại 2, Đải Lải 3, Nhà Nghỉ TW, Đảo Ngọc T1, Đảo Ngọc T2, Tác Nghiệp, Chiếu Sáng Lê Duẩn T1, Nhật Hằng 1, Nhật Hằng 2, Xuân Hòa 11, An Lập 5, An Lập 1, An Lập 6, An Lập 2, An Lập 4, Khu T80, An Lập 3, Đồng Đầm, Hồng Hạc B T1, Hồng Hạc B T2, Hồng Hạc B T3, Làng Mới, Đông Bắc Bộ, Triệu Hiền, Ngọc Thanh 1, Sân Golf T1, Sân Golf T2, Sân Golf T3, Thanh Xuân, Trang Trại 2, Thanh Cao, POLY TECH, Trang Trại Long Bính, Thanh Niên, CQT Ngọc Thanh, MT CN Xanh.

- Cắt ĐD sau MC&DCL371-7E25.1/33 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:00 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: Hoàng Tùng Anh, Kim Xuyên, Bơm Thanh Điềm, Hợp Tiến 1, Giếng G6+7, Tân Lợi, Giếng ĐP 10.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Cơ Điện 06:00 08:30 25/12 Hạ cường TI đầu cực; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA; 2 TBA CQT Hiển Lễ 08:30 10:30 25/12 Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 3 TBA Gò già 10:30 12:30 25/12 Thay định kỳ công tơ; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 4 TBA Đập Tràn 08:00 10:00 27/12 Thay định kỳ công tơ; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 5 TBA Đồng Tâm 10:00 12:00 27/12 Thay định kỳ công tơ; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 6 TBA K29 13:00 15:00 27/12 Thay định kỳ công tơ; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 7 TBA Chiếu Sáng Lê Duẩn T3 15:00 17:00 27/12 Thay định kỳ công tơ; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 8 TBA An lập 5 06:30 08:30 27/12 Thay định kỳ công tơ; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 9 TBA An lập 3 08:30 10:30 27/12 Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 10 TBA Long Bính 10:30 12:30 27/12 Thay định kỳ công tơ, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 11 TBA Việt Xô 13:30 15:30 27/12 Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA 12 TBA Chùa Quãng 15:30 17:30 27/12 Thay định kỳ công tơ và TI đầu cực; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Cắt đồng thời ĐD sau DCLF373-7E25.3/116 ĐD và sau DCLF474-7E25.6/101 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Thị trấn Hợp Hòa, xã An Hòa, xã Hướng Đạo, Xã Duy Phiên, xã Đạo Tú.

- Cắt sau DCLF373-7E25.3/116 và ĐD sau DCLF474-7E25.6/101 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Thị trấn Hợp Hòa, xã An Hòa, xã Hướng Đạo, Xã Duy Phiên, xã Đạo Tú.

- Cắt từ MC&DCL474-7E25.6/214 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Thị trấn Hợp Hòa, xã An Hòa, xã Đồng Tĩnh.

- Cắt sau DCLF474-7E25.3/173 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Xã Đồng Tĩnh, TBA Biện Phòng, TBA nhà máy nước Đồng Tĩnh.

- Cắt sau DCLF474-7E25.3/153 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Thị trấn Hợp Hòa, xã Đạo Tú, xã An Hòa, xã Đồng Tĩnh.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Thanh Vân 2 6:00 7:30 22/12 Lắp phụ kiện, Kéo dây dẫn, lấy độ võng kéo bổ xung thêm lộ 4 đường dây 0,4 kV; Thí nghiệm định kì MBA; Đo điện trở tiếp điện TBA; Lấy mẫu dầu. 2 Lộ A trạm Thanh Vân 6 7:00 9:30 22/12 Thay phụ kiện, Thay dây dẫn, lấy độ võng, thu hồi dây dẫn cũ , đấu nối phân tải, chuyển hòm công tơ từ dây cũ sang dây mới kết hợp cân đảo pha, chỉnh trang lưới điện phần đường dây 0,4 kV 3 Lộ B trạm Thanh Vân 6 Lộ B Thanh Vân 15 9:10 12:30 22/12 Thay phụ kiện, Thay dây dẫn, lấy độ võng, thu hồi dây dẫn cũ , đấu nối phân tải, chuyển hòm công tơ từ dây cũ sang dây mới kết hợp cân đảo pha, chỉnh trang lưới điện phần đường dây 0,4 kV 4 Lộ C trạm Thanh Vân 6 13:10 15:30 22/12 Thay phụ kiện, Thay dây dẫn, lấy độ võng, thu hồi dây dẫn cũ , đấu nối phân tải, chuyển hòm công tơ từ dây cũ sang dây mới kết hợp cân đảo pha, chỉnh trang lưới điện phần đường dây 0,4 kV 5 TBA Thanh Vân 6 13:10 15:30 22/12 Thay phụ kiện, Thay dây dẫn, lấy độ võng, thu hồi dây dẫn cũ , đấu nối phân tải, chuyển hòm công tơ từ dây cũ sang dây mới kết hợp cân đảo pha, chỉnh trang lưới điện phần đường dây 0,4 kV 6 TBA Thanh Vân 6 13:10 15:30 22/12 Thí nghiệm định kì MBA; Đo điện trở tiếp điện TBA; Lấy mẫu dầu. 7 TBA An Hòa 4 6:00 12:30 23/12 Thí nghiệm định kì MBA; Đo điện trở tiếp điện TBA; Lấy mẫu dầu. 8 TBA Tam Dương 6 6:00 12:30 23/12 Thí nghiệm định kì MBA; Đo điện trở tiếp điện TBA; Lấy mẫu dầu. 9 TBA Ngô Việt 8:00 9:30 25/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực 10 TBA Hải Yến 9:15 10:30 25/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực 11 TBA B&B 10:10 11:30 25/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực. 12 TBA Hợp Thịnh 1 8:00 10:00 25/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực. 13 TBA Lê Lợi 10:00 11:30 25/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực. 14 TBA Hợp Thịnh 1 8:00 10:00 25/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực. 15 TBA Bộ đội biên phòng 8:00 10:00 26/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực. 16 TBA Chiếu sáng QL 2C 10:00 12:00 26/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực. 17 TBA Sy-Vina 7:00 10:30 28/12 Kiểm tra định kỳ HTĐĐ đầu cực MBA T1+T2

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Cắt sau DCLF474-7E25.4/320 dự kiến mất điện từ 07:00÷16:30 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Khu Vực đỉnh núi Tam Đảo.

- Cắt sau MC&DCL474-7E25.4/3 NR Mưu Duệ - Lan Đình dự kiến mất điện từ 07:30÷11:30 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Xã Kim Long -Tam Dương và TBA Hợp Thành.

- Cắt ĐD 371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Khu Vực Xã Đạo Trù ;Yên Dương.

- Cắt MC 474 E25.4/1 NR Bồ Lý 1 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Khu Vực Xã Bồ Lý.

- Cắt DCL F474-7 E25.4/210 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: khu vực xã Minh Quang.

- Cắt sau MC&DCL474-7E25.4/3 MD-LĐ dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: khu vực xã Kim Long.

- Cắt ĐD sau MC&DCL474-7E25.4/142.1 ; DCLF474-7 E25.4/320 dự kiến mất điện từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: khu vực núi Tam Đảo.

- Cắt sau MC&DCL474-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 07:00÷09:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Khu vực xã Bồ Lý.

- Cắt MC 376E4,3/1; MC 371E4,3/1; DCL 373-7E25,3/1 dự kiến mất điện từ 07:00÷12:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: KCN TD2 TBA Đá Mài Minh Lộc;Kim Ngân; Ninh Hà 2.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Thôn 1 7:00 8:30 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 2 TBA TT TT tam Đảo 8:15 9:45 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 3 TBA TT TT tam Đảo 3 9:30 11:00 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 4 TBA Dự án 5Z95 11:30 13:00 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 5 TBA Hợp Thành 13:00 14:30 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 6 TBA Chiếu sáng QL2B T2 14:15 15:45 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 7 TBA Kim Long 2 7:00 8:30 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 8 TBA Mưu Duệ 1 8:15 9:45 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 9 TBA Đồng Ăng 9:30 11:00 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 10 TBA Hợp Châu 4 10:45 12:15 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 11 TBA Chăm Chỉ 13:00 14:30 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 12 TBA Minh Quang 1 14:15 15:45 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 13 TBA Xóm Con 15:30 17:00 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 14 TBA Xóm Cóc 16:45 18:15 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 15 TBA Minh Quang 2 7:00 8:30 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 16 TBA Minh Quang 3 8:15 9:45 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 17 TBA Minh Quang 6 9:30 11:00 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 18 TBA Trường bắn Cam Lâm 10:45 12:15 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 19 TBA Minh Quang 4 13:00 14:30 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 20 TBA Minh Quang 5 14:15 15:45 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp 21 TBA Yên Bình 15:30 17:00 26/12 Thí nghiệm định kỳ MBA , lấy mẫu dầu MBA ; đo điện trở tiếp địa trạm biến áp

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Cắt điện ĐD 471E25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷16:30 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: Cao Đại 3,4,5Cty Hồng Vân,Cty Quang Minh.

- Cắt điện ĐD sau MC473E25.5/1 N.Kiên dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: Vĩnh Sơn 1,6,7, Bơm Vĩnh Sơn, Yên Nhiên.

- Cắt điện ĐD MC&DCL471-7E25.5/28 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:30 và 16:00÷17:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Cao Đại 1,2,3,4,5,6,7,Lũng Ngoại 1,Đình Nam 1,2, lồ Gach1,Hòa Loan 1,2,3,4,Quản Lý Đê,Bồ Sao 1,Nước Việt Xuân,Bơm cao Đại Lũng Hòa,Cty : Hồng Vân, Phú Thịnh, Quang Minh, Khánh Hà.

- Cắt điện từ sau lèo NR Lũng Ngoại 2 lộ 471 E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Lũng ngoại 2, Lò gạch 1.

- Cắt điện ĐZ 471E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Lũng ngoại 3,Đình nam 1,2,TT TM Thổ Tang 2.

- Cắt Điện đường dây 371 E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Yên Lập 1,2,3,4,5,7,Cty Việt Anh 1,2,3,4,5,TBA Ga Bạch Hạc,TBA Cầu 99, NM SLN Việt Xuân, TBA Việt Xuân 2,4,Bồ Sao 2,3,CS Cầu Việt Trì,1,2, Bơm Bạch Hạc, Thái Sơn, Hưng Phúc.

- Cắt điện sau DCLF471-7 E25.5/47 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Hòa Loan 2,4,5 Bồ Sao 1,Trạm Nước Việt Xuân.

- Cắt điện ĐD 475E25.10 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 và 14:00÷16:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Hậu Lộc ,Hậu Lộc 1,Xuân Chiểu,Xuân Chiểu 1,Duy Bình,Duy Bình 1,Cty Trường Dương.

- Cắt điện ĐZ 475E25.10 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Khách Nhi,CQT Khách Nhi Xuôi.

- Cắt điện đồng thời: ĐD 478E25.10 và ĐD 475E25.10 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Hậu Lộc ,Hậu Lộc 1,Duy bình,Duy Bình 1 Xuân Chiểu,Xuân Chiểu 1,Khánh Nhi,Vịnh Thịnh 4,Cty Trường Dương,Ngũ Kiên 1,4,5,6 ,Xóm Dầu,Phú Đa 1,Bơm liêu Trì 1,2,Bơm Liễu Tri,Thôn Liễu,Vĩnh Thịnh 3,An Lão 1,Chiếu Sáng Cầu Vĩnh Thịnh 1,Liễu Trì.

Cắt điện ĐZ 478E25.10 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 3.

- Cắt điện đồng thời: ĐD 478E25.10 và ĐD 475E25.10 dự kiến mất điện từ 14:00÷06:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Hậu Lộc ,Hậu Lộc 1,Duy bình,Duy Bình 1 Xuân Chiểu,Xuân Chiểu 1,Khánh Nhi,Vịnh Thịnh 4,Cty Trường Dương,Ngũ Kiên 1,4,5,6 ,Xóm Dầu,Phú Đa 1,Bơm liêu Trì 1,2,Bơm Liễu Tri,Thôn Liễu,Vĩnh Thịnh 3,An Lão 1,Chiếu Sáng Cầu Vĩnh Thịnh 1,Liễu Trì.

- Cắt điện đồng thời: ĐD 47525.5 và ĐD 473E5.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Vĩnh Sơn 3,Tân Tiến 3.

- Cắt điện đồng thời: ĐD 375E25.5 và ĐD 374E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Tân tiến 1,4.

- Cắt điện ĐZ 471E25.10 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 1,2,4,8; Tam Phúc 1,2,3,4,5, CS 1 Tam Phúc, TPT TH Đội cấn, Phú Đa 2,5.

- Cắt điện ĐZ 471E25.10 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 4.

- Cắt điện ĐZ 471E25.10 dự kiến mất điện từ 14:00÷16:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 1,2,4,8; TamPhúc 1,2,3,4,5, CS 1 Tam Phúc, TPT TH Đội cấn, Phú Đa 2,5.

- Cắt điện ĐZ 474E25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Cẩm Chiền, Hoàng Phú, Hạ Chuế, NN Kim Xá, Hoàng Thượng, Hoàng Phú Nông, Hoàng Tân 1,2; Cty HợpThịnh Phát, Cty Hoàng Thịnh, Cty Đông Dương, Cty nho Quý, Cty Vân Nam.

- Cắt điện ĐZ 474E25.5 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Hạ Chuế.

- Cắt điện ĐZ 474E25.5 dự kiến mất điện từ 14:00÷16:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Cẩm Chiền, Hoàng Phú, Hạ Chuế, NN Kim Xá, Hoàng Thượng, Hoàng Phú Nông, Hoàng Tân 1,2 Cty HợpThịnh Phát, Cty Hoàng Thịnh, Cty Đông Dương, Cty nho Quý, Cty Vân Nam.

- Cắt điện đồng thời: ĐD 47525.5 và ĐD 47325.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:30 và 11:00÷12:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Thổ Tang 6, Phúc Sơn 1,2,3,4, Đèn Đường 304, Thượng Trưng 1,2,3,4,5,6,7, Phú Thịnh 1,2,3,4 Tân Cương 1,2,3,4, Lý Nhân 1,2,3,4,5,6, Tân Lập, Quảng Cư, Thôn Táo, Tuân Chính 2, phù Chính, Thôn Thượng, Truyền Thanh 1,2,4, Công An Huyên VT, Nước Sạch Thượng Trưng; Vĩnh Sơn 1,6,7, Bơm Vĩnh Sơn, Yên Nhiên, Vĩnh Sơn 3,5, Lạc Trung, Bình Dương 1,2,3,4,5, Hạ Trì, Phong Doanh 1, Yên Thịnh 1, Vân Xuân 1,2,3,4,5,6,7, Bơm Vân Xuân, PCCC,CS Số 3 Bình Dương, Sứ Đồng Hóc Cá, Tân Tiến 3.

- Cắt điện ĐD 475E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Tân Tiến 3.

- Cắt điện ĐD475E25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Bình Dương 1,4,Phong Doanh,Sứ Đồng Hóc Cá.

- Cắt điện ĐZ 475 25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷16:30 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: Vân Xuân 1,2,3,4,5,6,7.

- Cắt điện sau DCLF478-7E25.10/91 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: Bơm Liễu Tri, Thôn Liễu, Vĩnh Thịnh 3, An Lão 1, Chiếu Sáng Cầu Vĩnh Thịnh 1, Liễu Trì.

- Cắt điện ĐZ 478E25.10 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:30 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: Bơm Liễu Trì 1,2.

- Cắt điện sau DCLF478-7E25.10/91 dự kiến mất điện từ 14:00÷16:30 ngày 29/12/2020 gồm các TBA: Bơm Liễu Tri, Thôn Liễu, Vĩnh Thịnh 3, An Lão 1, Chiếu Sáng Cầu Vĩnh Thịnh 1, Liễu Trì.

- Cắt FCO 478-7E25.10/2 Vân Hà dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 ngày 30/12/2020 gồm các TBA: Vân Giang 1,Vân hà.

- Cắt điện sau lèo NR Vân Hà 1 dự kiến mất điện từ 07:30÷15:30 ngày 30/12/2020 gồm các TBA: Vân hà 1.

- Cắt FCO 478-7E25.10/2 Vân Hà dự kiến mất điện từ 13:00÷15:30 ngày 30/12/2020 gồm các TBA: Vân Giang 1,Vân hà.

- Cắt điện sau DCLF473-7E25.5/1 Phú Thịnh dự kiến mất điện từ 07:00÷08:30 ngày 30/12/2020 gồm các TBA: Phú Thịnh 1,2,4,6,Thượng Trưng 10

- Cắt điện sau lèo NR Phú Thịnh 3 dự kiến mất điện từ 07:30÷14:30 ngày 30/12/2020 gồm các TBA: Phú Thịnh 3.

- Cắt điện sau DCLF473-7E25.5/1 dự kiến mất điện từ 12:00÷14:30 ngày 30/12/2020 gồm các TBA: Phú Thịnh 1,2,4,6,Thượng Trưng 10.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA công ty An Hưng 8:30 10:00 22/12 Vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao 2 TBA công ty 3-5 10:00 11:30 22/12 Vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao 3 TBA Nhật Tân 14:00 15:30 22/12 Vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao 4 TBA Huyện Ủy VT 15:30 17:00 22/12 Vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao 5 TBA Nghĩa Hưng 5 7:30 9:00 25/12 Để san tải lộ B TBA Nghĩa Hưng 5 sang lộ C TBA Nghĩa Hưng 1 6 TBA Nghĩa Hưng 1 9:00 11:00 25/12 Để san tải lộ B TBA Nghĩa Hưng 5 sang lộ C TBA Nghĩa Hưng 1 7 TBA Nghĩa Hưng 1 13:30 15:30 25/12 Để san tải lộ B sang lộ A TBA Nghĩa Hưng 1

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên

- Cắt điện sau DCLF 478-7E25.6/23 thời gian dự kiến từ 07:30÷12:00 ngày 22/12/2020 gồm các TBA: Đông Đạo 4,6; Xóm Yên; Xóm Yên 2,3; Gốm Hợp Thịnh T1; Xóm Hốp; Hội Hợp 1; Đông Đạo 8; Chính Trị HH; Hội hợp TX; Khu DC Đồng Hóc Thân T1,T2.

- Cắt ĐD sau DCLF 484-7E4.3/1 T50 thời gian dự kiến từ 07:00÷13:30 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Khu Giải trí CP Thép Việt Đức; Đoàn An Dưỡng 18 T1,T2; Khu DC Sông Hồng TĐ; Cty Sông Hồng Thủ Đô T1+T2.

- Cắt ĐD sau DCLF478-7E25.6/1NR Đông Hưng thời gian dự kiến từ 07:30÷11:30 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Đông Hưng; Đông Hưng 2,3; Viện 109 T1+T2; Tô Hiến Thành.

- Cắt ĐD sau DCLF475-7E25.6/49 thời gian dự kiến từ 13:00÷17:30 ngày 23/12/2020 gồm các TBA: Quán Tiên; Hội Hợp; Hội Hợp 5,7,11; Đông Đạo 2,3,7,9; Ngã Tư TD; Đồng Tâm 2,3; Ngân hàng NN Bắc VY.

- Cắt ĐD 471 E25.9 thời gian dự kiến từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Khai Quang 10; Hán Lữ; Cty Đức Minh T1+T2; CP Phụ Gia Nhựa; Trường Xuân; Hoàn Mỹ T1,2,3,4; Đại Việt.

- Cắt đồng thời ĐD 473E25.9 và ĐD 479E25.9 thời gian dự kiến từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Cty TNHH Seoul Print Vina; Cty TNHH Partron Vina NM1-T1+T2, NM1-T3, NM5-T1, T2; Cty TNHH BH Flex Vina T1-M1, T1NM2, T2X1, T2X2, T3X3; Bảo Quân T1,2,3; Cty TNHH BH Flex Vina T1,2,3; Cty TNHH Haesung Vina.

- Cắt đồng thời ĐD 475E25.9 và ĐD sau DCL481-7 E25.9/1 thời gian dự kiến từ 04:00÷21:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: TBA Khai Quang 5,6,12; Minh quyết; Công ty CP công nghệ LAVITEC - T2; Cty TNHH HJC Vina T1 - M1,2,3; Cty TNHH Partron Vina T1,2,3-NM4; Cty TNHH Vina Tisue Linh An; Denzen; Sun hua T3,4; Viêt Sheng T4; Eunsun Vina; Cherng Wei Việt Nam; Cty Cơ khí chính xác VN1 - T1,6,8; CP BQL REAL T1,2; TBA Vinh Thịnh 4; Công nghệ Lavitec (SHV); Lâm Viễn M1,2; HJC An Phát cũ; Toàn Hưng M1,2; Đại An; Hao Shing T1,2; Mỹ phẩm Marado; CN Cosmos T1,2; cáp điện Cosmolink VN; Bơm nước thải; Điện tử THK; Meisei M1,2,3; Korea T4; Việt sheng T1,2,3,5; Sun Hua T1,2; K.SOURCE Hà Nội VN; Toyo Taki VN-T3; Power Logics Vina; Sindoh Vina -T1,2.

- Cắt sau DCLF484-7E4.3/49B1 thời gian dự kiến từ 06:30÷15:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Kho Bạc; Hoàng Quy; Tích Sơn 2.

- Cắt ĐD sau MC&DCLF475-7E4.3/47 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:30 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Bệnh Viện Đa khoa tỉnh T1,2,3; TTHL Nghiệp vụ Công an; Trường ĐH Giao Thông; Lam Sơn 1,2,3.

- Cắt ĐD sau DCLF478-7 E25.6/13 Đông Hưng thời gian dự kiến từ 13:00÷17:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: khu nhà ở Đông Hưng; Bộ CHQS tỉnh T1,2.

- Cắt ĐD sau DCLF478-7E4.3/34 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Cty Midori; Geogear; Strong Wey; Kumyang; Jinsung T2; The Prire T1,2.

- Cắt ĐD sau DCLF477-7E4.3/35 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Cty MT Đô thị; Jahwa T1,2; CN GHS; Sơn Phoe nix.

- Cắt sau MC&DCL371-7E25.6/32 thời gian dự kiến từ 13:00÷17:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: KS Hồng Ngọc; Quán Tiên 2; Xử lý nước sạch; CĐ Kinh Tế; Đông Hòa 2; Cty Sông Hồng 25.

- Cắt sau DCLF484-7E4.3/48 thời gian dự kiến từ 07:00÷17:00 ngày 27/12/2020 gồm các TBA: Đài TH Vĩnh Phúc; Cty DV XNK VP; Royal Huy-YL Thăng Long.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Xóm Yên 7:30 12:00 22/12 Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA 2 TBA Hội Hợp 2 13:00 17:30 23/12 Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA 3 TBA Hội Hợp 4 13:00 17:30 23/12 Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA 4 TBA Đông Đạo 7 13:00 17:30 23/12 Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA. 5 TBA Hội Hợp 13:00 17:30 23/12 Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA 6 TBA Hội Hợp 5 13:00 17:30 23/12 Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA 7 TBA Hội Hợp 7 13:00 17:30 23/12 Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA 8 TBA Hội Hợp 10 13:00 17:30 23/12 Thực hiện kéo dây cáp VS 4x120 lên cột TBA, đấu nối vào AB lộ thay dây từ tủ 400V - 14C 9 TBA Tích Sơn 2 7:30 12:00 26/12 Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA.

8. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Cắt điện đồng thời ĐD 473 E25.6, ĐD 476 E25.6, ĐD 477E25.6 và ĐD 475E25.6 thời gian dự kiến từ 07:00÷14:30 ngày 24/12/2020 gồm các TBA: Vật cách,Chi chỉ ,UBND xã Đồng cương,TBA Tân nguyên,Đông lỗ xã Trung nguyên; TBA Bơm Đồng cương,Cty Hưng Linh, Ô tô Trường hải xã Đồng cương; Các TBA Đồng lạc 1,2,3,4 Hùng vỹ 2, Cụm CN Đồng văn,Yên lạc 3,4,6 xã Đồng văn,TBA Tề lỗ 3 xã Tề lỗ.

- Cắt điện đồng thời ĐD 473 E25.6, ĐD 476 E25.6, ĐD 477E25.6 và ĐD 476 E25.6 thời gian dự kiến từ 07:00÷14:30 ngày 24/12/2020 gồm các TBA: TBA Vật cách,Chi chỉ ,UBND xã Đồng cương,TBA Tân nguyên,Đông lỗ xã Trung nguyên; TBA Bơm Đồng cương,Cty Hưng Linh, Ô tô Trường hải xã Đồng cương; Các TBA Đồng lạc 1,2,3,4; Hùng vỹ 2, Cụm CN Đồng văn,Yên lạc 3,4,6 xã Đồng văn,TBA Tề lỗ 3 xã Tề lỗ.

- Cắt điện ĐD 479E25.10 thời gian dự kiến từ 06:30÷09:30 ngày 25/12/2020 gồm các TBA: Trung nha, Hồng phú 1,2, Phương nha 1,2,3 xã Hồng phương,TBA Trgung kiên 1,4 xã Trung kiên, TBA Ngọc long 1,2, Kim lân 1,2, cẩm la,CN Hồng châu 1,2, Ngọc đường xã Hồng Châu.

- Cắt điện ĐD 479E25.10 thời gian dự kiến từ 09:00÷12:00 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: Lâm Xuyên ,Trại Lớn ,Xã Tam hồng, Các TBA Dân trù, Yên thư 1,2,3, Phương trù 1,2- xã Yên Phương.

- Cắt điện ĐD 472E25.10 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Đền Thính xã Tam Hồng.

- Cắt điện ĐD sau DCLF373-7E4.3/21 thời gian dự kiến từ 07:00÷11:30 ngày 26/12/2020 gồm các TBA: Tam hồng 4 xã Tam hồng , TBA Trường cấp 3 Yên lạc 1, Huyện ủy Yên lạc,Vĩnh đoài 2,5, vĩnh đông 2,4,6,Yên lạc 1,2,4,Vĩnh Tiên 1 khu vực TT Yên lạc, TBA Công an Yên lạc, Bệnh viện đa khoa Yên Lạc.

- Cắt điện ĐD 479E25.10 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 28/12/2020 gồm các TBA: Bơm Lũng Hạ - XN thủy lợi Yên Lạc.

TT TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ngày 1 TBA Đông Mẫu 7:30 9:30 25/12 Thay thanh cái đồng = cáp bọc lắp chụp sili con sứ cao thế MBA 2 TBA Chi chỉ 2 13:00 15:00 25/12 Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA, TNĐK MBA 3 TBA Cty Kính Vĩnh Phú 14:30 16:00 25/12 Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA 4 TBA Hồng Ngọc 15:30 17:00 25/12 Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA 5 TBA Vĩnh tiên 5 7:30 9:00 28/12 Thí nghiệm định kỳ& VSCN TBA 6 TBA Bơm Mả Lọ 9:00 10:30 28/12 Thí nghiệm định kỳ& VSCN TBA 7 TBA Nhật Tiến 2 13:00 14:30 28/12 Thí nghiệm định kỳ& VSCN TBA 8 TBA Thủ Ích 2 14:00 15:30 28/12 Thí nghiệm định kỳ& VSCN TBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng