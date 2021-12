Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh 2021

Ngày 17/12, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn đã đến thăm và chúc mừng Ban hành giáo và bà con giáo dân Giáo xứ Văn Thạch, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021.



Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn tặng hoa chúc mừng Ban hành giáo Giáo xứ Văn Thạch, xã Đồng Quế. Ảnh: Trà Hương

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn đã thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các vị chức sắc và tín đồ; chúc bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ để chuẩn bị đón năm mới 2022 an khang, thịnh vượng.

Đồng chí ghi nhận những đóng góp của bà con giáo dân Giáo xứ Văn Thạch trong những năm qua đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn mong muốn bà con giáo dân thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hành đạo của tôn giáo mình, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa, yêu nước”.

Tiếp tục hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, giáo xứ, giáo họ văn hóa và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hoàng Hà