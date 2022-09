Vĩnh Phúc giành vé vào vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc

Ngày 30/9, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức vòng thi bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 với chủ đề “Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”.

Phần thi “Lời chào nông dân” ấn tượng của đội thi đến từ Hội Nông dân Vĩnh Phúc.

Tại vòng bán kết, 16 đội thi xuất sắc nhất ở 4 khu vực đã cùng nhau đua tài. 16 đội thi được chia làm 4 bảng, bảng I gồm các đội: Lai Châu, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Giang; bảng II gồm: Hà Giang, TP. Hải Phòng, Hà Tĩnh, Tuyên Quang; bảng III gồm: Lâm Đồng, TP. HCM, Quảng Nam, Bạc Liêu; bảng IV gồm: Gia Lai, TP. Cần Thơ, Bình Định, An Giang.

Các đội thi đã trải qua 4 phần thi tài: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; Kiến thức Nhà nông; So tài nông dân. Thông qua hình thức “sân khấu hóa”, các đội thi đã chuyển tải các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho hội viên, nông dân; đồng thời, tôn vinh những đóng góp to lớn của nông dân trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ban tổ chức trao giải Nhất vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc cho Hội Nông dân Vĩnh Phúc và 3 đội giải Nhất ở bảng II, bảng III, bảng IV gồm: Tuyên Quang, An Giang, Quảng Nam.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn, ở bảng I, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất sắc vượt qua 3 đội thi để giành giải Nhất.

Kết quả vòng thi bán kết, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng 3 đội giải Nhất ở bảng II, bảng III, bảng IV gồm: Tuyên Quang, An Giang, Quảng Nam đã xuất sắc vượt qua các đội thi để giành tấm vé bước vào vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại tỉnh An Giang vào tối ngày 1/10/2022, sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV5, Đài PT-TH An Giang.

