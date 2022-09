Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách tăng cao

Chiều 30/9, UBND tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ quý III nhằm thông tin tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Thễ Huy; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Vinh chủ trì họp báo. Ảnh: Thế Hùng

Thông tin tại họp báo, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, 9 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi, tăng trưởng. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh đề ra.

Tính đến 15/9/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 4,66% so với cùng kỳ, bằng 78,43% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 20.250 tỷ đồng, tăng 0,84%, chủ yếu tăng ở khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (đạt 14.280 tỷ đồng, chiếm 70,52% thu nội địa) tăng 7,47% so với cùng kỳ năm trước. So với dự toán giao đầu năm, tính đến nay, các khoản thu về nhà, đất là nguồn thu vượt mức dự toán lớn nhất (đạt 2.828 tỷ đồng), vượt 64,11%.

Hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh được triển khai thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh thu hút được 21 dự án DDI (14 dự án cấp mới, 7 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt hơn 9.700 tỷ đồng, tăng 11,09%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được 51 dự án (21 dự án cấp mới, 30 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt gần 293 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Năm 2022, Vĩnh Phúc có 62 học sinh đạt giải với 8 giải nhất, 18 giải nhì, 15 giải ba, 21 giải khuyến khích, đứng vị trí thứ 3 cả nước về số lượng giải nhất của kỳ thi và có hai em học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) và dự thi Olympic Vật Lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO). Tại giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2022, đội Đua thuyền Canoeing Vĩnh Phúc đã giành được 16 huy chương các loại, giành vị trí thứ Ba toàn đoàn.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra, từ nay đến cuối năm, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; tăng cường đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 30/4/2021 đến 28/9/2022, trên địa bàn tỉnh có 372.258 ca mắc Covid-19, trong đó có 371.919 ca khỏi bệnh. Đến nay, Vĩnh Phúc có 100% người từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 mũi 1; 99,3% người tiêm mũi 2; 79% người tiêm mũi 3 và 66,5% người tiêm mũi 4. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 106,2%, mũi 2 đạt 103,8% và mũi nhắc lại đạt 66,4%. Với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm vắc xin lần lượt các mũi 1, mũi 2 là đạt 89,2% và 46%.

Đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đề nghị tỉnh tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết các vi phạm đất đai; thông tin rõ hơn và có những định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí về dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Một số phóng viên đề nghị tỉnh làm rõ hơn các thông tin về giải ngân vốn đầu tư công; công tác đầu tư xây dựng các dự án giao thông…

Mai Liên