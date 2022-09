Các trường Công an nhân dân tuyển sinh người đã tốt nghiệp đại học

Năm 2022, Bộ Công an tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ở các trường ngoài ngành CAND.



Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước loại khá trở lên (không áp dụng đối với hình thức liên thông đại học), bao gồm cả công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội.

Tính đến ngày dự thi không quá 30 tuổi. Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển với điều kiện đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp đại học.

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT, phải đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng thời, đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45 của Bộ Công an. Về chiều cao đạt từ 1m64 - 1m95 đối với nam, từ 1m58 - 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 - 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 - 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 - 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

Học viên trúng tuyển được đào tạo tại trường CAND trong 2 năm. Sau khi học viên nhập học sẽ được hưởng phụ cấp và chế độ chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 4 tại các trường CAND.

Học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo kế hoạch của Bộ Công an.

Đối với học viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định. Đối với công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ… trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như theo quy định về tuyển chọn cán bộ có trình độ tiến sĩ, xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.

Học viên đào tạo văn bằng 2 đạt danh hiệu học viên giỏi, học viên xuất sắc toàn khóa học (hoặc văn bằng 2 đạt loại khá, nhưng văn bằng 1 đạt loại giỏi, xuất sắc) được xem xét phân công công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Học viện An ninh nhân dân tuyển 290 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 263 chỉ tiêu; Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 173 chỉ tiêu; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND 178 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu nữ tối đa 10% theo từng phương thức tuyển sinh và theo từng ngành, nhóm ngành đào tạo văn bằng 2 tại trường CAND.

Có hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng tối đa 30% chỉ tiêu và thi tuyển 70% chỉ tiêu. Đối tượng xét tuyển thẳng gồm công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (con đẻ của cán bộ Công an đạt 6.0 trở lên). Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (con đẻ của cán bộ Công an đạt 6.5 trở lên).

Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành công nghệ thông tin và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (con đẻ của cán bộ Công an đạt 6.0 trở lên).

Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp…) sẽ đối chiếu và xác định theo bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh nêu trên.

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 1/9/2022, thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an địa phương trước ngày 1/11/2022. Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được đăng ký dự thi theo phương thức thi tuyển nếu có nguyện vọng tham gia thi tuyển.

Thí sinh thi tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân gồm 2 môn tự luận Triết học Mác-Lênin và Lý luận nhà nước và pháp luật. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển chuyên ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ngành An toàn thông tin) tại Học viện An ninh nhân dân thi môn Triết học Mác-Lênin và Toán.

Đại học Phòng cháy chữa cháy thi môn Toán cao cấp, Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương. Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thi triết học Mác-Lênin, Toán.

Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/10/2022. Thời gian thi tuyển là ngày 27/11/2022 tại nhà trường nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Công an các huyện, thành phố hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 069.2621.219 trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

An Ninh

(Công an tỉnh)