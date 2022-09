Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực y tế

Chiều 20/9, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh về kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực y tế. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì buổi giám sát.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Khánh Linh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến tỉnh hạng I, có 44 khoa, phòng, trung tâm với 676 cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng 68; 317 cán bộ hợp đồng ngoài biên chế khác.

Bệnh viện hiện có hơn 3.300 thiết bị y tế thuộc 264 chủng loại. Số thiết bị sản xuất trong vòng 5 năm gần đây chiếm tỷ lệ thấp. Nhiều trang thiết bị phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật, được đầu tư đã cũ, hỏng.

Thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành một số nghị quyết về lĩnh vực y tế như khám, chữa bệnh và khám, chữa bệnh BHYT; giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT; chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19; chính sách về công tác phòng, chống dịch; quy định giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19; chính sách công tác dân số phát triển giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHYT.

Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền; ban hành hàng nghìn văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, phòng, bộ phận thực hiện các nghị quyết.

Thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn về khám, chữa bệnh và khám, chữa bệnh BHYT, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/8/2022, bệnh viện thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh.

Năm 2019, bệnh viện đã thực hiện khám bệnh cho 206.278 lượt người, đạt 91% so với kế hoạch đề ra và tăng 25% so với năm 2018; 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện khám bệnh cho 73.698 lượt người, đạt 37% so với kế hoạch năm 2022; điều trị nội trú cho 18.349 người bệnh, đạt 38% so với kế hoạch năm 2022 và chỉ bằng 85% so với cùng kỳ năm 2021; thực hiện gần 3.590 ca phẫu thuật, đạt 90% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt 19% so với kế hoạch năm 2022.

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022, bệnh viện đã tiêm 270.924 mũi cho người trên 18 tuổi và trẻ từ 12-18 tuổi.

Để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, bệnh viện đã có những phương án chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mất kiểm soát, chuẩn bị sẵn nhân lực, vật lực phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Kiến nghị với Đoàn giám sát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế cách giải trình chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng, giảm năm 2021; điều chỉnh lại mức lương cho cán bộ y tế cho phù hợp với tình hình thực tế; đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện để phát triển dịch vụ kỹ thuật.

Trao đổi tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nghị quyết về lĩnh vực y tế; bổ sung phụ lục các văn bản liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết; kết quả phát triển kỹ thuật cao tại các khoa, phòng; việc triển khai việc thăm dò đánh giá sự hài lòng của người bệnh; những đề xuất cụ thể với Nhà nước dành cho bệnh viện; việc hỗ trợ đào tạo nâng cao nguồn nhân lực; bổ sung kết quả tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19; chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện hiện nay; hiệu quả của công tác xã hội hóa của bệnh viện...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết.

Đồng chí đề nghị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của Đoàn giám sát trước ngày 22/9 để đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết; tiếp nhận tốt cơ sở mới để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới thái độ, phong cách phục vụ bệnh nhân; chủ động các nguồn thu để tái đầu tư các trang thiết bị.

Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các trang thiết bị hiện có để có cơ sở báo cáo đầu tư; tham mưu đề xuất cơ chế chính sách với tỉnh tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ.

Thiệu Vũ