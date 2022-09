Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long: Hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra

Ngày 19/9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Kế hoạch 273 ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và việc thực hiện Kế hoạch số 299 ngày 13/6/2022, Điện số 76 ngày 13/7/2022 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, trong quý 3 năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo TTATGT. Đã tổ chức 3.801 tổ tuần tra kiểm soát với 20.485 lượt CBCS tham gia. Phát hiện, xử lý 19.702 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3.694 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 1.366 trường hợp.

Từ ngày 20/6/2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ TNGT đường bộ, làm 5 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 600 triệu đồng (so với 3 tháng liền kề năm 2022: giảm 3 vụ, giảm 5 người chết; tăng 6 người bị thương; so với 3 tháng cùng kỳ năm 2021: giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, giảm 4 người bị thương). Qua đó góp phần kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và kéo giảm số vụ, số người chết so với 3 tháng liền kề.

Về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, từ ngày 1/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại tài sản trị giá 1,61 tỷ đồng. Không có thiệt hại về người. Không có vụ cháy nào xảy ra với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Đã tham mưu triển khai thực hiện quy định của UBND cấp tỉnh về điều kiện an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Xây dựng mới 5 mô hình điển hình tiên tiến, 14 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 7 “Điểm chữa cháy công cộng” tại 9 huyện, thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về việc sử dụng ứng dụng App “Báo cháy 114” và theo dõi tài khoản zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”.

Qua đó đã tuyên truyền, vận động hơn 5.000 lượt người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng báo cháy và quan tâm trang Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”. Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, đã tổ chức kiểm tra 4.496 lượt hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, phát hiện 2.213 thiếu sót, xử lý 146 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 110 triệu đồng; hướng dẫn 4.506 hộ gia đình, cá nhân cam kết bảo đảm an toàn về PCCC. Thực tập 4 phương án chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên và các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC tại một số cơ sở kinh doanh karaoke và trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong việc triển khai thực hiện các Kế hoạch, công điện của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH cũng như cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, lĩnh vực PCCC và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quan tâm đặc biệt. Đây là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Chính vì thế, lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng phải nhất quán trong nhận thức, mọi động trong công tác PCCC, CNCH, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phải luôn lấy sự an toàn về tính mạng và sức khỏe cho nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Từ đó, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT, PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Tham mưu các giải pháp thực hiện có hiệu quả, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác PCCC cũng như đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Lan Hương - Duy Linh

(Công an tỉnh)