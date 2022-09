Kết thúc Giải bơi lội, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh: Huyện Yên Lạc giành vị trí Nhất ở nhiều nội dung

Ngày 18/9, Giải Bơi lội nam và nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI, năm 2022 được khai mạc thi đấu và kết thúc tốt đẹp tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội. Ảnh: Nguyễn Lượng

Tham gia môn bơi lội có các huyện, thành phố Vĩnh Yên, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên và Công an tỉnh.

Ở các nội dung thi đấu: bơi tự do – 50m nữ và 100m nam; bơi ếch: 50m nữ và 100m nam; bơi ngửa: 50m( nam, nữ); bơi tiếp sức: 4x50m tự do( nam, nữ) các đội đã thi đấu hết mình, kết quả đội Yên Lạc giành được vị trí Nhất ở nhiều nội dung như bơi tự do nữ, bơi tự do nam, bơi ngửa nữ, bơi ngửa nam, bơi ếch nam. Đội Lập Thạch giành giải Nhất ở nội dung bơi tiếp sức 4x50 nữ và nam.

Thu Thủy