Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh lần thứ VI

Nhằm chuẩn bị và phục vụ tốt cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục-Thể thao (TDTT) tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, năm 2022, Ban Tổ chức đại hội đã kiểm tra, rà soát, trang bị cơ sở vật chất cùng các điều kiện hậu cần phục vụ các môn thi đấu, góp phần để đại hội diễn ra an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Nhân viên y tế huyện Vĩnh Tường chuẩn bị trang thiết bị y tế phục vụ cho thi đấu tại Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Kim Ly

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI dự kiến diễn ra vào ngày 17/9. Đại hội tổ chức thi đấu 16 môn thể thao với tổng số 99 bộ huy chương các loại. Trong đó, vòng loại môn bóng đá nam, vòng loại môn bóng chuyền nam, nữ; bóng chuyền hơi nam, nữ, bóng rổ nam, nữ được tổ chức trước khai mạc đại hội.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội, Sở VH-TT&DL đã tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất thi đấu 16 môn thể thao tại các địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Vĩnh Tường, Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Trung tâm Đào tạo vận động viên tỉnh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Khách sạn Sông Hồng Thủ đô.

Ngày 22/8, Ban Tổ chức đại hội đã thành lập 3 tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tổ chức đại hội.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Tường chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI. Ảnh: Dương Chung

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội đang được hoàn tất. Công tác trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về đại hội được trang trí tại khu vực diễn ra lễ khai mạc, bế mạc đại hội, trên đường phố; chuẩn bị hệ thống đuốc phục vụ lễ khai mạc đại hội; chuẩn bị trang phục, dụng cụ, đạo cụ phục vụ tập luyện và biểu diễn chương trình đồng diễn của lễ khai mạc.

Tại các địa điểm diễn ra các môn thi đấu, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các nội dung thi đấu cũng được chuẩn bị kỹ càng.

Để đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp trước và trong suốt quá trình diễn ra đại hội, UBND thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, chú trọng công tác chăm sóc, cắt tỉa thảm cỏ, thảm màu, cây đường viền tại dải phân cách, vườn hoa, tiểu đảo… nhất là tại khu vực quảng trường và khu vực xung quanh; tiến hành phát quang bụi rậm khu vực quanh các hồ, đầm; kiểm tra, duy tu các tuyến đường đã xuống cấp; rà soát, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện chiếu sáng, điện trang trí và tín hiệu giao thông hư hỏng; phát động phong trào tổng vệ sinh tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải đúng giờ, tiến hành tưới nước, rửa đường và hút bụi, vệ sinh hằng ngày dải phân cách tại các tuyến đường, phố chính và các điểm thi đấu…

Ngành Y tế đã xây dựng phương án phòng chống, dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; bố trí bác sĩ, y tá, xe cứu thương và cơ số thuốc sơ, cấp cứu tại địa điểm khai mạc, bế mạc và nơi tổ chức các môn thi đấu. Chi cục ATVSTP tỉnh bố trí lực lượng và các trang thiết bị cần thiết để kiểm tra, giám sát công tác ATTP tại các nhà hàng, khách sạn, địa điểm phục vụ đại hội.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra đại hội, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng quân sự bố trí lực lượng tại các điểm thi đấu, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm thi đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tiêu cực, gian lận trong thi đấu…

Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Vĩnh Tường là 1 trong 6 địa điểm diễn ra các môn thi đấu tại đại hội. Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Vĩnh Tường Nguyễn Hồng Cầu cho biết: "Tại sân vận động trung tâm sẽ thi đấu 3 môn tại đại hội gồm bóng đá nam, điền kinh, chạy việt dã.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội, trung tâm phối hợp với Sở VH-TT&DL khảo sát tại địa điểm thi đấu; kiểm tra, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ thể thao phục vụ tổ chức thi đấu ở từng nội dung; tiến hành kẻ vạch sân bóng đá, trang bị các dụng cụ thi đấu như bóng, lưới, cầu môn, đệm nhảy cao, cột, xà…

Sân vận động có mặt sân cỏ bằng phẳng với mặt cỏ tự nhiên, đường chạy 6 làn khang trang, hiện đại đảm bảo an toàn cho các vận động viên thi đấu. Ngoài ra, trung tâm chú trọng tuyên truyền trực quan về đại hội thông qua hệ thống băng rôn, pano, áp phích treo tại sân vận động, trên đường phố; vệ sinh khán đài phục vụ cho khán giả tới xem các môn thi đấu.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã được hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên về thi đấu, tranh tài".

Việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị luyện tập và thi đấu các môn thể thao tại Đại hội TDTT tỉnh thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành VH-TT&DL và chính quyền các địa phương trong công tác tổ chức, góp phần để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Phương Anh - Bạch Nga