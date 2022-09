Đề nghị khởi tố vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương

Sáng 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã đề nghị khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy” để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người tử vong.



Theo đó, tổng diện tích cháy quán karaoke khoảng 400 m2, cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu: vải, mút xốp, gỗ...

Đám cháy được khống chế lúc 21h30 phút ngày 6/9, tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục dập tàn đến 17h ngày 7/9/2022.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên- Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin tới báo chí về vụ cháy

Sau khi đám cháy được dập tắt, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người còn mắt kẹt bên trong. Qua quá trình tìm kiếm đã phát hiện 32 người chết (bước đầu xác định tung tích nạn nhân gồm 15 nữ, 17 nam).

Đến 21h30 ngày 7/9, có 19 nạn nhân được nhận dạng, đã khám nghiệm tử thi 22, đang khám nghiệm 12, bàn giao 10 thi thể cho gia đình mai táng.

Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán). Thời điểm xảy ra vụ cháy, tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, một số người đã thoát ra ngoài kịp thời, còn lại số người bị mắc kẹt bên trong quán dẫn đến tử vong.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, đám cháy ban đầu được xác định bùng phát từ khu vực phòng 303. Cơ sở karaoke này được nghiệm thu về quy định Phòng cháy chữa cháy từ năm 2016 và từ đó đến nay mỗi năm được kiểm tra 2 lần. Đây là hộ đăng ký kinh doanh karaoke và không phải nhà ở chuyển đổi công năng.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Theo vov.vn)