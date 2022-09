Tam Đảo xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, vì dân

Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền cơ sở, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Tam Đảo trở thành thị xã đặc sắc về du lịch, huyện Tam Đảo thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp... Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.



Lãnh đạo UBND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo luôn duy trì lịch tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Ảnh: Trường Khanh

Mặc dù cách xa trung tâm huyện, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Bồ Lý ngày càng được nâng cao. Năm 2021, Bồ Lý là 1 trong 3 xã đạt chính quyền cơ sở vững mạnh của huyện Tam Đảo.

Phó Chủ tịch UBND xã Bồ Lý Trần Xuân Thủy cho biết: “Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh, toàn diện, vì dân là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Vì vậy, xã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và duy trì nghiêm nền nếp làm việc, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, đúng quy định…

Hiện nay, cán bộ công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các vấn đề phát sinh ở cơ sở được nhanh chóng giải quyết, không để bức xúc trong nhân dân. Gần đây, người dân thôn Chùa Bồi và Đồng Bụt có kiến nghị về việc một số hộ dân chăn nuôi xả chất thải trực tiếp ra cống rãnh gây ô nhiễm môi trường.

Nhận được phản ánh, UBND xã cử cán bộ cùng trưởng thôn và đại diện nhân dân trực tiếp xuống ghi nhận thực tế, tuyên truyền, yêu cầu hộ chăn nuôi ký cam kết không vi phạm các quy định bảo vệ môi trường. Việc giải quyết kiến nghị của người dân được nhanh chóng, kịp thời nên người dân yên tâm, tin tưởng”.

Thực hiện mục tiêu xây dựng “Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo luôn coi trọng xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với phương châm “gần dân, sát dân và vì lợi ích của dân”.

Theo đó, huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy chế làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện không chỉ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn quan tâm bồi dưỡng về lý luận chính trị và các kỹ năng tin học, văn hóa công sở; kỹ năng giao tiếp, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở theo hướng tinh gọn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa chính quyền cơ sở, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhân dân trong việc giám sát hoạt động công quyền của cơ quan nhà nước, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh.

Hiện nay, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND các cấp huyện Tam Đảo chuyển biến mạnh theo hướng gần dân, vì dân phục vụ, dân chủ, công khai, minh bạch. Đổi mới theo hướng sâu sát, kịp thời và linh hoạt; tăng cường vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu.

Quá trình chỉ đạo, điều hành của chính quyền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nổi cộm ở cơ sở. Việc xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trực tiếp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quản lý và điều hành, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.

Tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo theo lộ trình; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai, quản lý đầu tư xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của người dân. Xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp cũng như trong quá trình thực thi công vụ.

Thu Nhàn